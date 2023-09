Nhộn nhịp hoạt động gây quỹ tổ chức Trung Thu cho trẻ em vùng khó khăn

SVVN - Cứ đến tháng Tám Âm lịch hằng năm, các câu lạc bộ tình nguyện ở các trường đại học lại lên kế hoạch tổ chức Trung Thu và trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ ở những địa phương khó khăn với mong muốn các em sẽ có một mùa trăng trọn vẹn và ý nghĩa.

Trung Thu yêu thương: “Em mơ”

Thành lập và hoạt động đến nay đã hơn 10 năm, CLB Tình nguyện Heart to Heart (trực thuộc khoa Hàn Quốc học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã thực hiện được 6 mùa Trung Thu cho các em nhỏ ở nhiều địa phương. Năm nay huyện Bến Lức, tỉnh Long An sẽ là địa điểm dừng chân cho “Trung thu yêu thương” do CLB tổ chức.

Chia sẻ cơ duyên khi chọn địa phương khó khăn này để tổ chức chương trình thiện nguyện, Phương Duy (Phó Ban Tổ chức của “Em mơ”) cho biết: “Những mùa Trung Thu trước đây, chúng mình đều đặt chân đến với các tỉnh miền Tây ở khá xa với mong muốn được hỗ trợ và giúp đỡ tạo nhiều niềm vui cho các em nhỏ được vui Tết Trung Thu và Long An là địa điểm xuất hiện đầu tiên và cũng là địa điểm cuối cùng mà câu lạc bộ nghĩ đến”.

Trong chương trình “Em mơ”, được tổ chức vào ngày 30/9 - 1/10 sắp tới tại Long An, câu lạc bộ sẽ trao tặng 15 phần học bổng khuyến khích cho các em học sinh vượt khó trong học tập, thực hiện dự án sân chơi thiếu nhi, đưa công trình “máy lọc nước tại trường học” đến điểm trường tại huyện Bến Lức. Bên cạnh đó, chương trình còn tặng các phần quà Trung Thu đến các em nhỏ tại đây.

Trong thời gian kêu gọi và chuẩn bị cho chương trình, CLB Tình nguyện Heart to Heart gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng đối với mỗi thành viên, đây đều là những kỉ niệm đáng nhớ cho hành trình mang niềm vui đến các em nhỏ tại tỉnh Long An.

“Vui hội trăng rằm”

Sau hơn một tháng gắn bó và đồng hành với người dân và các em nhỏ ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Đội Công tác xã hội (CTXH) trường ĐH Kinh tế TP. HCM đồng hành với hai đơn vị cùng trường quyết định tổ chức chương trình “Công tác tháng Chín - Vui hội trăng rằm” vừa mang đến một mùa Trung Thu ấm áp cho các em và cũng là dịp để Đội CTXH nghiệm thu, trùng tu lại các công trình trong chặng tình nguyện trước đó.

Với mong muốn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đội CTXH trường ĐH Kinh tế, Gia Huy (đội trưởng) cho biết: “Chương trình lần này được dự kiến kinh phí với khoảng 150 triệu đồng, bao gồm: Hoạt động gian hàng trò chơi, gian hàng tấm áo yêu thương và đặc biệt là gian hàng chụp hình miễn phí cho các bé... Ngoài ra, Đội CTXH sẽ trao tặng 800 phần quà cho các em nhỏ tham gia ngày hội, chăm lo cho 15 hộ gia đình chính sách, trao tặng 15 phần học bổng và tiến hành một số công trình ý nghĩa”.

Với các bạn sinh viên thuộc Đội CTXH trường ĐH Kinh tế TP. HCM, đây là dịp để các bạn được chủ động kết nối với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, vận động các nguồn kinh phí và lan tỏa tinh thần yêu thương với mong muốn giúp cho bà con và các em nhỏ nơi đây có thêm nhiều niềm vui và cuộc sống được trọn vẹn hơn.

“Trăng sáng non cao”

Dự án Trung Thu yêu thương, với chủ đề “Trăng sáng non cao” năm nay được CLB Tình nguyện Mặt Trời Đỏ (trực thuộc khoa Du lịch, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) thực hiện tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Trong thời gian gần một tháng chuẩn bị cho chương trình, CLB Tình nguyện Mặt Trời Đỏ đã tiến hành kêu gọi vận động tài trợ từ các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp, cùng toàn thể các thầy cô giáo, sinh viên của trường…

Chia sẻ về hành trình thực hiện “Trăng sáng non cao”, Thu Khiêm (cộng tác viên chương trình) cho biết: “Trong thời gian chuẩn bị và kêu gọi hỗ trợ, chúng mình cũng gặp rất nhiều khó khăn và một số vấn đề phát sinh nhưng khi hướng về Bình Phước, hướng về các em nhỏ ở thôn Hai Căn, mình tin là thành viên của câu lạc bộ cùng các bạn tình nguyện viên sẽ càng được tiếp thêm động lực và không bị cản bước bởi những khó khăn đó. Trong thời gian gây quỹ, chúng mình luôn cố gắng truyền tải được mục đích thiết thực của dự án lần này để mọi người hiểu và cũng cảm thấy vô cùng biết ơn vì nhận được rất nhiều sự tin tưởng và hỗ trợ”.

Được biết, chương trình “Trăng sáng non cao” tổ chức tại tỉnh Bình Phước sắp tới, CLB Tình nguyện Mặt Trời Đỏ sẽ thực hiện công trình thanh niên "Niềm vui cho em" tại điểm trường tiểu học Kim Đồng, tổ chức Hội chợ trò chơi dân gian và buổi văn nghệ “Phá cỗ rước đèn”. Ngoài ra, câu lạc bộ sẽ tiến hành trao tặng các suất học bổng khuyến học, quà Trung Thu cho các em nhỏ đến tham dự và quà tặng cho các gia đình chính sách.