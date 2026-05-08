Lê Khánh kiệt sức đến 'biến dạng' tâm lý, không dám nói chuyện với ai sau khi làm điều này

SVO - Lê Khánh đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo trong những khuôn hình mới nhất của bộ phim kinh dị tâm linh dân gian 'Ma xó' mà nhà sản xuất vừa tung ra.

Trong Ma xó, Lê Khánh trong vai bà Tánh, là người thầy cúng đầy bí ẩn về đời sống cá nhân. Nói về quá trình tiếp cận vai diễn, Lê Khánh cho biết điều khiến cô bị thuyết phục không nằm ở yếu tố hù dọa, mà ở chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Sau nhiều năm quen mặt khán giả với hình ảnh gần gũi, duyên dáng qua những dự án như Chị dâu hay Cục vàng của ngoại... Lê Khánh lần đầu thử sức với một vai diễn gần như không có chỗ cho tiếng cười trong phim này. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên để bước vào một nhân vật nhiều giằng xé và nặng tâm lý.

Lê Khánh chia sẻ, khi cầm kịch bản trên tay, điều khiến cô dừng lại suy nghĩ không phải là yếu tố kinh dị, mà là cách câu chuyện xây dựng động cơ rất rõ cho từng nhân vật: “Tôi thấy kịch bản này không làm cho các nhân vật sợ một cách vô cớ. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Với nhân vật người mẹ, mục tiêu rất rõ: Phải giữ được đứa con. Còn vai diễn của tôi cũng có bí mật và điều mình hướng đến một cách xuyên suốt và liên kết nhau. Đây là một vai diễn kinh dị, nặng tâm lý mà lần đầu tiên tôi thử sức”.

Là một người mẹ ngoài đời, Lê Khánh thừa nhận, trải nghiệm cá nhân giúp cô hiểu sâu hơn tâm lý của các nhân vật trong phim, nhất là vai diễn Thảo do Tín Nguyễn đảm nhận: “Khi đã làm mẹ, mình biết cảm giác chỉ cần con bệnh một chút thôi là tim đã thắt lại. Trong phim, nhân vật không chỉ lo con bệnh, mà lo con có thể không giữ được. Khi nỗi sợ đó đi cùng với nghèo khó và áp lực xung quanh, mình sẽ hiểu vì sao cô ấy bước tiếp con đường mình chọn".

Điểm khác biệt lớn nhất so với những vai diễn trước đây của Lê Khánh là lần này cô không được phép “giải tỏa” bằng sự hoạt ngôn hay nét hài hước quen thuộc. Nữ diễn viên cho rằng, thử thách lớn nhất không nằm ở những cảnh cao trào, mà ở việc duy trì trạng thái căng thẳng suốt cả phim.