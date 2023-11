Nữ sinh ngành Hệ thống nhúng và IoT ‘hái quả ngọt’ từ niềm đam mê khoa học công nghệ

SVVN - Với mong muốn áp dụng khoa học công nghệ giúp ích cho xã hội, Hoàng Ngọc Dung (năm thứ nhất, ngành Hệ thống nhúng và IoT, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) đạt được nhiều thành tích nổi bật về công nghệ.

Tìm lại bản thân từ đam mê nghiên cứu khoa học

Chia sẻ về lý do chọn ngành Hệ thống nhúng và IoT, Ngọc Dung nhận thấy, đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng và đang phát triển mạnh mẽ: “Ngành học này giúp mình có cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ mới và phát triển kỹ năng lập trình, thiết kế mạch điện tử, và làm việc với các thiết bị nhúng”.

Bước chân vào môi trường đại học với nhiều bỡ ngỡ, Dung chia sẻ, bản thân từng rơi vào trạng thái chênh vênh với những lựa chọn phía trước và từng có ý định "gap year". Thế nhưng, trong cái ngưỡng lưng chừng của tuổi trẻ, cô đã tìm thấy mình trong chính niềm đam mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ.

Dung luôn chủ động tìm kiếm và tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ. Tại đây, Dung được kết giao với nhiều anh chị cùng ngành và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Quá trình đó đã giúp Dung trưởng thành một cách đáng kể, cả về mặt kiến thức lẫn tư duy.

Trong quá trình tham gia các cuộc thi lớn về công nghệ, phần thưởng ý nghĩa nhất mà Dung nhận được chính là quá trình nỗ lực thực hiện các dự án và tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Cô bộc bạch: “Dự án De Novo Assembly của PiMA - Projects in Mathematics and Applications và thuyết trình tại trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM có lẽ là bước tiến lớn nhất của cuộc đời mình. Khi làm dự án, mình không chỉ được các anh chị mentor hỗ trợ hết mình mà còn có những người đồng đội tuyệt vời. Cho dù có nhiều đêm thức trắng để viết code, debug, chạy thực nghiệm... nhưng mình đã tiến bộ rất nhiều”.

Thành công là phấn đấu không ngừng

Theo đuổi một chuyên ngành không hề dễ dàng, Dung nhận thấy, bản thân cần nghiêm túc rèn luyện, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và các kỹ năng cần thiết. Dung chia sẻ: “Câu nói “Thành công là phấn đấu không ngừng” của Thomas Edison cũng chính là phương châm sống của mình”.

Theo Ngọc Dung, những yếu tố quan trọng trong phương pháp học tập của cô là xác định mục tiêu học tập cụ thể, tạo lịch trình và sắp xếp môi trường học tập thoải mái. Bên cạnh việc tìm ra những kỹ thuật học tập hiệu quả, việc cân bằng giữa công việc và học tập cũng vô cùng quan trọng.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Ngọc Dung mong muốn hoàn thành được dự án ‘Digitally Preserving Heritage: Virtual Museum Diverse Cultures Of Vietnamese Ethnic Minorities’. Đây là dự án về mô phỏng 3D các vật thể của dân tộc thiểu số, với mục đích bảo tồn và quảng bá văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, cô cũng cố gắng giữ vững thành tích học tập để duy trì học bổng 50% của trường và học bổng của Le So Memorial Scholarship of Excellence.

Ngoài dẫn đầu trong học tập và nghiên cứu, Dung còn là một Chi hội Phó tích cực tham gia vào các phong trào Đoàn - Hội của Chi hội 23139B. Tại Đại hội Hội Sinh viên TP. HCM tới, Dung mong có cơ hội gặp gỡ và giao lưu sinh viên và xây dựng mối quan hệ với những đại biểu sinh viên tham dự. Đồng thời, thông qua các buổi họp, diễn đàn, Dung cũng mong mình có cơ hội trình bày ý kiến và tham gia cuộc trò chuyện về những vấn đề xã hội.