Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam

SVVN - Trương Văn Tú Tâm (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm hai trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Tú Tâm được biết đến với các thành tích nổi bật: giải Ba cuộc thi “Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng tỉnh Phú Yên 2019”, Sinh viên tiêu biểu Phú Yên 2022,… Mới đây, nữ sinh tiếp tục đọ sắc tại cuộc thi “Miss UEF 2022 - Vẻ đẹp lan tỏa” và gây ấn tượng trong trang phục áo dài truyền thống.

Ngay từ nhỏ, Tú Tâm đã sớm yêu thích kinh doanh, buôn bán và mong muốn có được một tư duy tổng quan về các hoạt động kinh tế để hỗ trợ cho công việc trong tương lai cũng như việc phát triển bản thân, trở thành một công dân toàn cầu. Vì vậy, sau khi tìm hiểu và chọn lọc kỹ càng, Tâm quyết định theo học ngành Kinh doanh quốc tế của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Tú Tâm tin rằng với môi trường quốc tế năng động, cơ sở vật chất hiện đại và đặc biệt là chính sách học bổng hấp dẫn của UEF sẽ giúp bản thân phát triển một cách toàn diện và tạo động lực để nữ sinh phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập, hiện thực hóa ước mơ.

Nhờ có định hướng, mục tiêu rõ ràng, Tú Tâm đã bước đầu gặt hái được những thành quả xứng đáng. Nữ sinh nhận được Học bổng tuyển sinh 50% và thành công trở thành tân sinh viên của ngôi trường mình mong muốn. Với nhiều thành tích trong học tập và hoạt động, Tú Tâm tiếp tục được vinh danh là Sinh viên tiêu biểu Phú Yên năm 2022. Với Tú Tâm, những thành quả này một phần là do may mắn nhưng phần lớn là do sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân mình. Cô gái trẻ cũng có đôi lúc nản lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến ơn sinh thành, chăm sóc và nuôi dạy của cha mẹ cùng công sức mình bỏ ra mỗi ngày, Tú Tâm lại tiếp tục phấn đấu.

Nữ sinh chia sẻ: “Tâm tâm niệm rằng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, từ đó họ có sự nỗ lực khác nhau. Tâm may mắn sinh ra và lớn lên trong một môi trường đầy đủ, được yêu thương và giáo dục. Khó khăn Tâm gặp phải ở thời điểm hiện tại là làm sao để luôn giữ được động lực vươn lên, không dậm chân tại chỗ; đồng thời nhắc nhở mình phải vững tin, tự tin, khiêm tốn trước những khó khăn, cám dỗ mà tiến về phía trước.”

Bên cạnh việc học, Tú Tâm còn đặc biệt chú trọng tham gia các hoạt động để rèn luyện bản thân. Vì vậy, để nâng cao sự tự tin, khả năng giao tiếp cũng như kỹ năng sắp xếp kịch bản, từ cấp ba Tâm đã nhận lời làm MC của nhiều chương trình khác nhau trong môi trường học đường. Mỗi chương trình là một cơ hội để học tập cái mới bởi ngoài những kỹ năng nói trên, Tú Tâm còn được biết thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực mà mình dẫn.

Là một người luôn hướng tới cái đẹp và tự nhận thấy mình may mắn có được chiều cao tương đối, ngoài thời gian học, Tú Tâm còn tham gia thử sức ở các cuộc thi nhan sắc hay các buổi casting người mẫu cho các show diễn thời trang do các trường Đại học trên địa bàn TP.HCM tổ chức.

Ở lĩnh vực này, nữ sinh từng đoạt danh hiệu Nữ sinh có hình thể đẹp nhất và giải Ba chung cuộc của cuộc thi Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng tỉnh Phú Yên 2019. Viết tiếp hành trình ở các cuộc thi nhan sắc, Tú Tâm tiếp tục tham gia cuộc thi Miss UEF 2022 do trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức. Nữ sinh bày tỏ: “Miss UEF 2022 - Vẻ đẹp lan tỏa sẽ là một cột mốc đánh dấu tuổi 20 đầy màu sắc của mình. Đây sẽ là nơi để Tâm - một cô gái trẻ - giao lưu, học hỏi, từ đó khiến bản thân mình đẹp lên từng ngày không chỉ với vẻ đẹp ngoại hình, mà còn là vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp tri thức. Mong rằng Tâm sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người, tiến sâu vào vòng trong và ghi lại nhiều dấu ấn trong cuộc thi này.”

Với SBD 001, Tú Tâm cũng là thí sinh đầu tiên đăng ký dự thi trong mùa giải năm nay. Vừa qua, nữ sinh đã để lại nhiều ấn tượng tại vòng Sơ kết khi có phần thể hiện xuất sắc trong tà áo dài trắng – biểu tượng của vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, kinh nghiệm và sự duyên dáng, đằm thắm của Tú Tâm cũng là một điểm cộng lớn giúp cô gái trẻ “vượt ải” thành công.

Đây không phải là lần đầu tiên Tú Tâm tỏa sáng trong trang phục truyền thống. Không lâu trước đó, Tú Tâm đã có cơ hội góp mặt trong show diễn Hương sắc ngàn năm của trường Đại học FPT với vai trò là người mẫu của Chiêu Minh Các - NTK Dương Phạm Trí và NTK Huy Doãn.

Tú Tâm chia sẻ: “Cả hai bộ sưu tập đều là những trang phục Việt Nam, mang những vẻ đẹp của từng thời kì và mang trí óc, thẩm mỹ nghệ thuật của cha ông. Tâm được vinh hạnh khoác lên bộ áo dài thướt tha mang tính thẩm mỹ truyền thống và hiện đại của NTK Huy Doãn, cùng bộ trang phục Diễn viên tuồng khác lạ với áo ngũ thân, mã tiên được phục dựng từ trang phục thời Nguyễn của NTK Dương Phạm Trí. Vừa được trình diễn, vừa được học hỏi về trăm năm giàu đẹp của nghệ thuật nước nhà, vừa được lan tỏa giá trị này đến đại chúng, quả thật đây là trải nghiệm đáng trân quý.”

Được biết, cô gái trẻ gốc Phú Yên luôn hướng đến hình ảnh một người phụ nữ hiện đại: tự do, độc lập, biết tạo ra của cải vật chất, đồng thời cũng biết hưởng thụ, thưởng thức cái đẹp. Tú Tâm hy vọng bản thân mình sẽ phát triển cả về vật chất lẫn tâm hồn một cách toàn diện để có thể cảm thông, chia sẻ, đồng hành cùng lợi ích của gia đình và xã hội, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống này.

Hiện tại, Tú Tâm đã xuất sắc lọt vào Top 20 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết Miss UEF 2022 - Vẻ đẹp lan tỏa. Sau phần thể hiện đầy tự tin, cuốn hút trong đồng phục trường và trang phục dạ hội ở vòng Bán kết, Tú Tâm hứa hẹn sẽ là một trong những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay.