Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đầu năm mới 2026

SVO - Trong dịp đầu năm 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã mang đến một phong cách lẫn hình ảnh hoàn toàn mới mẻ và nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Hà Trúc Linh từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024 cho đến nay luôn được khen ngợi vì nhan sắc nhẹ nhàng, thanh tú. Nhưng trong bộ ảnh chào Năm mới 2026, Hà Trúc Linh đã có màn "lột xác" đúng nghĩa. Từ hình ảnh dịu dàng thường thấy, "nàng Hậu" mang đến phong cách quyến rũ, đầy sắc sảo.

Với các "beauty fan", hình ảnh mới mẻ này của Hà Trúc Linh nhận được nhiều lời khen. Người đẹp cho thấy sự "biến hóa" đa phong cách nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, không quá gợi cảm.

Dù chỉ có một layout nhưng Hoa hậu Hà Trúc Linh vẫn "nét căng" trong từng khung ảnh. "Nàng Hậu" không ngại "pose" nhiều dáng độc lạ. Bộ ảnh khoe trọn sắc vóc đáng mơ ước với chiều cao 1,72m, số đo ba vòng lần lượt là 80-59-95cm.

Trong năm qua, Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đã miệt mài tham gia các hoạt động thiện nguyện từ trong nước đến quốc tế. Người đẹp tích cực lan tỏa tinh thần nhân ái mà Hoa hậu Việt Nam luôn hướng đến.

Ngoài các công tác thiện nguyện, "nàng Hậu" còn bận rộn với lịch trình tham dự các sự kiện giải trí lớn và sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang danh tiếng. Đương kim Hoa hậu Việt Nam vẫn là tên tuổi hàng đầu được các thương hiệu lẫn nhãn hàng lựa chọn. Qua đó cho thấy sức hút và danh tiếng của cuộc thi nhan sắc cấp Quốc gia như Hoa hậu Việt Nam.

Hà Trúc Linh chia sẻ: “Áp lực lớn nhất đối với mình chính là làm sao sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa việc học và lịch trình công việc dày đặc. Có những lúc, cảm thấy mình phải nỗ lực gấp đôi để vừa giữ vững thành tích trên giảng đường, vừa hoàn thành tốt trách nhiệm của một đương kim Hoa hậu Việt Nam".

"Tuy nhiên, chính áp lực ấy lại trở thành động lực để mình rèn luyện kỷ luật, trưởng thành hơn và trân trọng từng khoảnh khắc mình được sống đúng với cả hai vai trò”, Hà Trúc Linh chia sẻ thêm.

Trong những ngày đầu Năm mới 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh hy vọng rằng, năm mới sẽ nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Và đây cũng là năm mà cô kết thúc nhiệm kỳ và hướng đến mùa giải Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng đã khép lại một nhiệm kỳ thành công rực rỡ với những cống hiến đầy tinh thần trẻ trung. Trong tương lai, "nàng Hậu" còn muốn thử sức với vai trò người dẫn chương trình. Là một người đam mê nghệ thuật, Hà Trúc Linh luôn mong muốn được trải nghiệm và học hỏi nhiều lĩnh vực khác nhau.