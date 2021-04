Nữ du học sinh gốc Thái Nguyên “văn võ song toàn” từng đạt HCV Quốc tế

SVVN - Với bản cover In the City of Love chưa đầy 2 phút, Ngân Hoàng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực: “Vô tình xem được video trên Facebook, tưởng bạn người nước ngoài, mò vào kênh xem thấy hay quá trời... Đăng ký luôn để xem video dần dần…” - một youtuber nhận xét.