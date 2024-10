Nghỉ Tết Nguyên đán 2025: Sinh viên phía Bắc hào hứng với kỳ nghỉ dài 3 tuần

SVVN - Bộ Công an thông báo xét tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu cho 11 trường đại học, cao đẳng khối ngành công an trong năm 2024. Đối tượng là các thí sinh đã dự tuyển vào công an nhưng chưa trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành. Thí sinh có thể đăng ký tối đa ba nguyện vọng, với thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 23/10. Kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 10 ngày.