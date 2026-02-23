IVE trở lại đầy mạnh mẽ với 'BLACKHOLE'

Ca khúc chủ đề BLACKHOLE là một bài hát được xây dựng theo phong cách shuffle, tạo nên bầu không khí điện ảnh. Thiết kế âm thanh không gian rộng lớn và chất liệu âm thanh như phim tạo nên sự đắm chìm sâu sắc và sức hút mạnh mẽ.

Trước đó, IVE đã khơi gợi sự mong chờ cho album bằng việc phát hành trước ca khúc chủ đề kép BANG BANG vào ngày 9/2. Bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ nổi tiếng hằng tuần, bài hát nổi tiếng hằng tuần và bài hát nổi tiếng hàng ngày trên YouTube Hàn Quốc, đồng thời đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và tiếp tục leo lên các bảng xếp hạng quốc tế.