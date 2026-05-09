Nhạc sĩ Dương Cầm thực hiện concert... trong phòng khách

SVO - Lần đầu tiên, không chỉ một mà là chuỗi concert, với mong muốn kéo gần khoảng cách các thế hệ trong nhà lại với nhau thông qua âm nhạc cùng cảm xúc, được nhạc sĩ Dương Cầm ấp ủ và thực hiện.

Mới đây, nhạc sĩ Dương Cầm cùng các cộng sự đã công bố chuỗi concert mang tên Phòng khách 3 thế hệ, cùng mong muốn gắn kết tình thân của các gia đình Việt thông qua sự kết hợp của âm nhạc – câu chuyện – kiến trúc. Theo đó, nam nhạc sĩ cho biết mình muốn tạo ra một không gian, nơi mà âm nhạc trở thành một cuộc đối thoại không khoảng cách giữa các thế hệ, tạo điểm chạm để mỗi khán giả đều thấy mình ở trong câu chuyện. Chính vì thế mà Dương Cầm sẽ không chọn những concept hoành tráng mà đưa âm nhạc trở về với một hình ảnh gần gũi nhất trong căn nhà: Phòng khách – biểu tượng của sự đoàn viên.

Nhạc sĩ Dương Cầm cùng các cộng sự mang đến chuỗi concert độc lạ khi chơi nhạc trong phòng khách.

Với ý tưởng 'chơi nhạc trong phòng khách gia đình trên sân khấu của nhà hát", Dương Cầm cùng với ekip của mình đã phải làm việc hết công suất để cho ra được lời giải rất khó đó. Đạo diễn Đặng Xuân Trường cho biết, khi nghe đề xuất của Dương Cầm cho dự án này, anh đã nghĩ trong đầu là 'quá điên rồ'. Tuy nhiên, khi biết giá trị mà mình sẽ mang đến cho khán giả không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn 'chữa lành' và kết nối các thế hệ trong gia đình thì anh đã đồng ý tham gia. Từ đó, anh và ê kíp tái hiện phòng khách ở thời kì thập niên 80 - 90 của thế kỉ 20, nơi sự sum vầy của gia đình, những kí ức của cuộc sống, của thời gian trôi tạo nên sự đẹp đẽ của kí ức, đẹp đẽ của tâm hồn và sự sang trọng của chiều sâu thời gian. Để rồi sự chuyển tiếp của không gian sân khấu thông qua những thiết kế kiến trúc tối giản, hiện đại bằng những mảng miếng màu sắc của kiến trúc, không gian sân khấu này ẩn dụ cho tính thời đại và sự phát triển của công nghệ. Nó cũng mang tính hiện đại thời thượng mà thế hệ trẻ truy tìm và hướng tới.

Với tư duy âm nhạc đương đại nhưng luôn trân trọng chiều sâu của giá trị cũ, anh cùng ê kíp xây dựng những bản phối độc bản nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất. Có những tác phẩm cũ sẽ được làm mới và tác phẩm mới được thử một lần quay ngược thời gian, một sự hoán đổi nhằm mang lại một trải nghiệm dịch chuyển thời gian mà ở đó chúng ta sẽ không còn khái niệm già hay trẻ mà là không còn khoảng cách.

Ba thế hệ nhà nhạc sĩ Anh Quân có mặt trong buổi giới thiệu dự án.

Ca sĩ Mỹ Anh bày tỏ sự phấn khích và chờ đợi chuỗi concert đặc biệt của nhạc sĩ Dương Cầm.

Điểm đặc biệt, nhạc sĩ Dương Cầm cam kết, trong chuỗi concert của mình sẽ không có chuyện hát nhép, khán giả sẽ được nghe nhạc live 100% với sự dàn dựng công phu, nhiều ý nghĩa. Đây là một lời khẳng định mà ít người dám làm vì độ khó cũng như rủi ro cao. Phòng khách 3 thế hệ sẽ được mở màn vào 14/6 tới đây tại nhà hát Hồ Gươm, với thời lượng 120 phút và kéo dài 8 số định kỳ hằng tháng cho đến tháng 2/2027. Cùng với đó sẽ là sự xuất hiện của 4 nghệ sĩ: Nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân, tạo nên một cấu trúc thế hệ rõ nét – từ chiều sâu ký ức, nội lực cảm xúc đến tinh thần trẻ trung, hiện đại.

