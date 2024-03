Nữ sinh Ngoại thương chinh phục học bổng toàn phần ACCA, đạt chứng chỉ CFA danh giá

SVVN - Lê Phương Uyên (21 tuổi) đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Tài chính quốc tế, trường Đại học Ngoại thương. Cô nàng 2K3 đã chinh phục thành công học bổng ACCA được cấp bởi Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc, thi đỗ chứng chỉ CFA level I - chứng chỉ "vàng" trong lĩnh vực phân tích đầu tư.

Niềm đam mê xuất phát từ giấc mơ dang dở

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Tài chính quốc tế, Phương Uyên thẳng thắn “thú nhận”: “Tài chính và mình như một cái duyên vậy, câu nói “nghề chọn người” chắc đúng nhất với câu chuyện của mình”.

Mang bên mình “hành trang” chính là điểm số cao chót vót của kỳ thi THPT quốc gia, Phương Uyên dồn hết niềm tin vào ngành học mơ ước. Tuy nhiên, chỉ thiếu 0.05 điểm, cánh cửa ấy lại khép lại một cách đầy tiếc nuối. Thay vì chìm đắm trong thất vọng, Uyên mạnh mẽ bước vào hành trình mới với ngành Tài chính Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương.

Ban đầu, cô gái trẻ hoang mang, lo lắng bởi đây là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Nữ sinh băn khoăn về tương lai, liệu bản thân có nên gắn bó với ngành học này hay sẽ rẽ hướng chuyển sang con đường khác. Tuy nhiên, qua hai năm học, Uyên dần bị thu hút bởi những kiến thức chuyên ngành. Mỗi ngày, cô nàng đều khám phá ra điều mới mẻ, khơi gợi niềm đam mê mãnh liệt với ngành Tài chính trong Uyên.

"Tài chính khó, nhiều người nói như vậy và mình cũng không phủ nhận, nhưng càng khó, mình càng muốn theo đuổi và chinh phục. Khi đó cũng là lúc mình nhận ra 'À con đường của mình đây rồi!' ", Uyên cho hay.

“Chân thành” và "độc nhất" - chìa khóa dẫn đến thành công

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Uyên đã khẳng định bản thân là một học sinh tài năng với thành tích học tập xuất sắc. Nữ sinh luôn nằm trong top đầu của lớp, được thầy cô yêu mến và bạn bè tự hào. Đến những năm Đại học, với tinh thần học tập không ngừng nghỉ, Uyên liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Sau 4 năm học tập tại trường Đại học Ngoại thương, nữ sinh đã “bỏ túi” không ít những thành tích đáng ngưỡng mộ: GPA tổng kết luôn đạt ngưỡng xuất sắc, IELTS 7.0, chủ nhiệm của nhiều đề tài NCKH đạt giải cao. Đặc biệt, cô gái sinh năm 2002 đã chinh phục thành công học bổng toàn phần ACCA và thi đỗ CFA level 1- một trong những chứng chỉ nghề nghiệp được đánh giá cao trên thế giới.

Chia sẻ về hành trình chinh phục học bổng ACCA danh giá, Phương Uyên cho biết ban đầu, cô nàng không định chọn Kiểm toán cho chặng khởi đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, cơ duyên đã gõ cửa khi cô nàng tình cờ nhìn thấy chương trình học bổng ACCA do KLE Mentoring Program tổ chức chỉ trước 1 giờ đóng đơn. Với tinh thần liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, Uyên quyết định thử sức và đã thành công.

Vòng 1 chỉ yêu cầu điền đơn, dù vậy, cô gái trẻ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với BTC bởi mục tiêu rõ ràng và khả năng thể hiện bản thân xuất sắc. Sang vòng 2 - phỏng vấn cá nhân, Uyên chuẩn bị kỹ lưỡng CV, bảng điểm và luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn một cách chuyên nghiệp. Nhờ vậy, cô nàng đã thể hiện được sự tự tin và năng lực của mình, chinh phục thành công học bổng Kiểm toán danh giá này.

Theo Uyên, để ghi danh vào danh sách học bổng phải đối diện tỉ lệ chọi cao, có đến hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển nhưng chỉ có vài suất học bổng chính thức. Đặc biệt, các ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chí về điểm số, hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học và tiếng Anh... “Có nhiều yếu tố mà BTC đánh giá ngoài năng lực học tập và kinh nghiệm”, Uyên cho biết.

Yếu tố then chốt giúp Phương Uyên "lọt vào mắt xanh" của BTC chính là sự chân thành và "độc nhất" trong câu chuyện của bản thân. Trong vòng phỏng vấn, cô gái trẻ đã bộc lộ rõ khát vọng và niềm đam mê chinh phục sự nghiệp của mình. Thông qua những câu chuyện về những gì đã làm và trải qua, Uyên đã chứng minh bản thân sở hữu những kỹ năng mà BTC tìm kiếm ở một ứng viên, bao gồm khả năng tự học, khả năng chịu áp lực và sự chủ động.

Khoảnh khắc nhận được kết quả, cô gái trẻ như vỡ òa trong niềm vui và sự hạnh phúc: “Cảm xúc rất khó diễn tả, “đã” hơn cả khi mình biết tin đỗ đại học, vì đây là một món quà thật sự giá trị đối với mình. Được nhận kết quả vào đúng 22 Tết lại càng khiến khoảnh khắc ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết”.

7 tháng “chong đèn” chinh phục tấm bằng CFA

Chỉ sau vài tháng nhận học bổng ACCA danh giá, Uyên tiếp tục gặt hái thành công khi chinh phục CFA Level 1. Với sự quyết tâm cao độ, Uyên chỉ mất 7 tháng để hoàn thành toàn bộ quá trình học tập, ôn luyện và thi cử cho kỳ thi CFA Level 1. Bí quyết của cô nàng chính là lựa chọn cho mình một “người bạn” đồng hành và dẫn dắt. Nhờ sự hỗ trợ và định hướng từ người bạn này, Uyên đã rút ngắn đáng kể thời gian ôn tập và tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả nhất. Trong giai đoạn nước rút 3 tháng cuối, Uyên áp dụng phương pháp "space repetition" - một kỹ thuật ghi nhớ thông tin hiệu quả. Phương pháp học tập này giúp cô nàng ôn tập kiến thức một cách khoa học và có hệ thống, từ đó ghi nhớ thông tin lâu dài và chính xác hơn.

Tuần cuối cùng trước kỳ thi là khoảng thời gian thử thách nhất. Uyên và một người bạn trong nhóm ôn thi dành trọn vẹn 15 tiếng mỗi ngày để ôn tập, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau. Dù vất vả, lo lắng và căng thẳng, nhưng đây lại là kỷ niệm mà cô gái trẻ nhớ nhất và thích nhất. "Có những lúc chúng tớ bật cười với nhau đến thích thú khi hiểu ra được một vấn đề, và đó cũng là lúc mà tớ “khỏe” nhất, học cả ngày mà không biết chán cũng không biết mệt", Uyên bồi hồi nhớ lại.

“Sau những vấp ngã, thất bại và “khóc” cũng kha khá lần và trưởng thành hơn mỗi ngày, mình thấy bí quyết đơn giản chỉ là sự kỉ luật và kiên định với mục tiêu đã chọn”. Cô gái trẻ tâm đắc với câu nói: “Discipline will take you to places where motivation can't” (Kỷ luật sẽ đưa bạn tới những nơi mà động lực không thể): “Kỉ luật đã giúp tớ dù thích hay không thích thì vẫn sẽ làm, mỗi ngày tốt lên 1%, góp dần góp dần để đến một lúc tớ góp đủ lượng để biến đổi thành chất.”, Uyên cho hay.

Ảnh: NVCC