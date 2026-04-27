'Gai Home Concert': Khép lại hành trình rực rỡ của 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2024'

SVO - Hàng vạn khán giả đã có những khoảnh khắc cùng khóc, cùng cười với âm nhạc và sự thăng hoa của các 'Anh tài' trong 'nghi thức tốt nghiệp' đầy kiêu hãnh.

Mang đúng tinh thần của một cuộc hội ngộ, Gai Home Concert được thiết kế như một "cuộn băng cảm xúc" quay ngược thời gian về mùa Hè 2024 rực rỡ. Tại đây, khán giả không chỉ là người xem, mà là những "Gai Con" cùng bước lên chuyến tàu đi qua 15 chương là những trạm dừng đầy cung bậc cảm xúc.

Gai Home concert ghi điểm tuyệt đối nhờ sự chỉn chu trong khâu dàn dựng. Sân khấu hiệu ứng 3D, công nghệ visual LED kết hợp hệ thống nâng hiện đại, các màn bắn pháo hoa cùng các mascot hoành tráng đã biến mỗi tiết mục thành một tác phẩm nghệ thuật thị giác. Từ những giây phút mở màn đầy xúc động với màn intro tái hiện hành trình solo của từng nghệ sĩ, chương trình đã khéo léo dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc: từ sự cuồng nhiệt bùng nổ của Hỏa Ca, Superstar đến những khoảng lắng đọng, cổ tích và cuối cùng là sự thăng hoa của lòng tự tôn dân tộc.

Các Anh tài xuất hiện tạo những khoảnh khắc thú vị cho khán giả.

Một trong những phân đoạn gây ấn tượng mạnh nhất, lay động đến từng nhịp đập của khán giả chính là chương Văn hóa. Được trình diễn vào đúng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, những thanh âm của Trống Cơm, Áo mùa Đông và bản vọng cổ kinh điển Dạ cổ hoài lang đã tạo nên một không gian âm nhạc thiêng liêng. Việc làm mới những tác phẩm di sản bằng tư duy âm nhạc đương đại không chỉ thể hiện sức sáng tạo của các nghệ sĩ mà còn khơi gợi niềm tự hào nguồn cội sâu sắc. Giữa biển người, những giọt nước mắt đã rơi khi giá trị truyền thống được tôn vinh một cách trang trọng và xúc động nhất.

Bên cạnh đó, sự tươi mới còn đến từ những màn "đổi vai", làm mới trong các tiết mục. Điển hình là màn kết hợp giữa Jun Phạm và S.T Sơn Thạch trong Sơn Thủy Khúc - Thuận nước đẩy thuyền hay màn solo Cô đôi thượng ngàn phiên bản rock của Hoàng Hiệp, là Liên Bỉnh Phát màn góp giọng cùng bạn gái Ngọc Kayla khiến sân khấu bùng nổ. Với tinh thần "bình cũ rượu mới", các nghệ sĩ đã chứng minh rằng âm nhạc không có giới hạn, và mỗi sự kết hợp đều là một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh đa sắc thái của concert. NSX Anh trai vượt ngàn chông gai một lần nữa khẳng định việc mỗi sân khấu đều có sự thay đổi và biến hoá vạn năng.

Sân khấu 'Gai Home Concert' chứng kiến những màn 'đổi vai' ấn tượng.

Đặc biệt, tại chương HIT, sân khấu được "trao trả" cho những dự án độc lập của từng Anh Tài. Điều này khẳng định một tư duy làm nghề văn minh: Anh trai vượt ngàn chông gai là bệ phóng, nhưng không phải là chiếc khuôn đóng chặt. Sau chương trình, mỗi nghệ sĩ đều có sự bứt phá mạnh mẽ, mang theo "DNA" sáng tạo, mạnh mẽ, độc bản và tinh thần vượt chông gai của “gia tộc” để tỏa sáng trên con đường nghệ thuật riêng.

NSND Tự Long xúc động chia sẻ những giọt mưa như hòa quyện cùng mồ hôi và nước mắt của các Anh Tài và gợi nhớ cảm xúc về những concert đầu tiên: “Từ đầu đến giờ những giọt mưa khiến chúng tôi cũng đã muốn khóc. Phải chăng là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của cả ông trời cũng hòa quyện với chúng ta có đúng vậy không”.

Loạt Anh tài xúc động khi chuẩn bị phải chào tạm biệt khán giả.

Khoảnh khắc các 'Anh tài' đứng bên nhau, hát vang những giai điệu cuối cùng dưới biển đèn flash đã trở thành hình ảnh biểu tượng của đêm nhạc. Đó là hình ảnh của sự "trở về nhà" – nơi mọi chông gai đều ở lại phía sau, chỉ còn tình thân và âm nhạc ở lại. 'Nghi thức tốt nghiệp' diễn ra trong nụ cười và nước mắt, đánh dấu sự khép lại trọn vẹn của hành trình năm 2024. Tuy nhiên, việc một số 'Anh tài' vẫn "nợ" nón tốt nghiệp là một "hint" đầy ẩn ý, hứa hẹn rằng chuyến tàu mang tên "Gai" sẽ còn tiếp tục với những điểm đến bất ngờ hơn nữa.

Ngay sau đêm diễn, cộng đồng fan đã dành "cơn mưa" lời khen cho chất lượng của concert. Gai Home Concert không chỉ là một concert thành công về mặt doanh thu hay hiệu ứng truyền thông, mà đã thực sự trở thành một dấu ấn truyền cảm hứng, khẳng định sức sống bền bỉ của một thế hệ nghệ sĩ tử tế và tài năng trên bản đồ giải trí Việt.