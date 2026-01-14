Nữ sinh Tài chính Ngân hàng và dấu ấn Sinh viên 5 tốt trong phong trào học thuật tại đại học

SVO - Đặng Linh Trang (sinh năm 2005), sinh viên năm 3 lớp Tài chính Ngân hàng 65B Đại học Kinh tế Quốc dân, là gương mặt tiêu biểu với những dấu ấn học thuật trong suốt quá trình học tập tại trường. Từ nền tảng học sinh Chuyên Sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Linh Trang tiếp tục khẳng định năng lực qua vai trò Ủy viên BCN CLB Nguồn nhân lực, Trưởng Ban Truyền thông nhiều sự kiện học thuật lớn như HR Sandbox, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt và ghi dấu ấn trong các dự án xã hội, khởi nghiệp sinh viên.

Từ ước mơ áo blouse trắng đến lựa chọn ngành kinh tế

Ít ai biết rằng, trước khi đến với kinh tế, Linh Trang từng được gia đình định hướng theo ngành Y, nhờ nền tảng vững vàng ở các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Sinh học với nhiều thành tích học sinh giỏi. Quyết định “rẽ hướng” sang lĩnh vực kinh tế từng khiến không ít người lo ngại, song với Linh Trang, đó là lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng. “Mình rất trân trọng ngành Y, nhưng càng tìm hiểu, mình càng nhận ra tính cách năng động, thích kết nối cộng đồng của mình phù hợp hơn với một lĩnh vực khác”, Trang chia sẻ.

﻿Đặng Linh Trang (sinh năm 2005), sinh viên năm 3 lớp Tài chính Ngân hàng 65B Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo Linh Trang, Tài chính - Ngân hàng là ngành học đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích số liệu và kỷ luật học tập cao, khi mọi vấn đề đều được nhìn dưới góc độ dòng tiền, rủi ro và hiệu quả. Việc từng học chuyên Sinh vô tình trở thành lợi thế, giúp cô rèn luyện tư duy hệ thống và tinh thần tự học. Thay vì học thuộc máy móc, Linh Trang lựa chọn cách tiếp cận bản chất vấn đề, gắn lý thuyết với các tình huống thực tế. “Đến thời điểm hiện tại, mình hoàn toàn tin rằng quyết định chuyển hướng sang Tài chính - Ngân hàng là đúng đắn”, cô khẳng định.

GPA 3.83/4.0 và vai trò Trưởng ban truyền thông kỹ thuật HR Sandbox

Duy trì GPA 3.83/4.0 trong khi vẫn tích cực tham gia các hoạt động học thuật và phong trào sinh viên, Linh Trang cho rằng chìa khóa quan trọng nhất nằm ở quản lý thời gian và kỷ luật cá nhân. Với Linh Trang, học tập không nằm ở số giờ ngồi bàn học mà ở chất lượng tiếp thu.

Linh Trang (ngoài cùng bên phải) cùng Ban Chủ nhiệm CLB Nguồn Nhân lực Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thành công Đêm Chung kết cuộc thi HR Sandbox 2025.

Trong vai trò Trưởng Ban Truyền thông Kỹ thuật tại các sự kiện quy mô lớn như HR Sandbox 2024 và 2025, Linh Trang tích lũy thêm nhiều bài học thực tiễn về tổ chức, quản trị dự án và làm việc với đội nhóm đông người. Không chỉ là phân công công việc hay chạy tiến độ, cô dần hình thành tư duy lãnh đạo khi học cách cân bằng giữa sự quyết đoán và lắng nghe, giữa yêu cầu kỷ luật và động viên tinh thần đội nhóm. Đồng thời, vai trò truyền thông kỹ thuật không chỉ giúp Linh Trang trưởng thành hơn trong tư duy quản trị dự án, mà còn định hình phong cách làm việc có trách nhiệm, chủ động và bền bỉ trong các dự án lớn sau này.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và quá trình trưởng thành từ hoạt động Đoàn - Hội

Bên cạnh học tập chuyên môn, các hoạt động Đoàn - Hội và ngoại khóa trở thành không gian giúp Linh Trang rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh trong quá trình học đại học. Thông qua việc tham gia tổ chức chương trình và làm việc trong các tập thể đa dạng, cô từng bước hình thành năng lực lãnh đạo, làm việc nhóm dưới áp lực, giao tiếp linh hoạt với nhiều đối tượng, đồng thời học cách quản lý thời gian khi đảm nhiệm nhiều vai trò song song.

Linh Trang nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học năm học 2024 - 2025.

Trong quá trình đó, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học năm học 2024 - 2025 được xem là dấu mốc ghi nhận chặng đường nỗ lực của Linh Trang. Theo cô, danh hiệu này gắn với việc duy trì kết quả học tập, tham gia hoạt động phong trào và các dự án cộng đồng. Đặc biệt, những chuyến tình nguyện tại nhiều địa phương khác nhau đã mang lại cho Linh Trang trải nghiệm xã hội trực tiếp, giúp cô hiểu rõ hơn đời sống của các nhóm yếu thế và củng cố nhận thức về trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng.

Khi hoạt động xã hội trở thành nền tảng cho tư duy khởi nghiệp

Quá trình tham gia các dự án xã hội về giáo dục và bình đẳng giới giúp Linh Trang tích lũy nhiều trải nghiệm thực tiễn. Việc trực tiếp làm việc với các nhóm đối tượng lớn tuổi, mang theo những định kiến hình thành trong thời gian dài, buộc cô phải lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, dựa trên lắng nghe và đối thoại thay vì áp đặt. Qua đó, Linh Trang rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết phục và hiểu rõ hơn rằng công việc xã hội đòi hỏi sự thấu cảm không kém kiến thức chuyên môn.

Linh Trang (đứng giữa) nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Song song với hoạt động cộng đồng, Linh Trang thử sức trong lĩnh vực khởi nghiệp với tiệm cây cảnh Greenie. Với cô, dự án khởi nghiệp tiệm cây cảnh Greenie là không gian để thực hành và kiểm chứng kiến thức và kỹ năng mà cô đã tích lũy được trong suốt quãng thời gian vừa qua. Dự án không chỉ là một tiệm cây cảnh, mà là dấu mốc cho sự chuyển biến trong tư duy: dám bắt đầu, dám va chạm với thực tế và từng bước mở rộng giới hạn của bản thân - một quá trình mà Linh Trang đang kiên trì học hỏi và hoàn thiện mỗi ngày. Cô cũng bày tỏ mong muốn Greenie sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng, để dự án có cơ hội được hoàn thiện hơn và phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Linh Trang tham gia "Chiến dịch Mùa Đông Ấm".

Gửi gắm tới các bạn sinh viên đang nỗ lực đi trên con đường riêng, cô chia sẻ: “Đừng chờ khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu. Không có thời điểm nào là hoàn hảo, chỉ cần bạn dám bước đi. Chính sự dũng cảm ấy sẽ đưa bạn đến gần hơn với ước mơ của mình”.

(Ảnh: NVCC)