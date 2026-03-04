Nếu không dám làm, bạn sẽ không biết mình rực rỡ đến đâu

SVO - Từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình và chịu áp lực từ sự phản đối của gia đình, Đinh Thị Minh Phương đã mất rất nhiều thời gian để tìm lại sự tự tin. Nhưng chính đam mê trở thành người mẫu ảnh và sự đồng hành của người mẹ đã giúp cô viết nên hành trình thay đổi bản thân đầy nghị lực, để rồi nhận ra rằng: Nếu không dám làm, bạn sẽ không bao giờ biết mình rực rỡ đến đâu.

Đinh Thị Minh Phương (sinh năm 2007) sinh ra và lớn lên tại thành phố hoa phượng đỏ - Hải Phòng. Hiện, cô đang là sinh viên của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Bên cạnh công việc học tập, Phương còn là người mẫu ảnh tự do, đang từng bước chinh phục ước mơ trở thành người mẫu ảnh chuyên nghiệp và có cơ hội tham gia các lớp học đào tạo diễn xuất.

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ tự tin và rạng rỡ trước ống kính của Phương là một hành trình vượt qua những khó khăn, từ nỗi ám ảnh ngoại hình đến sự phản đối từ gia đình.

Hành trình đến với công việc mẫu ảnh của Phương bắt đầu một cách khá tình cờ. “Vô tình mình được một người chị quan tâm và ngỏ lời hợp tác để xây dựng hình ảnh cho studio, cũng như có được những tấm ảnh đầu tiên. Nhờ có cơ hội đó mà mình bước ra được nỗi lo về ngoại hình và tiến gần hơn với công việc hiện tại”, Phương chia sẻ.

Trước đó, Phương từng là nạn nhân của việc miệt thị ngoại hình. Những lời chê bai, trêu chọc khiến cô thu mình lại, mất đi sự tự tin và sống khép kín trong một thời gian dài. Phương tâm sự: "Những năm Trung học cơ sở, mình từng là nạn nhân của việc miệt thị ngoại hình, mình bị trêu chọc, bị đem khuyết điểm của bản thân ra để bàn tán. Thậm chí bị bạn bè xa lánh, điều đó khiến mình thu mình lại, tự ti về ngoại hình trong suốt một thời gian dài".

Khi đến với công việc người mẫu ảnh, bố của Phương luôn phản đối công việc này, cho rằng đây là một công việc không có tương lai và quản lý chặt chẽ. Sự phản đối từ gia đình đã khiến Phương nhiều lần muốn từ bỏ. Nhưng may mắn thay, bên cạnh Phương luôn có mẹ, người luôn ủng hộ và đồng hành cùng cô trên con đường chinh phục ước mơ.

Phương chia sẻ: "Mình may mắn khi luôn được mẹ ủng hộ, đồng hành cùng. Mẹ luôn muốn mình được trải nghiệm, khám phá nhiều hơn, và mình lấy đó làm động lực để cố gắng, tiếp tục hành trình theo đuổi ước mơ". Sự ủng hộ của mẹ chính là nguồn động lực to lớn, giúp Phương vượt qua những khó khăn và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Để vượt qua nỗi ám ảnh về ngoại hình, Phương đã học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của bản thân, tập trung vào chính mình nhiều hơn và không còn quá bận tâm về những lời phán xét của người khác. Tuy nhiên, cô cũng luôn trân trọng những lời góp ý chân thành từ mọi người để hoàn thiện bản thân. Phương hiểu rằng, không ai sinh ra đã hoàn hảo và những lời góp ý chân thành sẽ giúp cô ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Đồng thời, Phương cũng muốn nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang gặp phải những khó khăn tương tự: "Nếu như không dám làm bạn sẽ không thể biết bản thân có thể rực rỡ đến đâu. Vậy nên, hãy cứ làm tất cả những gì có thể trong tuổi trẻ của chúng mình, để sau này không phải hối tiếc".

Trong tương lai, Phương dự định sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực người mẫu ảnh, tập trung học tập và trau dồi kiến thức. Cô cũng mong muốn có cơ hội tham gia các lớp học đào tạo diễn xuất để phát triển khả năng của bản thân.

Đinh Thị Minh Phương tin rằng, nếu không ngừng cố gắng và nỗ lực, cô sẽ đạt được những thành công lớn hơn nữa trong tương lai.

(Ảnh: NVCC)