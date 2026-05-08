Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Không nằm ngoài dự đoán, Lee Chae Min đã giành giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' tại 'Baeksang lần thứ 62'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lee Chae Min đã giành giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' tại 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62' cho vai diễn vua Lee Heon, đóng cặp cùng Yoona trong 'Bon Appetit, Your Majesty'.

Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 với Gucci đã diễn ra vào chiều ngày 8/5, tại COEX, Gangnam-gu, Seoul. Sự kiện thảm đỏ đã khai mạc trước lễ trao giải chính. Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo người nổi tiếng, bao gồm những người chiến thắng năm ngoái và những diễn viên được đánh giá cao nhất hiện nay, cũng như các MC Park Bo-gum, Shin Dong-yup và Suzy. Đúng với một lễ trao giải nghệ thuật toàn diện bao gồm truyền hình, điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch, sự quy tụ của các ngôi sao tiêu biểu từ mỗi lĩnh vực đã tạo nên một bầu không khí lễ hội.

isp20260508000114800x8.jpg

Lee Chae Min đã giành giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' hạng mục truyền hình tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 cho vai diễn vua Lee Heon, đóng cặp cùng Yoona trong Bon Appetit, Your Majesty.

yoona.jpg
lee-chae-min.jpg
Lee Chae Min phát biểu khi lên nhận giải: "Được mời đến một lễ trao giải lớn đã là một vinh dự, nhưng nhận được một giải thưởng lớn như thế này thì giống như một giấc mơ. Đạo diễn Jang Tae-yu giống như một ân nhân và một người cha đối với tôi, người đã tin tưởng và giao phó cho tôi vai diễn này bất chấp những thiếu sót và hạn chế của tôi. Ngoài ra, nhờ có Yoon-ah, người mà tôi kính trọng và yêu mến, người không thể thiếu, mà nhân vật Lee Heon mới có thể được tạo nên. Yoon-ah đã đóng một vai trò rất lớn trong tình cảm mà tôi nhận được, và tôi thực sự không làm gì cả. Đạo diễn đã quay phim rất tốt, và Yoon-ah đã nâng tầm bộ phim. Đây thực sự là một vinh dự. Hôm nay là "Ngày của Cha mẹ", và tôi đến đây mà không thể về thăm cha mẹ, vì vậy tôi rất biết ơn khi nhận được giải thưởng này".
Tuệ Nghi
#Giải thưởng nghệ thuật Baeksang #Lee Chae Min thắng giải mới #Vai diễn vua Lee Heon #Lễ trao giải toàn diện #Sự kiện thảm đỏ nổi bật #Sao Hollywood trong lễ trao giải #Sự góp mặt của các ngôi sao #Phát sóng trực tiếp lễ trao giải #Nghệ thuật truyền hình và điện ảnh #Lễ hội giải thưởng đẳng cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục