Không nằm ngoài dự đoán, Lee Chae Min đã giành giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' tại 'Baeksang lần thứ 62'

SVO - Lee Chae Min đã giành giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' tại 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62' cho vai diễn vua Lee Heon, đóng cặp cùng Yoona trong 'Bon Appetit, Your Majesty'.

Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 với Gucci đã diễn ra vào chiều ngày 8/5, tại COEX, Gangnam-gu, Seoul. Sự kiện thảm đỏ đã khai mạc trước lễ trao giải chính. Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo người nổi tiếng, bao gồm những người chiến thắng năm ngoái và những diễn viên được đánh giá cao nhất hiện nay, cũng như các MC Park Bo-gum, Shin Dong-yup và Suzy. Đúng với một lễ trao giải nghệ thuật toàn diện bao gồm truyền hình, điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch, sự quy tụ của các ngôi sao tiêu biểu từ mỗi lĩnh vực đã tạo nên một bầu không khí lễ hội.

