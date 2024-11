Một trường đại học tại TP. HCM dự kiến không dùng điểm học bạ trong các phương thức xét tuyển từ năm 2025

SVVN - Nguyễn Bảo Dung (ngành Khoa học Máy tính, trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) vừa vinh dự nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam. Với đam mê Toán học từ nhỏ và sự ủng hộ của gia đình, Dung đã chọn thử thách bản thân tại lớp chuyên Toán của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Việc đỗ vào trường là cột mốc giúp cô can đảm rời Nghệ An, vượt 350 km ra Hà Nội sống tự lập và theo đuổi ước mơ chinh phục lĩnh vực công nghệ – nơi vẫn còn nhiều thách thức với nữ giới.

SVVN - Bộ Công an thông báo xét tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu cho 11 trường đại học, cao đẳng khối ngành công an trong năm 2024. Đối tượng là các thí sinh đã dự tuyển vào công an nhưng chưa trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành. Thí sinh có thể đăng ký tối đa ba nguyện vọng, với thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 23/10. Kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 10 ngày.