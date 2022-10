Mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022': 'Đại diện cho quê hương là sự tự hào'

SVVN - Phạm Giáng My là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất nhì tại "Hoa hậu Việt Nam 2022". Nữ sinh mang vẻ đẹp dịu dàng, đầy trong sáng "đốn tim" người đối diện. Cô hy vọng sẽ mang đến những câu chuyện, niềm tự hào quê hương đến cuộc thi.

Phạm Giáng My (sinh năm 2004 tại Ninh Bình) là sinh viên năm thứ nhất, khoa Quản lí Văn hóa, trường ĐH Văn hoá Hà Nội. Được xem là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2022, cô còn “gây thương nhớ” khi trở thành Người đẹp Hoa Lư năm 2022.

Giáng My cao 1m71, số đo 3 vòng lần lượt là 75 - 55 - 89. Nữ sinh này là một trong những thành viên năng động của các câu lạc bộ tại trường. Với tính cách cởi mở và ham học hỏi, cô nàng gen Z có vòng eo 'siêu thực' hy vọng sẽ cho thấy một hình ảnh rất khác của thế hệ mình tại cuộc thi nhan sắc lâu đời tại Việt Nam.

Người đẹp cho hay: “Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 là một điều rất đặc biệt. May mắn là mình có động lực, sự cổ vũ to lớn từ mảnh đất quê hương Ninh Bình. Được đại diện cho quê hương là sự tự hào và vinh dự to lớn đối với mình. Trọng trách lớn nhưng mình sẽ nỗ lực hoàn thành”.

Hoa hậu Việt Nam 2022 hội tụ dàn thí sinh với profile “khủng” và nhan sắc đỉnh cao. Được mọi người mong chờ nhất khi hai năm tổ chức một lần, nhan sắc nào được chọn lên ngôi vị cao nhất đều gặt hái thành công lớn khi tuổi đời còn rất trẻ. Với Giáng My, tất cả những điều đó là niềm cảm hứng, những bài học quý giá mà cô muốn trải nghiệm hết mình tại cuộc thi năm nay.

Nữ sinh gen Z chia sẻ: “Vì đây là một cuộc thi có truyền thống và danh giá nhất, nên mình, với sức trẻ, sẽ phải tập trung, cố gắng gấp trăm lần. Mình muốn lan tỏa sự lạc quan tích cực, muốn mang năng lượng tốt đến mọi người. Mình cũng muốn cho thấy sự tự tin sẽ giúp các bạn cùng trang lứa thêm yêu quý chính mình trên con đường tìm kiếm ước mơ. Mình muốn giới thiệu nhiều hơn hình ảnh con người, văn hóa Ninh Bình đến mọi miền đất nước. Như là làn điệu xẩm, chèo đặc sắc, thú vị của quê hương mình chẳng hạn”.

Phạm Giáng My may mắn sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật nên rất ủng hộ cô trong những bước đi đầu tiên trên con đường này. Hoa hậu Việt Nam 2022 là một hành trình mà My muốn khắc ghi.

Đến với cuộc thi, Giáng My muốn hoàn thiện các kỹ năng mềm như tự tin trước đám đông, dám phát biểu trên sân khấu. Điều đó giúp các bạn sinh viên dễ dàng hơn trong việc học hỏi, phát biểu ý kiến. Ngoài ra, những giá trị đạo đức và nhân văn cao cả của cuộc thi sẽ góp phần tạo sân chơi quý giá cho các bạn trẻ.

Khi được hỏi, liệu có đến với Hoa hậu Việt Nam để đổi đời, Giáng My tâm sự: “Sau khi đăng quang, thực sự sẽ có sự thay đổi lớn với cô gái may mắn ấy. Nhưng các cô gái đến với cuộc thi này không phải với tâm thế muốn đổi đời. Họ muốn lan toả những giá trị tốt đẹp cho xã hội và muốn chứng tỏ, khẳng định giá trị của bản thân. Đó mới là cốt lõi mà bản thân các thí sinh như My cảm nhận được”.