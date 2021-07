Những dụng cụ thí sinh được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước và thẻ dự thi để xuất trình cho cán bộ coi thi.

Ngoài ra, những đồ dùng được mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Danh mục các loại máy tính được Bộ GD - ĐT cho phép như sau:

- Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX580VN X.

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus.

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X.

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio.

- Deli W1710, WD991ES.

- Eras E370, E371, E372, E380.

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X.