Nơi hạnh phúc nhất thế giới đã được hé lộ

SVO - Nơi hạnh phúc nhất thế giới được hé lộ, khi mạng xã hội đang ảnh hưởng nặng nề đến chúng ta. Phần Lan đứng đầu trong năm thứ 9 liên tiếp.

Theo một báo cáo do Liên Hợp Quốc tài trợ, việc sử dụng mạng xã hội quá mức đang làm suy yếu sức khỏe tinh thần của giới trẻ ở nhiều quốc gia.

Việc sử dụng mạng xã hội quá mức góp phần làm suy giảm đáng kể hạnh phúc của giới trẻ, đặc biệt là ở các nữ sinh tuổi teen tại các quốc gia nói tiếng Anh và Tây Âu, theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 mới nhất được công bố.

Báo cáo thường niên này, do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc, thuộc ĐH Oxford công bố, cũng cho thấy, Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ chín liên tiếp, cùng với các quốc gia Bắc Âu khác như Iceland, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy, nằm trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, đánh giá về cuộc sống của những người dưới 25 tuổi ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua, và cho rằng, việc dành nhiều giờ lướt mạng xã hội là một yếu tố chính dẫn đến xu hướng này.

Costa Rica là một cái tên mới lọt vào top 5 trong danh sách, leo lên vị trí thứ tư năm nay, sau khi tăng hạng từ vị trí thứ 23 năm 2023. Báo cáo cho rằng, điều đó là do sự gia tăng hạnh phúc từ các mối quan hệ gia đình và các mối liên hệ xã hội khác.

Rạng sáng ngày đầu tiên của năm 2026, những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tuyên bố đây là năm của "lối sống analog", kêu gọi giảm bớt sự kết nối kỹ thuật số khi công nghệ thông minh và thời gian sử dụng màn hình chiếm phần lớn sự tập trung của con người. (Nguồn: Tribune News Service)

“Chúng tôi nghĩ rằng, đó là do chất lượng cuộc sống xã hội và sự ổn định mà họ hiện đang được hưởng. Nhìn chung, khu vực Mỹ Latinh có mối quan hệ gia đình bền chặt, mối quan hệ xã hội mạnh mẽ, mức độ vốn xã hội cao, như một nhà xã hội học thường gọi, hơn hẳn so với những nơi khác”, Jan-Emmanuel De Neve, Giáo sư Kinh tế học tại Oxford, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc và đồng biên tập Báo cáo Hạnh phúc Thế giới cho biết.

Báo cáo cho biết thứ hạng ổn định của Phần Lan và các quốc gia Bắc Âu khác có liên quan đến việc kết hợp giữa sự giàu có, phân phối đồng đều, có một nhà nước phúc lợi bảo vệ người dân khỏi rủi ro suy thoái kinh tế và tuổi thọ cao.

Cũng như những năm trước, các quốc gia nằm trong hoặc gần các khu vực xung đột lớn vẫn ở cuối bảng xếp hạng. Afghanistan lại được xếp hạng là quốc gia không hạnh phúc nhất, tiếp theo là Sierra Leone và Malawi ở châu Phi. Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt xếp hạng 65, 90 và 26.

Bảng xếp hạng dựa trên câu trả lời của khoảng 100.000 người ở 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, những người được yêu cầu đánh giá cuộc sống của chính họ. Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của công ty phân tích Gallup và Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Ở hầu hết các quốc gia, khoảng 1.000 người được liên hệ qua điện thoại hoặc trực tiếp mỗi năm. Những người được hỏi được yêu cầu đánh giá cuộc sống của họ trên thang điểm từ 0 đến 10. Trong số những người dưới 25 tuổi ở các quốc gia nói tiếng Anh và Tây Âu, điểm số này đã giảm gần một điểm trong thập kỷ qua.

Nguồn: SMCP

Báo cáo cho biết, mối tương quan tiêu cực giữa hạnh phúc và việc sử dụng mạng xã hội quá mức đặc biệt đáng lo ngại ở các cô gái tuổi teen. Ví dụ, báo cáo cho biết, các cô gái 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ 5 giờ trở lên cho biết mức độ hài lòng về cuộc sống giảm so với những người khác sử dụng ít hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết, những người trẻ tuổi sử dụng mạng xã hội dưới một giờ mỗi ngày báo cáo mức độ hạnh phúc cao nhất, cao hơn cả những người không sử dụng mạng xã hội. Nhưng, thanh thiếu niên ước tính trung bình dành 2 tiếng rưỡi mỗi ngày cho mạng xã hội.

Rõ ràng là chúng ta nên cố gắng hết sức để đưa yếu tố ‘xã hội’ trở lại đúng nghĩa của mạng xã hội. Jan-Emmanuel De Neve

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, ở một số khu vực trên thế giới, chẳng hạn như Trung Đông và Nam Mỹ, mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tinh thần tích cực hơn và sức khỏe tinh thần của giới trẻ không giảm sút bất chấp việc sử dụng mạng xã hội quá mức. Báo cáo cho biết, điều này là do nhiều yếu tố khác nhau giữa các châu lục, nhưng kết luận rằng, việc sử dụng mạng xã hội quá mức ở một số quốc gia là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự suy giảm sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Báo cáo cho biết, các nền tảng gây nhiều vấn đề nhất là những nền tảng có thuật toán hiển thị nội dung, có người nổi tiếng và nội dung chính là hình ảnh, bởi vì chúng khuyến khích sự so sánh xã hội. Những người sử dụng các nền tảng chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp thì có kết quả tốt hơn.

Bảng xếp hạng năm 2026 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp không có quốc gia nói tiếng Anh nào lọt vào top 10. Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 23, Canada ở vị trí thứ 25 và Anh ở vị trí thứ 29. Báo cáo, tập trung vào mạng xã hội, được công bố vào thời điểm ngày càng nhiều quốc gia đã cấm hoặc đang xem xét cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội.