Stray Kids và G-Dragon đại diện cho K-pop một lần nữa, tại 'Le Gala des Pièces Jaunes'

SVO - Stray Kids và G-Dragon sẽ đại diện cho K-pop một lần nữa tại 'Le Gala des Pièces Jaunes 2026', được tổ chức vào ngày 22/1, tại Paris la Défense Arena.

Stray Kids sẽ trở lại sự kiện từ thiện này lần đầu tiên sau năm 2024, năm mà nhóm trở thành nhóm nhạc nam K-pop đầu tiên được đứng trên sân khấu danh giá này. G-Dragon cũng sẽ trở lại sân khấu từ thiện lần thứ hai liên tiếp sau khi biểu diễn vào năm 2025 cùng với thành viên cùng nhóm Big Bang là Taeyang.

Các nghệ sĩ toàn cầu khác biểu diễn tại sự kiện năm nay bao gồm Christina Aguilera, A$AP Rocky, Future, Davido, Gims, La Femme, DJ Bob Sinclar, và nhiều nghệ sĩ khác. Trong khi đó, Le Gala des Pièces Jaunes là một sự kiện từ thiện quy mô lớn nhằm gây quỹ cho 'Opération Pièces Jaunes', một tổ chức phi lợi nhuận do Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron thành lập. Tổ chức này hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên đang nằm viện.

Sau Le Gala des Pièces Jaunes, Stray Kids sẽ có một năm bận rộn khác ở nước ngoài, tham dự Lễ hội âm nhạc Governor's Ball ở New York vào tháng Sáu trước khi đến Brazil để biểu diễn tại Rock in Rio vào tháng Chín.

G-Dragon đang chuẩn bị tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ vào tháng Hai, đánh dấu sự kiện solo chính thức đầu tiên của mình kể từ khi ra mắt. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu buổi gặp gỡ người hâm mộ chính thức đầu tiên của G-Dragon và là khoảnh khắc kết nối ý nghĩa sau các hoạt động lưu diễn vòng quanh thế giới của anh.