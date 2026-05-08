Đặng Thị Ngọc Hân: 'Hoa hậu Việt Nam là sân chơi để các cô gái ở mọi miền Tổ quốc tụ hội và cùng nhau tỏa sáng'

SVO - Kể từ khi đăng quang ngôi vị 'Hoa hậu Việt Nam 2010' đến nay, Đặng Thị Ngọc Hân vẫn thường xuyên quảng bá văn hoá Việt thông qua các thiết kế áo dài của mình.

Năm 2010, cô gái Hà Nội gây bất ngờ khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đã 16 năm trôi qua, cô vẫn giữ đúng trách nhiệm và tinh thần của một Hoa hậu Việt Nam, khi dùng sức sáng tạo của bản thân lan toả giá trị văn hoá Việt qua các thiết kế áo dài.

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 qua phần ứng xử đầy khéo léo. Cô cho rằng, Hoa hậu phải là người toàn diện cả về vẻ đẹp bên ngoài và nội tâm bên trong. Cô cũng cho rằng, sứ mệnh của Hoa hậu là chung tay làm những việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Từ đó, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Và thực tế từ khi đăng quang đến nay, "nàng Hậu" vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và xã hội. Hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân là gương mặt quen thuộc, tích cực đồng hành nhiều năm cùng chương trình hiến máu nhân đạo Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Ngọc Hân cũng nổi tiếng khi luôn nỗ lực theo đuổi học vấn. Vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng tại trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, hiện cô tiếp tục theo đuổi chương trình học tiến sĩ. Với cô, hành trình học vấn không chỉ là kiến thức, mà là cách để "nàng Hậu" đào sâu kiến thức văn hoá, làm dày thêm sức sáng tạo với tà áo dài Việt Nam. Cô mong muốn, việc trau dồi kiến thức sẽ truyền cảm hứng học tập đến tất cả mọi người.

Ngọc Hân cũng là một trong các Hoa hậu Việt Nam đắt show làm giám khảo chấm thi nhan sắc. Mỗi lần ngồi ghế giám khảo, cô đều mong muốn tìm kiếm các cô gái không chỉ sở hữu nhan sắc, mà còn đúng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Trong lần trở lại với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Hân nhớ đến chủ đề năm cô đăng quang là "Nghìn năm hương sắc". Còn năm nay, chủ đề cuộc thi là "Miền hương sắc" khiến cô rất xúc động. Với cô, đây là sân chơi để các cô gái ở mọi miền Tổ quốc tụ hội và cùng nhau toả sáng. Cô hy vọng, năm nay sẽ có thêm nhiều gương mặt sáng giá góp mặt vào "ngôi nhà chung" của Hoa hậu Việt Nam.

Là gương mặt có bề dày thành tích lẫn kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang lẫn văn hoá nghệ thuật, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân chắc chắn sẽ là một trong những nhân tố có thể tham gia Ban giám khảo mùa thi thứ 20 năm nay.

Cô cũng như các "nàng Hậu" xuất thân từ cuộc thi danh giá cấp quốc gia này vẫn luôn giữ gìn và phát huy tinh thần của 4 trụ cột cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Do đó, các thí sinh của mùa giải Hoa hậu Việt Nam năm nay có thể xem đó như kim chỉ nam để bước vào cuộc thi.