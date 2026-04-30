Sinh viên và khát vọng cống hiến bằng ngành nghề của mình

SVO - Mỗi ngành nghề đều đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Mỗi sinh viên trẻ hôm nay đều mang trong mình sứ mệnh kế thừa những gì lịch sử để lại, sáng tạo và phát huy để đổi mới và dẫn đầu.

Từ Thủ đô Hà Nội

Nhắc về đất nước, Võ Cao Kỳ Duyên (sinh năm 2005, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) vẫn không quên được niềm tự hào khi hô vang “Việt Nam” trên sân khấu Miss Supranational 2025 tại Ba Lan.

Là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỳ Duyên mong có thể đóng góp hiệu quả bằng tư duy chiến lược, khả năng quản lý và tinh thần đổi mới. “Duyên mong muốn góp phần giải quyết bài toán phát triển bền vững đặc biệt là cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Đất nước có nhiều lợi thế lớn về địa hình như rừng núi, biển cả và chúng ta có thể biến lợi thế đó thành sức mạnh dài hạn”.

Còn với Nguyễn Thị Hương Giang, nữ sinh trưởng thành từ vùng đất Thái Nguyên nay đang học ngành Marketing và Truyền thông tại Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN, ký ức về ngày 30/4 không đến từ trải nghiệm trực tiếp mà được hình thành qua sách vở, phim tư liệu và những câu chuyện từ gia đình. Ngày Thống nhất trở thành động lực cho Giang trong học tập và công việc, từ đó, tạo nên ước mơ cống hiến bằng ngành nghề mà bản thân theo đuổi. Hương Giang chia sẻ: “Trong bối cảnh hội nhập, mình nghĩ người làm Marketing và Truyền thông có thể góp phần kể câu chuyện Việt Nam theo cách gần gũi, hiện đại, dễ tiếp cận với bạn bè quốc tế, đưa văn hóa, con người và thương hiệu Việt ra thế giới một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn”.

Từ Thành phố mang tên Bác

Tháng 4/2026, Phước Lộc vinh dự được tham gia Hội nghị mô phỏng Thanh niên ASEAN (YMAC) ở Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên Phước Lộc được đi máy bay. “Tại Hội nghị, mình được gặp nhiều bạn bè đến từ tất cả các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Mình nhận ra: Khi ra quốc tế, thanh niên Việt Nam không hề thua kém về tư duy hay kỹ năng. Hơn nữa, văn hóa của chúng ta, từ phở, bánh mì, áo dài đến tấm lòng hiếu khách, hào sảng luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế” - Phước Lộc chia sẻ.

Với chuyên môn công nghệ thông tin, Lộc muốn thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục bằng cách tạo ra những nền tảng giúp trẻ em ở vùng sâu xa tiếp cận nguồn tri thức phong phú như học sinh thành phố. Đồng bào thiểu số với tiếng nói đặc trưng cũng có thể tiếp cận với kiến thức toàn cầu mà không cần lo về rào cản ngôn ngữ.

Còn với Hoàng Thị Diệu Hương - nữ sinh ngành Du lịch tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, 30/4 là một ngày vui, nhưng mang màu sắc của sự chiêm nghiệm. Những mất mát quá lớn lao là lời nhắc nhở đắt giá về giá trị của sự bình yên. Những cảm xúc này nhắc nhở Diệu Hương về lòng biết ơn.

Để Việt Nam phát triển, Diệu Hương muốn được giải quyết vấn đề "Chuyển đổi xanh trong du lịch hướng tới mục tiêu Net Zero". Hiện nay, biến đổi khí hậu không còn là dự báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu ảnh hưởng trực tiếp đến các di sản và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. “Mình muốn xây dựng và lan tỏa mô hình ‘Du lịch không dấu chân carbon’ thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng số lượng, hướng đến việc giáo dục ý thức cho du khách, giúp họ hiểu rằng bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ chiều sâu văn hóa và bề dày lịch sử của dân tộc”.

Nguyễn Ngọc Phương Trinh (sinh năm 2006, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II) cũng có cách thức đóng góp riêng. Theo đuổi chuyên ngành Báo chí, Phương Trinh nghĩ rằng báo chí không chỉ là đưa tin mà còn góp phần định hình cách xã hội hiểu và phản ứng trước các vấn đề trong cuộc sống. Học Báo chí là đang học cách truyền tải thông tin chính xác, kịp thời, có trách nhiệm, góp phần xây dựng niềm tin giữ gìn văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước. Trong thời đại mạng xã hội phát triển, tin giả lan rất nhanh, nữ sinh muốn dùng chuyên môn báo chí để góp phần giải quyết vấn đề thông tin sai lệch và thiếu kiểm chứng. Vấn nạn đang ảnh hưởng đến nhận thức của người trẻ hiện nay.

Từ người con của đại ngàn

Giàng Văn Đang (sinh năm 2005) trưởng thành từ bản làng H’Mông, mang tình yêu âm nhạc và thể thao xuống Huế, trở thành sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế. “Trong nghi thức chào cờ ở đầu trận bóng, tôi thường xúc động khi được lắng nghe bài Quốc ca”, bạn chia sẻ.

Chia sẻ về mong muốn cống hiến, Văn Đang nói: “Thông qua âm nhạc, mình có thể lan tỏa và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, truyền cảm hứng bằng âm nhạc thông qua mạng xã hội đang phổ biến ngày nay. Trong học kỳ 1 vừa rồi, mình có viết một bài hợp xướng mang tên “Vì Tự do - Bình đẳng” dựa trên những cảm xúc của mình dành cho đất nước giai đoạn 1945”.

Nữ sinh gốc Nga và tình yêu dành cho Việt Nam Pika Veselina (sinh năm 2005, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) theo đuổi ngành Đô thị học. Nhắc đến ngày 30/4, ký ức tuổi thơ của Pika là những lần được nghỉ học. Khi lớn lên, thì lại như bao người Việt, Pika cảm nhận được đất nước hôm nay không tự nhiên có, mà là một quá trình dài đầy gian nan. Chia sẻ về đóng góp cho Việt Nam, Pika nói: “Mình muốn tập trung vào không gian sống ở đô thị vì đất nước phát triển rất nhanh, cần quy hoạch các khu dân cư đảm bảo vừa tận dụng được tối ưu diện tích, vừa có cây xanh, ánh sáng và không gian cộng đồng hợp lý”.

