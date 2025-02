Nữ sinh Hà Nam ‘hóa nàng thơ’ giữa làng hương ngày Tết

SVVN - Hoàng Trà My, cô sinh viên năm cuối Học viện Hành chính và Quản trị công đến từ Hà Nam, đã ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của mình trong dịp Tết Ất Tỵ bằng bộ ảnh rực rỡ tại một làng nghề làm hương truyền thống. Với Trà My, Tết năm nay là dịp để cô cảm nhận trọn vẹn không khí sum vầy bên gia đình, đồng thời mang đến những suy tư về sự trưởng thành và trách nhiệm của một người trẻ.

"Tết năm nay rất vui và thú vị," Trà My chia sẻ. Cô cho biết, Tết là thời điểm quý giá để gia đình cô sum họp, quây quần bên nhau. Trong những ngày nghỉ Tết, Trà My đã dành thời gian đi chúc Tết người thân, bạn bè, thầy cô, và tranh thủ du lịch. Dù thuộc thế hệ trẻ, Trà My nhận thấy rằng Tết trong cô không thay đổi nhiều, nhưng khi lớn lên, niềm vui Tết không còn trọn vẹn như ngày bé.

Trà My tâm sự: "Càng lớn thì mình cảm thấy Tết không được vui như hồi nhỏ, bởi xen lẫn đó là nhiều cảm xúc và cũng có thêm nhiều áp lực, trách nhiệm hơn". Đặc biệt, việc sắp tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào cuộc sống đi làm càng khiến Trà My có nhiều suy nghĩ hơn.

Khi kỳ nghỉ lễ dần kết thúc và ngày trở lại trường học đang đến gần, Trà My cảm thấy vừa háo hức vừa có chút luyến tiếc. "Tâm trạng của mình rất háo hức phấn khởi khi chuẩn bị bước vào một kỳ học mới với nhiều điều khởi đầu mới. Bên cạnh đó là một chút lưu luyến khi lại phải rời xa gia đình trở về trường học tập", cô chia sẻ. Sự pha trộn giữa cảm xúc mong chờ và quyến luyến này phản ánh những tâm tư chân thật của một người trẻ đang trên đường trưởng thành.

Bên cạnh đó, Trà My cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với văn hóa Tết cổ truyền của Việt Nam, vô cùng đặc sắc và phong phú. Theo cô, từ việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị các món ăn truyền thống, đến tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội đều mang đến một không khí ấm áp và sum vầy. Những giá trị văn hóa này không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn là sợi dây kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.

Trong năm mới Ất Tỵ 2025, Trà My đã vạch ra những kế hoạch đầy ắp cho bản thân. Cô dự định sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực kinh doanh, đồng thời tham gia vào các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Bên cạnh đó, Trà My cũng mong muốn xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn hơn, hỗ trợ cho sự phát triển của bản thân và sự nghiệp sau này. Với niềm hy vọng, năm mới mọi điều vạn sự như ý và có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành các dự định bản thân đã đặt ra.

