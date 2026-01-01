Diễn viên Tú Oanh, Minh Cúc 'phá lệ' để chào năm mới 'bồng bềnh' cùng Cao Minh Tiến

SVO - Sự kết hợp giữa con người và vùng đất linh thiêng trong show diễn đặc biệt khiến nhiều khán giả thích thú, dịp chuyển giao sang Năm mới.

Tối qua, trong đêm Countdown đón chào Năm mới, với tên gọi Thắp sáng di sản khởi vận Hoa Lư, diễn ra tại Phố cổ Hoa Lư, NTK Cao Minh Tiến đã trình làng bộ sưu tập (BST) Bồng bềnh, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. BST được coi là một bản giao hưởng thị giác, nơi những giá trị di sản của vùng đất Cố đô Ninh Bình được tái hiện qua lăng kính thời trang cao cấp.

NTK Cao Minh Tiến ra mắt BST mới trong chương trình countdown tại Ninh Bình.

Tên gọi Bồng bềnh không chỉ gợi tả sự chuyển động nhẹ nhàng của những con thuyền trên dòng Ngô Đồng, mà còn là cảm giác hư ảo, bảng lảng sương khói của mây trời quyện vào những đỉnh núi đá vôi tại Tràng An, Tam Cốc – Bích Động.

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là một câu chuyện kể về sự kết nối giữa con người và vùng đất linh thiêng. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi khán giả được thấy diễn viên Tú Oanh, Minh Cúc, Đào Hải Yến catwalk. Diễn viên Tú Oanh cho biết, cô rất 'kén' trang phục nên nếu không phải Cao Minh Tiến thì cô hiếm khi nhận lời biểu diễn BST cho nhà thiết kế nào đó.

Diễn viên Tú Oanh 'phá lệ' catwalk vì Cao Minh Tiến.

Trút sự gai góc trên sóng truyền hình, diễn viên Minh Cúc thướt tha trong tà áo dài cách điệu.

Trong bộ sưu tập này, Cao Minh Tiến đặc biệt ưu tiên sử dụng những "báu vật" của làng nghề dệt may Việt Nam, kết hợp với tư duy xử lý bề mặt hiện đại làm gia tăng giá trị văn hoá cho các thiết kế. Bộ sưu tập được sử dụng chất liệu: Gấm, Lụa tơ tằm, Đũi và Tơ sống với kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay cầu kỳ, tỉ mỉ. Các nghệ nhân đã tỉ mỉ tái hiện hình ảnh những đóa sen trắng, những nhành cỏ cây hay những vân mây uốn lượn, tạo nên bề mặt chất liệu 3D sống động và bắt sáng.

Diễn viên Đào Hải Yến hiếm hoi sải bước thời trang.

Người mẫu Nguyễn Hợp gây ấn tượng mạnh với trang phục trong BST "Bồng bềnh".