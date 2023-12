Lễ hội nghệ thuật đường phố miễn phí cho giới trẻ tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

SVVN - Không gian nghệ thuật đường phố 'Saigon Urban Street Fest' hứa hẹn là điểm đến đầy trải nghiệm sáng tạo cho các bạn trẻ vào dịp cuối năm này.

Saigon Urban Street Fest by artLIVE - Head Out of the Original là một sân chơi để các bạn trẻ, nghệ sĩ có thể thỏa sức thể hiện cá tính, và tham gia các hoạt động nghệ thuật đường phố liên tục, từ 8h đến 21 giờ trong ba ngày 8, 9 vào 10/12, tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TP. HCM năm 2023, với chủ đề "Xanh trên mỗi hành trình". Ban Tổ chức kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị tại TP. HCM vào mùa lễ hội cuối năm, dự kiến sẽ thu hút được sự quan tâm tham dự của 30.000 - 35.000 người, du khách.

Sự kiện đồng thời cũng nhằm quảng bá thông điệp TP. HCM sống động, kết hợp hài hoà của nhiều nét văn hoá. Bên cạnh đó, chương trình cũng khuyến khích du khách check-in nhiều hơn để quảng bá hình ảnh thành phố với các hoạt động gồm biểu diễn âm nhạc, triển lãm nghệ thuật.

Trong đó, hoạt động “Bức tranh doodle về Du lịch TP. HCM lớn nhất Việt Nam” được tổ chức, với khu tô màu bức tranh doodle lớn nhất Việt Nam, được tạo nên bởi 22 mảnh ghép, là 22 bức tranh thể hiện cho những hình ảnh và giá trị du lịch TP. Thủ Đức và 21 quận/ huyện. Những bức tranh quảng bá nét đẹp cũng như văn hoá của thành phố sẽ được đặt tại sự kiện này để người dân đến trổ tài hội hoạ, cùng hoàn thiện bức tranh hoàn toàn miễn phí.

Địa điểm tổ chức tại Bưu Điện Trung tâm Sài Gòn cũng là một trong các công trình kiến trúc lâu đời, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Sự kiện sẽ là nơi công chúng có một góc nhìn khác về nghệ thuật đường phố gắn với quá trình phát triển và giao thoa của nó.

Mỗi nghệ sĩ, mỗi hoạt động xuất hiện tại đây đều mang hơi thở, tinh thần giao thoa cũ - mới. Ở đó có sự phá cách, nghịch ngợm của văn hóa đường phố, nhưng mỗi yếu tố đều được hiển hiện dưới góc độ nghệ thuật một cách đẹp đẽ và thuần khiết.

Chương trình sẽ có những hoạt động vào cuối tuần cho người dân và du khách khi đến TP. HCM mùa cuối năm và tham quan khu vực quận 1, đặc biệt tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Đây cũng là sân chơi hiện đại văn minh cho giới trẻ TP. HCM với các hoạt động cộng đồng đường phố, ở không gian ngoài trời đầy năng lượng và kích thích sự sáng tạo.