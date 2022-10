Nam sinh Đại học Ngoại Thương xuất sắc và hành trình chinh phục tri thức không ngừng nghỉ

SVVN - Nguyễn Lê Sơn, 22 tuổi, là cựu sinh viên lớp Anh 04 – KTĐN – K57 của trường Đại học Ngoại thương. Anh chàng vừa tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành Kinh tế đối ngoại ngày 11/9 vừa qua và hiện đang là chuyên viên Đầu tư và Quản lý danh mục tại Techcom Capital.

Bản thân mình nhận ra rằng, những thành tích mà mình đạt được trong suốt những năm tháng THPT và 4 năm đại học này, đều là những thành quả của một quá trình dài cố gắng và nỗ lực.

Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã được thừa hưởng những tư tưởng rất tiến bộ trong học tập và luôn nhận được những sự động viên, khích lệ rất đỗi chân thành từ phía gia đình thân thương của mình, đặc biệt là từ mẹ mình. Mẹ luôn là người truyền cảm hứng và dẫn dắt mình không chỉ trong học tập mà còn cả những kỹ năng sống. Mẹ mình cũng chính là người truyền thêm cho mình ngọn lửa đam mê với môn toán ngay từ hồi tiểu học.

Có lẽ bước ngoặt thay đổi lớn nhất thời niên thiếu của mình là hồi học lớp 5, nhờ có giải ba học sinh giỏi tỉnh môn toán mà mình đã đỗ vào trường THCS Chuyên của huyện, rồi có cơ hội tiếp tục theo đuổi đội tuyển toán, phấn đấu vào được trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, và hơn nữa là vào được Đội tuyển quốc gia, đạt giải Ba học sinh giỏi toán quốc gia năm 2018 và thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương.

Tất cả những chặng đường và mục tiêu học tập hồi ấy đều được mình vạch ra một cách khá rõ ràng cùng với sự quyết tâm rất bền bỉ, chính vì vậy mà mình cảm thấy dường như mình có thể đạt được những thành tựu một cách dễ dàng hơn.

Mình luôn ý thức được rằng gia đình mình cũng không phải dư giả, mẹ mình vốn chỉ là văn thư của một trường trung học cơ sở, còn bố mình làm thợ điện nước tự do, quanh năm lặn lội rất vất vả để có thể nuôi hai anh em mình ăn học trưởng thành. Mặc dù bố mẹ rất thương và cũng luôn động viên cố gắng học tập và không phải lo nghĩ về tài chính, nhưng mình hiểu rằng mình cần phải tự lập, tự chủ về tài chính càng sớm càng tốt để vừa có thể tự mình vươn lên, vừa có thể phụ giúp bố mẹ.

Và vẫn giữ tinh thần hiếu học như lời bố mẹ răn dạy, trong quá trình học tập tại trường Đại học Ngoại thương, mình tiếp tục xác định rõ đích đến của bản thân và vạch ra nhiều mục tiêu nhất định như: giành học bổng Khuyến khích học tập mỗi kỳ, giành học bổng của các doanh nghiệp để đỡ đần bố mẹ về khoản học phí, quyết tâm vào đội tuyển Olympic toán của trường và tiếp tục gặt hái thêm những giải quốc gia, thi đỗ vào một Câu lạc bộ và tham gia những hoạt động ngoại khóa,…

Mọi bước đường mình đi trong quá trình học tập ở trường dường như đều dẫn mình tới đích một cách khá suôn sẻ. Đặc biệt là niềm đam mê với môn toán của mình không hề bị lung lay ngay cả khi đã lên đại học và học một chuyên ngành hoàn toàn mới. Mình vẫn quyết tâm thi chọn đội tuyển Olympic toán quốc gia trong 4 năm liền, và thành tựu lớn nhất mình thu về được đó là cả 4 năm đều đạt giải Nhất môn Giải tích với điểm số cao Top 1 toàn trường. Tuy vậy, trong suốt 2 năm không thể trực tiếp tới trường học do sự cản trở của đại dịch COVID-19, trong lòng mình tràn ngập sự nuối tiếc, nuối tiếc vì quãng đời sinh viên vốn đã ngắn ngủi thì giờ cảm giác nó lại càng trôi qua nhanh hơn biết chừng nào, và tiếc nuối nhất có lẽ chính là mình đã lỡ mất 2 năm để có thể thi Olympic toán toàn quốc ở cả 2 bộ môn Đại số và Giải tích. Thế nhưng mình cũng hiểu rằng mình cần phải sống cho hiện tại, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần phải kiên cường để thích nghi.

Trong quãng thời gian học tập online tưởng chừng như dài vô tận ấy, ngoài thời gian học và ôn thi các môn trên trường, mình bắt đầu tìm hiểu tới những lĩnh vực khác nhằm khám phá thêm về bản thân như học và thi chứng chỉ CFA (chứng chỉ Phân tích đầu tư tài chính được cấp bởi Viện CFA Hoa Kỳ), học về lập trình Python và tìm hiểu về Khoa học dữ liệu. Mình cảm thấy mỗi lĩnh vực ấy đều có những điểm thú vị riêng và khá hợp với sở trường của mình. Cho tới hiện tại mình đã hoàn thành kỳ thi CFA Level II với điểm số cao Top 10% thế giới. Nhưng điều khiến mình tự hào nhất không hoàn toàn là ở kết quả, mà là ở quá trình ôn thi vô cùng nỗ lực của mình chỉ trong gần 2 tháng trước ngày thi do sự bí bách về thời gian ở thời điểm đó.

Ngoài việc tự học tập và nghiên cứu, mình cũng đã bắt đầu tìm kiếm những việc làm thời sinh viên nhằm nâng cao sự trải nghiệm thực tiễn và cũng để có thêm nguồn thu nhập phụ giúp bố mẹ. May mắn thay trong bối cảnh giãn cách xã hội, mình vẫn tham gia được những dự án giáo dục khá chất lượng như giải đề toán ở tổ chức giáo dục Topica và Qanda, gia sư cho học sinh ôn thi vào lớp 10 Chuyên toán và ôn thi đội tuyển quốc gia toán, làm trợ giảng toán cho thầy giáo của mình, hợp tác giảng dạy môn toán cao cấp với 1 số trung tâm khác,…Gắn bó suốt 1 khoảng thời gian dài với lĩnh vực giáo dục khiến mình nhận ra mình đã yêu thích lĩnh vực ấy tự bao giờ. Đặc biệt mình cảm thấy rất hạnh phúc bởi đã có những thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp giáo dục đó là giúp cho 3 em học sinh lớp 9 mà mình gia sư đều thi đỗ vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trong đó có 1 em theo mình đánh giá học lực ban đầu chỉ ở mức khá nhưng trong hơn 5 tháng ôn luyện cấp tốc và chăm chỉ cùng mình cũng đã đỗ vào lớp Chuyên toán như mong đợi. Bởi vậy mình luôn tự nhủ rằng dù sau này có làm gì hay học gì thì vẫn muốn dành thời gian để chiêm nghiệm, chia sẻ và đào tạo lại cho những thế hệ sau.

Một điều may mắn nữa là, vào cuối năm 2020, mình lại được tiếp cận với một lĩnh vực hoàn toàn mới để thử sức, đó là bảo hiểm nhân thọ. Trải qua hành trình hơn 1 năm gắn bó, mình hoàn toàn hiểu được ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm và cũng chính từ bước ngoặt đó mà mình đã kịp thời tham gia bảo hiểm cho cả gia đình thân yêu của mình. Ngoài ra công việc làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm cũng cho mình nhiều kỹ năng kinh doanh thực chiến, bổ trợ cho mình thêm nhiều kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giải quyết vấn đề,… để trau dồi và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn.

Rất nhiều người nhìn vào những kết quả mà mình đạt được đều cảm thấy rằng dường như hành trình học tập và cuộc sống của mình đều diễn ra khá suôn sẻ và may mắn. Nhưng thực tế không ai hoàn toàn bước tới thành công mà chưa từng phải trải qua thất bại cả. Với bản thân mình cũng không ngoại lệ, nếu coi thành công của mình là những thành quả mà mọi người nhìn vào, thì trên chặng đường vẽ lên những thành quả đó, mình cũng đã từng phải trải qua khá nhiều sóng gió và trong đó có cả những cú sốc mà mình từng nghĩ rằng cuộc đời mình có thể sẽ phải rẽ sang một trang khác. Chủ yếu những sóng gió và cú sốc mà mình gặp phải đều xuất phát từ vấn đề tập học và thi cử.

Khởi đầu phải nói đến là những lần chuyển cấp, dường như mình đều chỉ có một mình và việc làm quen, thích nghi với bạn bè mới, lớp học mới, văn hóa mới đều khá là mất thời gian và chật vật, cũng bởi tính mình khá hướng nội. Thời gian đầu ấy dù là ở bất kỳ cấp học nào, cấp 2 hay cấp 3 mình đều cảm thấy khá cô đơn và choáng ngợp bởi sự nhanh nhạy, giỏi giang và vô cùng hiếu thắng của các bạn, có thể đây cũng là bản chất của những lớp chọn trường chuyên, mình hiểu rằng tỷ lệ cạnh tranh là vô cùng gay gắt. Tuy vậy sau một thời gian trải nghiệm học tập ở môi trường mới, mình luôn tự nhủ bản thân rằng vào được đây thì mình cũng đã là một bản thể rất kiên cường, và bắt đầu vực lại tinh thần cố gắng vươn lên. Đặc biệt tinh thần ấy lại trở nên lớn mạnh đến lạ thường mỗi khi nghĩ tới bố mẹ đã vất vả biết bao vì mình mà trước giờ luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho mình được học tập.

Tại mái trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, kết quả học tập của mình ngày càng trở nên ấn tượng và mình cũng không quá ngạc nhiên khi được thầy giáo để ý và cho thi tuyển vào Đội tuyển học sinh giỏi toán quốc gia. Tuy nhiên với mình sóng gió và cú sốc cũng từ đây mà ra là nhiều nhất. Năm lớp 11 thi học sinh giỏi quốc gia vượt cấp, mình đã ý thức được bản thân còn non kinh nghiệm nên đã nỗ lực học tập và ôn luyện khá căng thẳng trong suốt 2 tháng ròng ở ký túc xá cùng với các anh khóa trên. Mình nhớ có những hôm ngoài 3 giờ buổi tối tự học trên lớp, về phòng mình vẫn thắp đèn học thêm tới 1-2 giờ sáng vì quá ham. Nhưng mình đã phải nhận một cú sốc tâm lý rất nặng khi năm đó mình không hề đạt giải. Đúng vậy, mình là 1 trong 3 thí sinh trong đội tuyển không có giải năm đó. Khi biết được kết quả mình đã rất lo lắng và sợ hãi, lo lắng vì sợ bố mẹ, thầy cô đã đặt niềm tin vào mình nhiều như vậy mà biết sẽ không thể kìm nén sự thất vọng, và càng sợ hãi hơn khi nghĩ rằng mình sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào để làm lại nữa.

Rất may thay là phải tới khi năm học mới bắt đầu, mình đã lấy lại được niềm tin của thầy nhờ vào Giải nhất HSG tỉnh môn toán với số điểm 9.5/10, và biết rằng cơ hội cuối cùng vẫn còn, mình đã thay đổi phương pháp ôn luyện, từ học tới thâu đêm, học nhiều tràn lan tới học có chọn lọc, điều độ và bám vào trọng tâm để có được thành quả tốt đẹp cuối cùng trước khi kết thúc quãng đời học sinh ấy. Dù còn nhiều tiếc nuối vì kết quả chưa được như kỳ vọng, nhưng mình vẫn tự nhủ rằng phải học cách chấp nhận và không ngừng vươn lên để tìm kiếm nhiều cơ hội mới trong tương lai. Trên hành trình 4 năm đèn sách tiếp theo ở bậc đại học, mặc dù mình gần như không gặp quá nhiều khó khăn hay sóng gió gì trong học tập, nhưng đổi lại để có được những công việc hay thành quả trong công việc như ý, mình cũng từng phải đánh đổi bằng rất nhiều lần thất bại khi tham gia phỏng vấn mà khởi đầu là từ phỏng vấn vào các câu lạc bộ, mình đã trượt phỏng vấn tới 4 lần mới có thể tìm được bến đỗ cuối cùng, hay bởi vô vàn những từ chối trong quá trình mình mong muốn thiết kế giải pháp bảo hiểm tài chính cho những người thân yêu. Tuy nhiên sau mỗi lần thất bại ấy, mình đều tích lũy thêm được những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, biết được tại sao mình lại thất bại, để rồi từ đó sửa đổi tích cực và không ngừng phấn đấu vươn lên.

Dẫu cho đã trải qua nhiều biến cố có cả thành công và thất bại trong học tập cũng như trong công việc và cuộc sống, nhưng mình luôn tự hào rằng quãng đời sinh viên của mình thật sự đã trôi qua vô cùng ý nghĩa, không chỉ từ việc tiến bộ trong tri thức của bản thân từng ngày, mà còn là từ những hoạt động mình đã góp công sức để chia sẻ giá trị tới cộng đồng và những người thân yêu xung quanh.

Đầu tiên là nghĩa cử cao đẹp hiến máu nhân đạo. Mình còn nhớ hồi bé ở trạm y tế, thấy mẹ tham gia hiến máu mà mình thực sự rất sợ hãi, lúc nào cũng luôn tự hỏi sao người ta lấy máu của mẹ nhiều thế, chắc là đau lắm và rất khâm phục lòng can đảm của mẹ. Cho tới khi lên đại học năm nhất, cái suy nghĩ sợ hiến máu đó thực ra vẫn còn tồn đọng trong bản thân mình. Nhưng chợt 1 ngày mình biết tới ngày hội hiến máu tại trường đại học Luật, mình đã tự nhủ bản thân rằng hiện giờ mình đã trưởng thành và cũng muốn thử 1 lần cho đi, vì mình biết đó là hành động thật nhân văn và ý nghĩa. Biết bao người ngoài kia vẫn đang cần sự cho đi của mình, và đó cũng là lần đầu tiên mình đủ can đảm để bứt phá ra khỏi vùng an toàn, vượt ra ngoài nỗi lo sợ nhỏ nhặt để hướng về hành động thanh cao. Sau buổi hôm đó, thậm chí mình không hề cảm thấy chút đau đớn nào như trong nỗi sợ ngày xưa mà còn nhận lại chú gấu bông thật xinh đẹp cùng với tờ giấy đỏ chứng nhận hiến máu nữa.

Mình đã rất hạnh phúc và cho tới nay mình đã hoàn thành lần hiến máu thứ 3 rồi. Sang năm thứ 2, mình tiếp tục tham gia làm tình nguyện viên của Câu lạc bộ Máu trong trường, và đó cũng lại chính là hôm cơ duyên khiến mình gặp gỡ và quen biết được cô bạn gái rất dễ thương cho đến ngày nay. Bạn gái mình thì lại ở trong Hội sinh viên Công giáo, và đó cũng lại tiếp tục là cơ duyên để chúng mình có những buổi cùng Hội đi vòng quanh khu vực Hồ Gươm để phát quà và những món đồ từ thiện cho những người vô gia cư. Những buổi đó thực sự trong lòng mình cảm thấy an nhiên đến lạ, chỉ mong rằng một phần công sức nhỏ bé này của mình có thể phần nào xoa dịu đi những nỗi vất vả của những con người thiếu may mắn ấy.

Mình luôn tin rằng cuộc sống này đều đang vận hành tuân theo quy luật hữu duyên và nhân quả. Có duyên thì chúng ta mới gặp được nhau, và việc chúng ta dành cho nhau những điều ý nghĩa, hay việc ta trao đi những điều ý nghĩa, những giá trị tốt đẹp ấy tới cộng đồng cũng chính là đang bồi dưỡng tinh thần, tư tưởng và vun đắp thêm giá trị cho bản thân. Bởi vậy mình luôn hi vọng các bạn trẻ bây giờ và đặc biệt là trong quãng đời sinh viên đẹp nhất của chúng ta, ngoài việc học tập và tích lũy kiến thức cho bản thân, cũng hãy nhiệt tình tham gia vào những dự án khởi nghiệp xã hội, những dự án phi lợi nhuận hay những dự án từ thiện tích cực để cùng trao nhau trao giá trị tới cộng đồng. Dù là những hành động nhỏ bé nhất nhưng nếu chứa trong đó là cả một tấm lòng chân thành muốn cho đi thì đều vô cùng đáng quý.

Đối với bản thân mình, hiện tại mình đang là Leader trong một dự án Start-up về hệ sinh thái công nghệ giáo dục nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các em sinh viên, khởi đầu là sinh viên năm nhất trên cả nước nói chung và Đại học Ngoại thương nói riêng có thể tiếp cận và học tập một cách hiệu quả hơn những môn học ở năm nhất, đặc biệt là những môn thuộc bộ môn Toán như Toán cao cấp và Xác suất thống kê. Dự định trong 1 năm tới của mình là hoàn thành nốt chứng chỉ CFA Level III, tiếp tục học lên Thạc sĩ về Khoa học dữ liệu tài chính, nhằm tích lũy những kiến thức chuyên môn vững vàng nhất định, để có thể theo đuổi sự nghiệp và sứ mệnh giáo dục, đào tạo trong tương lai một cách uy tín và chuyên nghiệp hơn.

Những thành tích khủng trong suốt hành trình 4 năm ngồi trên ghế giảng đường Ngoại thương của Sơn: - Tốt nghiệp bằng Xuất sắc chuyên ngành Kinh tế đối ngoại với 2 môn có điểm trung bình tuyệt tối 10/10 là Toán cao cấp và Xác suất thống kê - Passed chứng chỉ CFA Level II (Phân tích đầu tư tài chính) điểm cao Top 10% thế giới năm 2022 - Đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu toàn khóa K57, 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp trường và là Bí thư chi đoàn lớp Anh 04 - KTĐN - 6 kỳ liên tiếp đạt học bổng KKHT loại Xuất sắc và nhận 3 học bổng doanh nghiệp MB Bank, SCIC, Honda - 4 năm liên tiếp Top 1 Olympic toán Giải tích cấp trường, 2 năm liên tiếp Top 1 Olympic toán Đại số cấp trường - Đạt Huy chương Bạc năm 2019, Huy chương Đồng năm 2022 Olympic toán Giải tích sinh viên toàn quốc