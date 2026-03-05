Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giải trí

Google News

NMIXX bắt đầu chinh phục Nhật Bản

Tuệ Nghi
SVO - Nhóm nhạc nữ NMIXX sẽ tổ chức concert solo tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng Tám này như một phần của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ.

NMIXX đã mở tài khoản X (trước đây là Twitter) chính thức tại Nhật Bản vào lúc 12h trưa ngày 4/3, và đến 6h chiều (giờ Hàn Quốc), họ đã đăng tải hình ảnh poster và thông báo về concert solo tại địa phương. Theo thông báo, NMIXX sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ, NMIXX 1ST WORLD TOUR (Tập 1: Zero Frontier), tại Keio Arena, Tokyo vào ngày 8 và 9/8.

Trước đó, NMIXX đã hai lần đến Tokyo vào tháng 1/2025 và tháng 5 - 6/2025 cho chuyến fan meeting concert lần thứ hai, NMIXX 2ND FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP: MIXX LAB. Công ty JYP Entertainment cũng đã tạm thời mở câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của NMIXX tại Nhật Bản vào lúc 18h ngày 4/3.

Trong khi đó, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của NMIXX, bắt đầu tại Incheon Inspire Arena vào tháng 11 năm ngoái, sẽ có 15 buổi biểu diễn tại 13 khu vực, bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Họ sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Madrid vào ngày 17/3 (giờ địa phương).

Trước đó, NMIXX đã phát hành bài hát mới đầu tiên trong năm, "TIC TIC" (hợp tác với Pablo Vittar) vào ngày 26/2. Trước khi phát hành bài hát mới, NMIXX đã lần đầu tiên trình diễn "TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar)" trên sân khấu với tư cách khách mời đặc biệt tại bữa tiệc đường phố của Pablo Vittar được tổ chức trong "Lễ hội Carnival Brazil" tại São Paulo, vào ngày 16/2 (giờ địa phương). Sự kết hợp giữa giọng hát mạnh mẽ và kỹ năng trình diễn của NMIXX với sự quyến rũ tràn đầy năng lượng và độc đáo của Pablo Vittar đã tạo nên một phản ứng bùng nổ từ khán giả địa phương. NMIXX đã chứng minh sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng to lớn của họ tại Brazil bằng cách trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên tham gia "Lễ hội Carnival São Paulo". Từ màn trình diễn chung với Pablo Vittar đến màn trình diễn solo, bữa tiệc đường phố kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, và không khí lễ hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với các màn trình diễn trực tiếp các bài hát hợp tác như ‘MEXE’ và ‘TIC TIC (Feat. Pablo Vittar)’, cũng như các bài hát tiêu biểu của nhóm như ‘O.O’, ‘DICE’, ‘Love Me Like This’, ‘DASH’, ‘RICO’, ‘Sonar (Spanish Ver.)’...Họ đã tạo nên một khung cảnh ngoạn mục bằng cách cùng nhau nhảy múa và ca hát với đám đông khoảng 2 triệu người tràn ngập các con phố.
