Nổi bật với bộ Tuxedo trên thảm đỏ, Im Soo Jung đã giành giải 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất' tại 'Baeksang lần thứ 62'

Tuệ Nghi
SVO - Im Soo Jung đã giành giải 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất' hạng mục điện ảnh tại 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62' cho vai diễn Yang Jung Sook trong 'Low Life'.

Im Soo Jung hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển bằng bộ tuxedo nổi bật thảm đỏ.

Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang là lễ trao giải nghệ thuật tổng hợp hàng đầu của Hàn Quốc, bao gồm các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch. Ba MC Shin Dong-yup, Suzy và Park Bo-gum, những người đã cùng nhau dẫn chương trình lần thứ tám, đã tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC cho buổi lễ năm nay.

Im Soo Jung, người đoạt giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho phim Low Life, đã nhất thời không nói nên lời. Trong khi bày tỏ lòng biết ơn đối với đạo diễn và các diễn viên của bộ phim, cô đã tiết lộ cảm xúc của mình về sự ra đi của mẹ: "Cá nhân tôi, bước chân đến đây không hề nhẹ nhàng. Đã 4 tháng kể từ khi mẹ tôi trở thành một 'ngôi sao' trên bầu trời. Thời gian trôi qua, những lời tôi không thể nói vì quá bận rộn đã đè nặng lên trái tim tôi, và nỗi buồn của tôi ngày càng sâu đậm. Kết quả là, tôi đã trải qua những ngày tháng cảm thấy như thể thế giới của mình đã tạm thời ngừng lại. Tôi cứ thấy mình đứng im tại chỗ. Tuy nhiên, việc nhận được giải thưởng này khiến tôi cảm thấy như mẹ đang nói với tôi đừng làm vậy. Mẹ đang bảo tôi đừng dừng lại, mà hãy tiến về phía trước. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Việc có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất là nhờ vào tấm lòng nhân hậu và sự nhạy cảm tuyệt vời mà tôi thừa hưởng từ mẹ. Tôi cảm ơn mẹ. Tôi sẽ sống chăm chỉ cho đến khi chúng ta gặp lại nhau".

Nhiều nghệ sĩ từng tỏa sáng trong làng giải trí những năm qua đã tham dự lễ trao giải năm nay để làm rạng danh sự kiện. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm nhạc kịch Hàn Quốc, một hạng mục nhạc kịch mới đã được thành lập năm nay, với các giải thưởng được trao ở tổng cộng bốn hạng mục, gồm phát thanh, điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch.

