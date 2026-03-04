WOODZ: 'Điểm khởi đầu cho một bước tiến vượt bậc'

Archive. 1 là album đầy đủ đầu tiên của WOODZ và đánh dấu một khởi đầu mới, cô đọng phong cách âm nhạc và những yếu tố mà anh yêu thích cũng như giỏi nhất. WOODZ cũng ra mắt đồng thời MV cho bài hát chủ đề Human Extinction. MV khám phá trực quan ánh sáng và bóng tối để phản ánh tính hai mặt của con người, được nhấn mạnh bởi câu nói: “Ánh sáng được sinh ra trong sự hiện diện của bóng tối”. Nam diễn viên kỳ cựu Park Hee Soon xuất hiện trong vai một bác sĩ, trong khi chính WOODZ xuất hiện trong trang phục màu trắng với vẻ ngoài bí ẩn. Bài hát đặt ra câu hỏi về cách con người đối mặt với những khuyết điểm và ham muốn của mình khi tiếp xúc với ánh sáng.

Album gồm 17 ca khúc. WOODZ tham gia viết lời, sáng tác và sản xuất tất cả các bài hát, phản ánh hành trình âm nhạc 13 năm của anh. Anh cũng bày tỏ quyết tâm của mình: "Đây là sự khởi đầu của một bước tiến vượt bậc, đã vượt qua giai đoạn chuẩn bị".

Nhìn lại sự nghiệp 13 năm của mình, tôi nghĩ đó là giai đoạn chuẩn bị. Album này được tạo ra với suy nghĩ rằng tôi có rất nhiều điều muốn cho các bạn thấy, bắt đầu từ album này. Nhan đề "Archive. 1" có thể được hiểu là sự lưu trữ đầu tiên của tôi, một bộ sưu tập những điều tôi yêu thích và đã làm tốt trong suốt sự nghiệp của mình. Với 17 ca khúc, tôi đã dốc hết sức mình để tạo ra một sản phẩm chất lượng cao cho từng bài hát. Chúng tôi đã chuẩn bị các dự án như ảnh concept, video âm nhạc, phim và concert để các bạn có thể đắm mình vào album từ nhiều góc độ khác nhau. Vì đây là album dài đầu tiên của tôi và là một album quy mô lớn về nhiều mặt, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đảm bảo các bạn có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn. "Tôi nghĩ, tôi đã học được rất nhiều điều trong quân đội. Tôi chơi guitar rất nhiều ở đó. Khi nhập ngũ, tôi nghĩ mình phải đạt được ba điều: Một là tập thể dục (tôi đã tăng cân một chút), rồi tôi cải thiện kỹ năng chơi guitar và học tiếng Anh nhiều hơn. Việc học tiếng Anh của tôi không được tốt lắm do hoàn cảnh, nhưng đó chỉ là lời bào chữa. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực rất nhiều với guitar và tập thể dục, vì vậy, tôi nghĩ mình đã đạt được nhiều tiến bộ trong hai lĩnh vực đó", WOODZ chia sẻ trên tạp chí GQ số mới nhất.

Hai ca khúc chủ đề chính là Human Extinction và NA NA NA. WOODZ chia sẻ: "Human Extinction ban đầu không nằm trong kế hoạch đưa vào album, nhưng tôi bị thu hút bởi sức mạnh hủy diệt của nó, và cuối cùng nó đã trở thành ca khúc chủ đề. NA NA NA là một bài hát mà cá nhân tôi rất thích vì giai điệu và hướng đi của nó, và nó cũng là bài hát yêu thích của những nhạc sĩ mà tôi biết trước khi phát hành, vì vậy tôi đặc biệt yêu thích nó". Album cũng bao gồm các ca khúc đã phát hành trước đó như CINEMA và Bloodline, bao gồm nhiều thể loại khác nhau, từ rock ballad đến pop punk, jazz và alternative R&B.

Tôi tò mò muốn xem các bạn sẽ nhìn nhận tôi như một nghệ sĩ như thế nào sau album này. Mặc dù tôi chưa đặt ra bất kỳ mục tiêu cụ thể nào cho album này, nhưng tôi hy vọng sẽ được nhớ đến như một nghệ sĩ khiến mọi người tò mò về bước đi tiếp theo của tôi, một nghệ sĩ mà họ muốn được nghe biểu diễn trực tiếp. Hơn nữa, tôi hy vọng sẽ thể hiện được nỗ lực của mình để trở thành một nghệ sĩ có khả năng thực hiện một tour diễn vòng quanh thế giới quy mô sân vận động, đó là ước mơ của tôi. WOODZ chia sẻ về diễn xuất của mình trong phim ngắn thuộc thể loại trinh thám bí ẩn "Slide Strum Mute": "Diễn xuất thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Gần đây, khi làm việc trong nhiều dự án khác nhau, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn mình nghĩ khi quay phim, và đó là thời gian để tôi tự hoàn thiện bản thân. Ngay cả bây giờ, khi chụp ảnh, tôi cảm thấy quá trình tạo ra biểu cảm khuôn mặt hoặc cố gắng thể hiện điều gì đó ngày càng ngắn lại". Vai chính "WOOJIN" của WOODZ một nhân vật lao về phía trước với khát vọng mãnh liệt từ bên trong khi đối mặt với một cơ hội và lựa chọn không thể cưỡng lại.