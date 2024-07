Nhạc của nữ ca sĩ nổi tiếng 'ra đi' ở tuổi 30 cuối cùng cũng được vang lên nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt

Vào ngày 24/7, công ty quản lý cũ Xanadu Entertainment của Park Bo Ram tiết lộ họ sẽ phát hành lại âm nhạc của cô theo yêu cầu của gia đình và đồng nghiệp. Các ca khúc nổi tiếng của Park Bo Ram, bao gồm cả As Time Goes, sẽ một lần nữa có mặt tại các cửa hàng vào ngày 7/8, đánh dấu kỷ niệm 10 năm cô ra mắt với tư cách ca sĩ.

Park Bo Ram đã biểu diễn As Time Goes trong vòng chung kết của chương trình thử giọng Mnet 2010, 'Superstar K2', và đây cũng là bài hát cuối cùng cô thu âm cho album kỷ niệm 10 năm của mình trước khi bất ngờ qua đời vào tháng Tư vừa qua. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán album sẽ được quyên góp để giúp đỡ những người già neo đơn, trẻ em không có người giám hộ và những người khác đang gặp khó khăn.

Park Bo Ram (sinh năm 1994) lần đầu tiên được biết đến qua cuộc thi âm nhạc Superstar K phát trên kênh truyền hình cáp Mnet vào năm 2010. Thời điểm đó, Superstar K nổi tiếng đến mức được mệnh danh chương trình thử giọng quốc gia, và Park Bo Ram nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ với kỹ năng ca hát xuất sắc.

Park Bo Ram debut vào tháng 8/2014, với ca khúc I Became Pretty và ngay lập tức thành công khi nó giữ vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng hàng năm của Melon. Kể từ đó, Park Bo Ram xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí, âm nhạc như King of Mask Singer, KCON, Immortal Songs: Singing the Legend… Cô trở thành nghệ sĩ toàn diện, được công nhận nhờ kỹ năng ca hát xuất sắc, thể hiện thành công cả những ca khúc dance lẫn ballad như To My Unloving Self, Please, Stop Me, Will Be Fine, Why, You?...

Park Bo Ram đặc biệt nổi tiếng với vai trò ca sĩ hát nhạc phim. Cô thể hiện rất nhiều ca khúc cho những bộ phim nổi tiếng như Reply 1988 (Hyehwadong), 49 Days (Always), W (Please Say Something, Even Though It's A Lie), Hyde Jekyll, Me (Falling), Once Again (Let's Never Meet Again)...

Ít ngày trước khi qua đời, Park Bo Ram công bố kế hoạch phát hành album mới kỷ niệm 10 năm ca hát. Ngày 18/2, nữ ca sĩ ra mắt đĩa đơn It’s Good hợp tác với Huh Gak. Đáng tiếc, Park Bo Ram đã qua đời khi kế hoạch và ước mơ còn dang dở.