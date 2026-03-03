Nữ sinh trường Kiểm sát và hành trình định hình phong cách cá nhân từ những thử thách

SVO - Vừa là sinh viên trường Đại học Kiểm sát, vừa là người mẫu ảnh, Hoàng Tuyết Nhi đã trải qua không ít "sóng gió" từ việc hạn chế cơ hội việc làm đến áp lực tài chính và tinh thần. Thế nhưng, chính những thử thách khắc nghiệt đã tôi rèn nên một Tuyết Nhi bản lĩnh, người dám từ chối những lối mòn để định hình phong cách cá nhân đầy khác biệt trên hành trình chinh phục giấc mơ thời trang.

Hoàng Tuyết Nhi (sinh năm 2004) vừa là sinh viên trường Đại học Kiểm sát, vừa là một người mẫu ảnh tự do. Niềm đam mê của Nhi trải dài từ nhiếp ảnh, làm mẫu ảnh đến việc tìm hiểu về thời trang và định hình phong cách cá nhân. Ước mơ lớn nhất của cô gái trẻ là sở hữu một thương hiệu thời trang mang đậm dấu ấn riêng.

Hoàng Tuyết Nhi (sinh năm 2004) vừa là sinh viên trường Đại học Kiểm sát, vừa là người mẫu ảnh tự do.

Nhi bắt đầu hành trình trở thành người mẫu ảnh từ năm nhất đại học, nhờ sự ủng hộ của những người xung quanh và giúp đỡ của một chuyên gia trang điểm. Từ việc làm mẫu trang điểm ở Hà Nội, cô dần có cơ hội trở thành người mẫu lookbook và người mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, hành trình của Nhi không hề dễ dàng. Trong một thời gian dài, việc niềng răng đã hạn chế cơ hội làm việc của cô, khiến thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu. Dù vậy, cô không hối hận về quyết định niềng răng, vì Nhi hài lòng với diện mạo hiện tại của mình.

Niềm đam mê của Nhi trải dài từ nhiếp ảnh, làm mẫu ảnh đến việc tìm hiểu về thời trang và định hình phong cách cá nhân.

Bên cạnh những khó khăn về ngoại hình và tài chính, Nhi còn phải đối mặt với những áp lực tinh thần trong cuộc sống cá nhân. Cô chia sẻ: "Trong khoảng thời gian đó, mình cũng có khá nhiều chuyện riêng khiến bản thân từng suy sụp và cũng đã tự đứng lên".

Việc tìm cách thay đổi hình ảnh bản thân theo phong cách yêu thích cũng khiến Nhi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội làm việc, do thị trường Hà Nội vốn không quá chuộng phong cách cá tính, đặc biệt là street style.

Ước mơ lớn nhất của cô gái trẻ là sở hữu một thương hiệu thời trang mang đậm dấu ấn riêng.

Bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, Nhi đã vượt qua giai đoạn khó khăn và dần khẳng định được vị trí của bản thân trong làng mẫu ảnh. Cô chia sẻ: "Thời gian khó khăn cũng đã qua và mình tự hào vì đã vượt qua được thời gian đó".

Việc tìm cách thay đổi hình ảnh bản thân theo phong cách yêu thích khiến Nhi từng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội làm việc.

Hiện tại, Nhi vẫn đang trong quá trình học tập tại trường Đại học Kiểm sát, một ngành học không liên quan đến công việc người mẫu ảnh. Điều này tạo ra những thách thức trong việc cân bằng thời gian và sức khỏe của cô. Dù vậy, Nhi vẫn luôn cố gắng duy trì để cả 2 công việc không bị ảnh hưởng.

Dự định sau tốt nghiệp, Nhi sẽ chuyển vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp. Cô tin rằng, môi trường năng động và cởi mở của Sài Gòn sẽ phù hợp với phong cách, định hướng của bản thân.

Bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, Nhi đã vượt qua giai đoạn khó khăn và dần khẳng định được vị trí của bản thân trong làng mẫu ảnh.

Nhi cũng chia sẻ một câu nói yêu thích của Vivian Greene, một tác giả và nhà giáo dục người Mỹ: "Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain" (Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi, mà là học cách nhảy múa dưới mưa). Câu nói này thể hiện tinh thần lạc quan và ý chí vượt khó của Nhi trên con đường theo đuổi đam mê.

(Ảnh: NVCC)