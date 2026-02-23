Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Những chi tiết nhỏ tạo ra xu hướng quan trọng hơn cả trang phục trong K-pop

Vân Linh
SVO - Từ thắt lưng và phụ kiện đội đầu đến móng tay, ngày nay, những chi tiết nhỏ lại quan trọng hơn cả trang phục trong K-pop.

Từ sự trở lại gần đây của IVE cho đến Kiki và XG, bí quyết để hoàn thiện một concept K-pop hiện nay nằm ở những chi tiết nhỏ. Đó là những "điểm mấu chốt" ngay lập tức định hình nhân vật trên màn ảnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm nhấn nhỏ nhưng đầy sức mạnh giúp hoàn thiện câu chuyện về hình ảnh của một thần tượng.

fashion-1.jpg
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý trong những bức ảnh concept của IVE chính là phần eo và chân. Chiếc thắt lưng ba lớp đính đinh tán của Ray và đôi bốt cao đến đầu gối đục lỗ của Lee Seo đều là sản phẩm của August Baron. Chiếc thắt lưng nhiều lớp và những chi tiết kim loại tinh xảo làm nổi bật từ khóa "bangers" (phong cách mạnh mẽ, cá tính). Chúng đồng thời gợi lên cả sự bụi bặm của thập niên 2000 và chất rock, làm tăng thêm sức nóng cho toàn bộ concept.
fashion-2.jpg
Điều nổi bật trong những bức ảnh concept của Kiki chính là bối cảnh và đạo cụ. Từ mũi tên khổng lồ đến những chi tiết lấp đầy phông nền, các đạo cụ định hình ấn tượng của cảnh quay chiếm vị trí trung tâm. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ đạo cụ 3D Park Eun Bin, và chúng không chỉ đơn thuần là đạo cụ; chúng là những yếu tố định hình sắc thái của cảnh quay.
fashion-3.jpg
Mũ đội đầu và móng tay của XG cũng được thực hiện theo cùng một cách, giúp làm rõ ý tưởng một cách trực quan.

Một điểm đáng chú ý khác là thương hiệu pipikev, chuyên tạo ra các phụ kiện trông như được lấy thẳng từ hộp đồ chơi trong truyện cổ tích. Các hình dạng như ngôi sao, vòng quay ngựa gỗ và kẹo được kết hợp với màu sắc rực rỡ để tạo nên một phong cách độc đáo và đầy chất nghệ thuật. Từ kẹp tóc và nhẫn đến vòng cổ và băng đô, bộ sưu tập cung cấp nhiều loại phụ kiện, cho phép bạn thay đổi diện mạo chỉ với một món đồ nhỏ. Điều này đặc biệt hiệu quả khi thể hiện một ý tưởng đáng yêu nhưng cũng đầy tính thử nghiệm.

19ceb459-0fc5-45f6-8f8c-3e13b6cc93e2.jpg
fashion-4.jpg
Những món trang sức mà Chaeyoung của Twice đeo trong những bức ảnh kỳ nghỉ gần đây cũng rất nổi bật. Những món đồ thuộc bộ sưu tập "Jewelry Box" này kết hợp ngọc trai, cúc áo và hạt cườm nhiều màu sắc, nổi bật bởi hình dáng tự nhiên, được làm thủ công thay vì những chi tiết cầu kỳ. Với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, chỉ cần một món đồ cũng có thể tạo điểm nhấn, thêm phần sinh động cho cả phong cách đơn giản.
fashion-5.jpg
Một số thương hiệu đã được sử dụng nhiều lần trên sân khấu. Yiyounggyeoung là một thương hiệu phụ kiện thủ công đã được sử dụng trong phong cách của BLACKPINK, Twice và Eyelet. Những chiếc mũ đội đầu và trang sức của họ, được làm từ ren, ruy băng và vải vintage, toát lên vẻ hoài cổ đồng thời tạo nên sự hiện diện mạnh mẽ dưới ánh đèn sân khấu. Đặc điểm nổi bật của họ là khả năng bổ sung một cách trực quan cho cá tính của các nhân vật.
Vân Linh
