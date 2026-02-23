Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

IVE trở lại đầy mạnh mẽ với 'BLACKHOLE'

Vân Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - IVE đã phát hành video âm nhạc cho ca khúc chủ đề kép 'BLACKHOLE'.

Ca khúc chủ đề BLACKHOLE là một bài hát được xây dựng theo phong cách shuffle, tạo nên bầu không khí điện ảnh. Thiết kế âm thanh không gian rộng lớn và chất liệu âm thanh như phim tạo nên sự đắm chìm sâu sắc và sức hút mạnh mẽ.

Trước đó, IVE đã khơi gợi sự mong chờ cho album bằng việc phát hành trước ca khúc chủ đề kép BANG BANG vào ngày 9/2. Bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ nổi tiếng hằng tuần, bài hát nổi tiếng hằng tuần và bài hát nổi tiếng hàng ngày trên YouTube Hàn Quốc, đồng thời đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và tiếp tục leo lên các bảng xếp hạng quốc tế.

ive.jpg
Nhóm nhạc nữ IVE, đại diện của Starship Entertainment, đã trở lại với album đầy đủ thứ hai mang tên "REVIVE+" vào ngày hôm nay 23/2. Ca khúc mở đầu "BANG BANG" đã được phát hành vào ngày 9/2, và hôm nay, tổng cộng 12 ca khúc, bao gồm cả ca khúc chủ đề “BLACKHOLE” đã được phát hành. Trưởng nhóm Ahn Yu-jin giải thích, "REVIVE+ có nghĩa là 'thắp lại ngọn lửa. Album này thể hiện tham vọng của chúng tôi là lan tỏa ngọn lửa đang cháy dưới cái tên IVEđi xa hơn nữa". Album bao gồm ca khúc phát hành trước đó "BANG BANG" và ca khúc chủ đề "BLACK HOLE," cũng như "Hush," "Stuck In Your Head," "Fireworks," và "HOT COFFEE". Album cũng gồm 6 ca khúc solo của mỗi thành viên, tất cả đều đã được trình diễn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm ngoái, làm tăng thêm sự mong đợi. Jang Won Young nhận xét về ca khúc solo "Eight (8)": "Đây là một bài hát có sức hút với bầu không khí nặng nề, căng thẳng giữa âm thanh tối giản, cuốn hút. Tôi hy vọng các bạn sẽ nghe nó nhiều khi muốn phấn khích hoặc khi cần một bài hát dễ nghe". "REVIVE+" truyền tải thông điệp về việc duy trì bản sắc riêng trong khi nâng cấp nó hơn nữa, thể hiện một triết lý mở rộng từ "tự yêu bản thân" đến "sự đồng cảm và đoàn kết". Video teaser trước đó có hình ảnh lịch, tiếng chuông báo thức và cụm từ "REVIVE+," gợi ý về ngày trở lại và sự khởi đầu của một chương mới. Liz chia sẻ: "Chúng tôi luôn sáng tác nhạc mang hơi hướng công chúa, nhưng lần này chúng tôi đã thử nghiệm điều mới mẻ, và may mắn thay, nhiều người đã yêu thích nó. Tôi muốn tiếp tục thử những điều mới và được nghe câu nói một nghệ sĩ khiến mọi người tự hỏi điều gì sẽ đến tiếp theo". Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của IVE, bắt đầu từ tháng Mười năm ngoái với buổi biểu diễn tại Seoul, sẽ tiếp tục với các điểm dừng chân tại nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Malaysia, Nhật Bản và Úc, từ tháng 4 đến tháng 6/2026.
Vân Linh
#Sự trở lại của nhóm nhạc nữ IVE #Album REVIVE+ và ca khúc chủ đề BLACKHOLE #Phong cách âm nhạc shuffle và không gian điện ảnh #Thành công trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế #Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của IVE #Thông điệp tự yêu bản thân và đoàn kết trong âm nhạc #Sáng tạo âm nhạc mới mẻ của IVE #Các ca khúc solo của thành viên IVE #Hình ảnh teaser và chiến lược quảng bá album

Xem thêm

Cùng chuyên mục