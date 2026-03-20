‘Phù thủy trang điểm’ Hồ Khanh làm việc với các ‘ngôi sao’ theo nguyên tắc: ‘Không nghe, không thấy, không biết’

SVO - Nghệ sĩ trang điểm Hồ Khanh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, từng làm việc với nhiều ‘ngôi sao’ Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam, ‘phù thủy trang điểm’ đã chia sẻ các giá trị làm nghề, lời khuyên dành cho các bạn trẻ muốn theo đuổi công việc đặc thù này.

Hồ Khanh gắn liền với nhiều danh xưng "phù thủy trang điểm", "bậc thầy trang điểm", "phù thủy son phấn"… Anh là người từng hợp tác với nhiều tên tuổi hàng đầu của showbiz Việt như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Ý Lan…

Nghề trang điểm cho các nghệ sĩ tại Việt Nam vẫn chưa có trường lớp đào tạo chính quy nên hầu hết các bạn trẻ muốn theo nghề đều tự học hoặc tìm đến các trung tâm dạy nghề. Hồ Khanh là người góp phần đào tạo ra thế hệ các chuyên gia trang điểm trẻ sau này, thông qua chương trình truyền hình thực tế Nghệ sĩ trang điểm tài năng - The M.U.A. Anh hy vọng, những kinh nghiệm làm nghề của mình có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ theo đuổi công việc này.

Trước những danh xưng như "phù thủy trang điểm", "bậc thầy trang điểm", "phù thủy son phấn"... anh có cảm xúc như thế nào?

Với tôi, những danh xưng mà công chúng dành tặng là niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi tâm niệm, hãy luôn sống tốt, đạo đức với nghề. Những giá trị cống hiến, sự sáng tạo của tôi đều dành hết cho nghề trang điểm.

Làm việc với nhiều "ngôi sao" Việt Nam, theo anh, ngoài kỹ năng trang điểm, điều tiên quyết cần phải có ở một nghệ sĩ trang điểm là gì?

Tôi nghĩ, điều tiên quyết là xác định rõ ràng vai trò đứng sau ánh hào quang, đứng sau sự tỏa sáng của một “ngôi sao”. Tôi luôn thấu hiểu giá trị của mình nằm ở đâu thì tinh thần sẽ nhẹ nhàng, thoải mái đầu óc sáng tạo.

Trong số các nghệ sĩ mà anh từng hợp tác, ai để lại cho anh kỷ niệm cảm xúc nhất, vì sao?

Trong tâm trí của tôi, nghệ sĩ để lại cảm xúc sâu sắc là Mỹ Tâm. Tuy thời gian 5 năm không tiếp tục làm việc với Mỹ Tâm nhưng tôi lúc nào cũng trân quý Tâm như anh em. Và tôi giữ một điều quan trọng, đó là biết ơn Mỹ Tâm rất nhiều.

Với một người làm nghề lâu năm, anh có chia sẻ gì để các bạn trẻ tìm được cơ hội bám trụ với nghề trang điểm, bởi không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận khách hàng là các “ngôi sao”?

Đối với tôi, ngoài kỹ năng cầm cọ, làm việc với các “ngôi sao” đòi hỏi sự tinh tế. Nghệ sĩ thường có những "góc khuất" riêng và người làm nghề trang điểm cần tôn trọng điều đó. Nguyên tắc cốt lõi mà tôi luôn dạy học trò là: "Không nghe, không thấy, không biết" những gì diễn ra trong phòng trang điểm hoặc nơi làm việc, để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Sự thành công không chỉ đến từ đôi bàn tay khéo léo mà còn từ tâm thế sống tốt và đạo đức với nghề nghiệp.

Là một bậc thầy trang điểm nổi tiếng, anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ khi muốn theo đuổi công việc đặc thù này?

Các bạn hãy tự tạo cho mình một cơ hội, vượt qua giới hạn bản thân, tham gia các cuộc thi để thử sức. Tôi nghĩ, các bạn trẻ hiện tại tư duy học hỏi rất nhanh nhưng kinh nghiệm chưa có.

Anh luôn nói về vẻ đẹp Việt. Vậy trong trang điểm, vẻ đẹp Việt mà anh luôn đề cập và muốn lan tỏa cụ thể là gì?

Tôi luôn trăn trở về việc lan tỏa giá trị vẻ đẹp Việt. Tôi cho rằng, người làm nghề không nên sao chép nguyên bản phong cách trang điểm phương Tây lên gương mặt người Việt. Vì sự khác biệt về cấu trúc khung xương mặt của người Việt có điểm khác biệt. Thay vào đó, người làm nghề cần khai thác đặc điểm nhân trắc học, cấu trúc khung xương mặt, học hỏi, trau dồi và kết hợp kỹ thuật mới để tạo ra một phong cách hài hòa, mang bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam.