ROSÉ của BLACKPINK sở hữu khuôn mặt đẹp nhất thế giới 2025

Rosé của BLACKPINK đã được vinh danh là 'Gương mặt đẹp nhất năm 2025' trong danh sách thường niên danh giá của TC Candler. Nữ ca sĩ chính không chỉ chinh phục năm 2025 bằng âm nhạc mà vẻ đẹp thanh thoát và sức hút vô song của Rosé đã đưa nữ thần tượng lên vị trí số 1 trên trang web của Mỹ, vượt qua tất cả các nhóm nhạc K-pop khác và hàng ngàn người nổi tiếng quốc tế. Nhờ đó, Rosé cũng trở thành thành viên thứ hai của BLACKPINK đứng đầu danh sách kể từ sau LISA, vào năm 2021. Sự công nhận này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu của Rosé, với tư cách là biểu tượng phong cách và sự duyên dáng. Trong khi đó các thành viên còn lại là Jisoo, Lisa, Jennie lần lượt ở vị trí 11, 22, 46. Danh sách năm nay cũng có sự tham gia của một số ngôi sao K-pop. Thành viên Parita của Baby Monster xếp thứ ba, thành viên Karina của aespa xếp thứ tám. Tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, và Rosé cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng Hàn Quốc trên các diễn đàn chính của đất nước.

Trên bảng xếp hạng đĩa đơn cuối năm của Official Charts tại Anh vừa được công bố, "APT." của Rosé và Bruno Mars xếp thứ năm.