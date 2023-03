‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào

SVVN - Nữ sinh 17 tuổi Nguyễn Ngọc Uyên Nhi "gây thương nhớ" khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Ngoài việc học, cô nàng còn tích cực tham gia các hoạt động làm người mẫu để mở mang kiến thức, phát triển kỹ năng cho bản thân.

Nguyễn Ngọc Uyên Nhi đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh tại trường THPT Năng khiếu, trường ĐH Tân Tạo. Nữ sinh này từng xuất sắc vào top 5 Miss teen International Vietnam 2022, giành giải thưởng phụ “Người đẹp Nhân ái”. Không chỉ có nhan sắc nhẹ nhàng, trong trẻo, Uyên Nhi còn có chất giọng đẹp, thu hút khi trình diễn.

Với gương mặt khả ái, sự tự tin và ngoại ngữ tốt, cô nàng gen Z nhận được không ít lời mời tham gia showbiz nhưng Uyên Nhi chọn việc học. “Ưu tiên hàng đầu của mình là học. Với những show diễn trùng lịch học quá nhiều, phải nghỉ học để đi show xin lỗi các cô chú vì không thể tham gia được. Bố mẹ không can thiệp nhiều về chuyện học hay chạy show, nhưng mình phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Với Nhi, việc học quan trọng nhất trong lúc này”, Uyên Nhi chia sẻ.

Dù vậy, Uyên Nhi luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và diễn thời trang. Đáng chú ý nhất vừa qua, "mỹ nhân" gen Z này trở thành first face tại show thời trang The garden of dream của nhà thiết kế Kelvin Phạm.

Xuất hiện mở màn, đầy rạng rỡ, nữ sinh này cho thấy sự tự tin, chuyên nghiệp và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Lần đầu đảm nhận vai trò này, Uyên Nhi không khỏi lo lắng, nhất là phải đứng liên tục trên đôi cao gót 15cm từ sáng sớm đến tối mịt khiến cô nàng không khỏi mệt nhoài. Uyên Nhi cho hay: “Lúc chờ trong cánh gà, mình rất mệt và đau. Nhưng chỉ cần được đứng trên sân khấu, mình quên luôn cả mệt”.

Lịch học dày đặc nhưng Uyên Nhi tranh thời gian rảnh rỗi mọi lúc mọi nơi để tập luyện. “Người đẹp Nhân ái” chia sẻ: “Mình cố gắng cân bằng thời gian để tập luyện, buổi chiều thay vì đi chơi với bạn bè thì tập luyện. Mình xem video, trong trường có phòng nhảy, canh lúc phòng trống không có ai thì vào tập. Mỗi ngày, mình tập 20-30 phút, cứ rảnh là tập. Mình thường xem những clip catwalk của Á hậu Hoàng Thuỳ, Hoa hậu Ngọc Châu để trau dồi”.

Thời gian qua, câu chuyện Hoa hậu có cần học giỏi gây xôn xao dư luận. Khi được hỏi, Hoa hậu cần học giỏi để làm gì. Uyên Nhi từ chối bình luận về vấn đề này vì đó là lựa chọn, khả năng của mỗi người.

Nhưng với nữ sinh này cô muốn học cho bản thân: “Mình nghĩ rằng, những cô gái xinh đẹp có kiến thức sẽ nhìn nhận và quyết định vấn đề tốt hơn, tiếng nói của họ sẽ có sức mạnh lan toả hơn với mọi người”.

Năm nay, Uyên Nhi đang học lớp 12, còn mấy tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học quốc gia. Mục tiêu của nữ sinh là vào được ngôi trường tốt. Cô nàng bật mí: “Một vài trường đã nhận hồ sơ của Uyên Nhi, mình đang ôn thi để lấy học bổng”.