Bác sĩ người Lào kể chuyện học ngành Y tại Việt Nam

SVO - Sau gần 10 năm học tập, bác sĩ Soukthaxay vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Trường Đại học Y Hà Nội. Từ một lưu học sinh đối mặt với rào cản ngôn ngữ y khoa, anh đã trở thành nhân sự có khả năng độc lập xử lý các ca gây mê phức tạp, đồng thời tích cực hỗ trợ cộng đồng sinh viên Lào tại Việt Nam.

Soukthaxay, sinh năm 1999 tại Viêng Chăn (Lào). Anh được bạn bè và đồng nghiệp gọi bằng tên tiếng Việt là Tô Tô. Sau khi tốt nghiệp hệ đại học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, anh quyết định tiếp tục theo học Thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội .

Thời gian đầu, Tô Tô đối mặt với nhiều áp lực tâm lý. Anh chia sẻ: “Tôi từng hoài nghi liệu mình có đủ sức vượt qua rào cản ngôn ngữ để theo đuổi ngành liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người hay không. Y khoa vốn khó, Gây mê hồi sức lại càng áp lực vì ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết” . Sang Việt Nam, anh chỉ mất sáu tháng để thành thạo tiếng Việt giao tiếp. Tô Tô cũng nhanh chóng bắt kịp các kiến thức được giảng dạy tại trường. Trong thời gian học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, anh Tô Tô được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Lào tại Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2021 .

Bác sĩ trẻ người Lào Soukthaxay (Tô Tô) vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Khi bước vào chương trình Thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội, khối lượng kiến thức lâm sàng và nhịp độ làm việc tại phòng mổ cấp cứu khác xa so với hình dung ban đầu của Tô Tô. Anh phải nắm vững cả kiến thức Nội khoa lẫn Ngoại khoa để phối hợp cùng ê-kíp phẫu thuật.

Chia sẻ với phóng viên, anh Tô Tô cho biết, rào cản lớn nhất đối với anh là “văn hóa phòng mổ” và ngôn ngữ y khoa chuyên sâu. Mỗi bác sĩ phẫu thuật hoặc giảng viên đều có phong cách làm việc riêng. Để theo kịp tốc độ xử lý tình huống, anh phải dành thời gian học hỏi nhiều hơn các bạn cùng lớp. “Sự cô đơn không đến từ việc không có ai xung quanh, mà đến từ việc mình chưa thể hòa nhịp cùng đồng nghiệp để cứu người trong những giây phút khẩn cấp nhất”, anh chia sẻ về những trăn trở ngày đầu trực đêm .

Kỹ năng chuyên môn của bác sĩ Soukthaxay được củng cố sau một ca trực cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. "Đối mặt với ca mổ phức tạp khi các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân thay đổi liên tục, mình đã phối hợp cùng kíp trực kiểm soát huyết động và đường thở chính xác. Ca mổ thành công và sự công nhận từ giảng viên hướng dẫn đã giúp mình tự tin hơn vào lựa chọn của mình", Tô Tô kể.

Ngoài công việc chuyên môn tại bệnh viện, bác sĩ Soukthaxay còn có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn nhiếp ảnh.

Ngoài công việc chuyên môn tại bệnh viện, bác sĩ Soukthaxay còn có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn nhiếp ảnh.

Đến nay, anh đã rèn luyện được khả năng độc lập thực hiện gây mê cho những ca bệnh khó. Đối với Tô Tô, thành tựu lớn nhất là sự tin tưởng của đồng nghiệp và bệnh nhân người Việt dành cho một bác sĩ ngoại quốc.

Để giảm bớt căng thẳng sau những ca trực kéo dài, Tô Tô thường dành thời gian cho nhiếp ảnh. Anh vốn có sở thích với máy ảnh và từng mơ ước trở thành đạo diễn từ thời học cấp ba. Những dịp cuối tuần, anh nhận chụp ảnh kỷ yếu để có thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt tại Hà Nội. Với Tô Tô, tiếng màn trập máy ảnh giúp tâm trí tạm rời xa tiếng máy thở hay máy theo dõi nhịp tim, tạo sự cân bằng cần thiết để tiếp tục công việc tại bệnh viện.

Dù bận rộn với chuyên môn, trong giai đoạn 2024 - 2025, anh vẫn đảm nhận vai trò Phó trưởng đoàn Lưu học sinh Lào tại Trung tâm phát triển giáo dục quốc tế, hỗ trợ đời sống cho sinh viên đồng hương tại năm trường đại học lớn ở Hà Nội .

Tốt nghiệp Thạc sĩ vào tháng Tư năm 2026, Soukthaxay cho biết những năm tháng học tập tại Việt Nam đã giúp anh trở nên điềm đạm và thấu cảm hơn . Anh coi sự kiên cường được tôi luyện tại Trường Đại học Y Hà Nội là hành trang quan trọng nhất cho con đường sự nghiệp sắp tới .