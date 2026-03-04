Dấu ấn năm cuối của Chủ tịch Hội Sinh viên trên hành trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt

SVO - Trần Thị Thu Trang (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm tư ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện và cấp Hội năm 2025. Song song với việc hoàn thành chương trình học, cô thực tập và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2025 - 2028, tham gia tổ chức nhiều hoạt động phong trào trong toàn Học viện.

Từ giảng đường đến danh hiệu Sinh viên 5 tốt

Song song với việc hoàn thành chương trình học, Thu Trang hiện thực tập tại Hà Nội, từng bước làm quen và thích nghi với môi trường làm việc thực tế của ngành học. Để duy trì tiến độ khi đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, cô xác định sự chủ động là yếu tố quan trọng trong suốt quá trình học tập. “Mình cố gắng hoàn thành bài tập và deadline trong ngày, đồng thời phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học và các hoạt động khác để đảm bảo tiến độ”, Thu Trang chia sẻ.

Thu Trang hiện là sinh viên năm tư ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Việc duy trì thói quen quản lý thời gian khoa học giúp Thu Trang đảm bảo tiến độ học tập, đồng thời tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực tập. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện và cấp Hội Sinh viên năm 2025 ghi nhận quá trình rèn luyện của Thu Trang trong suốt những năm học đại học. Theo cô, kết quả này phản ánh sự tham gia đồng thời ở năm tiêu chí: Đạo đức, Học tập, Thể lực, Tình nguyện và Hội nhập, thông qua việc duy trì kết quả học tập ổn định và tham gia các hoạt động phong trào tại trường.

Theo cô, việc được vinh danh giúp nhìn lại những tiêu chí đã thực hiện và xác định rõ hơn các mục tiêu rèn luyện trong thời gian tới, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi với các sinh viên đạt danh hiệu tương tự.

Thu Trang đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện năm 2024.

Từ trải nghiệm cá nhân, Thu Trang cho rằng để đạt “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên cần đáp ứng đầy đủ năm tiêu chí theo quy định. Cụ thể là giữ ý thức chấp hành nội quy, duy trì kết quả học tập ổn định, tham gia rèn luyện thể thao, tích cực trong hoạt động tình nguyện và chủ động tham gia các chương trình giao lưu, hội nhập. Việc thực hiện đồng bộ từng tiêu chí đòi hỏi sự chuẩn bị và theo dõi xuyên suốt trong quá trình học tập.



Giữ lửa phong trào với vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên

Từ những năm đầu tham gia hoạt động phong trào tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thu Trang bắt đầu gắn bó với công tác Hội Sinh viên. Sau thời gian tham gia và phối hợp tổ chức các chương trình tập thể, cô được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Thu Trang phát biểu khai mạc tại Chương trình Chào tân Sinh viên K70.

Ở cương vị này, Thu Trang trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối hoạt động và tiếp nhận ý kiến sinh viên. Theo cô, quá trình đó giúp rèn luyện kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và xử lý tình huống phát sinh, đồng thời yêu cầu cân đối giữa trách nhiệm chung và nhiệm vụ học tập cá nhân.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên, Thu Trang tham gia điều phối và triển khai các chương trình trọng tâm như Chào tân sinh viên K70 - Connection 2025 với chủ đề “Nguyệt Vũ” và chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/2026). Các chương trình được tổ chức theo kế hoạch chung của Hội, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Thu Trang trao giải tại chương trình Nguyệt Vũ.

Với những nỗ lực trong quá trình tổ chức và triển khai các hoạt động năm học, tập thể Ban Chấp hành Hội Sinh viên đã được Giám đốc Học viện và Hội Sinh viên trao Bằng khen. Thu Trang cho biết kết quả này là sự ghi nhận cho quá trình phối hợp và đóng góp của các thành viên cùng các đơn vị liên quan trong từng chương trình.

Trân trọng hành trình Đoàn - Hội và gửi gắm thông điệp tới sinh viên trẻ

Sau bốn năm học tập và rèn luyện tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thu Trang cho biết quãng thời gian này gắn liền với hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Tham gia từ những năm đầu đại học, cô có cơ hội đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, qua đó tích lũy kinh nghiệm tổ chức, làm việc nhóm và xử lý công việc thực tế.

“Điều mình nhận được không chỉ là các kết quả hay sự ghi nhận, mà là những kinh nghiệm và bài học từ thầy cô, anh chị, bạn bè trong quá trình làm việc”, Thu Trang chia sẻ.

Thu Trang tham gia tổ chức chương trình Chào tân Sinh viên Connection 2025 Nguyệt Vũ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Thu Trang mong muốn gửi tới các sinh viên đang phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt và quan tâm đến công tác Đoàn - Hội một lời nhắn nhủ chân thành. Theo cô, việc tham gia hoạt động phong trào không chỉ mở rộng cơ hội kết nối mà còn giúp mỗi người khám phá thêm năng lực bản thân và rèn luyện bản lĩnh. “Mình mong các bạn hãy mạnh dạn tham gia công tác Đoàn - Hội để được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, gặp gỡ những mối quan hệ tốt và không ngừng nỗ lực chạm tới đam mê của mình”, Thu Trang kết lời.

(Ảnh: NVCC)