Lee Hyori đích thân làm rõ những hiểu lầm xung quanh 'Phòng tập Yoga hào phóng'

Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải một video lên mạng xã hội với tiêu đề “Phòng tập Yoga siêu hào phóng thực sự của Lee Hyori”, cho thấy những cảnh quay tại phòng tập của cô.

Trong video, các học viên tại phòng tập được nhìn thấy đang nhận những món quà như bánh gạo nếp (mangae tteok), quýt Jeju và tất yoga, với một khoảnh khắc Lee Hyori xuất hiện đang tự tay phát bánh gạo.

Khi video thu hút sự chú ý, Lee Hyori đã lên tiếng trên tài khoản chính thức để làm rõ vấn đề. Trong một bình luận, cô ấy nói: “Những chiếc bánh gạo, quýt và tất mà các bạn thấy đều là quà tặng từ các thành viên lớp yoga của chúng tôi. Tôi không phải là người tặng chúng”.

Bằng cách nhấn mạnh rằng, những món quà đó đến từ các thành viên, cô ấy đã giải quyết và ngăn ngừa những hiểu lầm tiềm tàng liên quan đến biệt danh 'phòng tập yoga siêu hào phóng'. Trong khi đó, Lee Hyori đã khai trương phòng tập yoga của mình vào năm ngoái tại quận Seodaemun, Seoul, và đảm nhận vai trò mới là Giám đốc phòng tập.