Nữ sinh trường Báo xuất sắc chinh phục cùng lúc 2 học bổng danh giá

SVVN - Nối nghiệp đi theo bước chân của bố, cùng niềm đam mê mãnh liệt với báo chí, Trần Thị Khánh Linh đã xuất sắc chinh phục 2 học bổng toàn phần YEASLI và Erasmus Mundus, ngay trong lần nộp đầu tiên.

Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó

Trần Thị Khánh Linh (Hà Nội) sinh năm 2000, là một trong những cựu sinh viên K38 (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Hiện tại, cô đang là học viên hệ Thạc sĩ, chương trình Mundus Journalism, theo học tại Aarhus University và Danish School of Media and Journalism (Đan Mạch) trong năm thứ nhất và University of Amsterdam (Hà Lan) trong năm thứ hai.

Khánh Linh đã có niềm đam mê mãnh liệt với báo chí ngay từ những ngày còn nhỏ. Theo bước chân bố, Linh đã được làm quen và tiếp xúc với nghề từ sớm. Vậy nên, trong cô luôn khao khát được sống và cống hiến hết mình đam mê với nghề.

Để thực hiện hoá giấc mơ của mình, ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô gái 2K nhỏ nhắn đã có cơ hội cộng tác cùng một nhà báo với các đề tài điều tra về buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam và vẫn luôn cố gắng theo đuổi chủ đề đó cho đến nay. Bên cạnh đó, Khánh Linh còn tham gia thực tập sớm tại các cơ quan báo chí để có thể tích luỹ dần những kinh nghiệm làm nghề.

Vậy nhưng, đích đến cuối cùng của cô gái không chỉ đơn giản là có việc làm hay thành công sớm, mà cô vẫn luôn khao khát được đi du học về lĩnh vực yêu thích của mình. Đối với Linh, du học sẽ giúp cô có thể được lĩnh hội thêm tri thức, tiếp tục hoàn thiện những mục tiêu mới của bản thân.

Từng bước thực hiện hoá giấc mơ

Để sẵn sàng chinh phục giấc mơ, Khánh Linh đã có một sự chuẩn bị đường dài cho quá trình này. Ngay từ những năm còn là học sinh, Linh đã giành được nhiều giải thưởng trong các kì thi Học sinh Giỏi các cấp. Khi lên đến đại học, cô tiếp tục nhiều lần được nhận học bổng từ nhà trường. Đặc biệt, cô đã xuất sắc đứng trong top 5 đầu ra toàn khoá.

Khánh Linh có một đề tài nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học Thông tin & Truyền thông.

Bên cạnh đó, cô cũng đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan báo chí và các tổ chức phi chính phủ. Một số đề tài của cô đã nhận được nhiều tài trợ từ các tổ chức lớn như WWF, Quỹ Vì Tầm Vóc việt và gần đây nhất là dự án ‘nà Khau’ đã nhận được tài trợ từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Dù còn trẻ nhưng Linh đã nhận được 2 giải thưởng về báo chí môi trường (giải Nhất hạng mục Truyền hình, cuộc thi 'Thông điệp Xanh' 2021, giải Ba hạng mục Báo điện tử, giải thưởng 'Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường' 2023).

Ngoài khả năng làm nghề, cô còn thành thạo tới 6 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, Tây Ban Nha, Đức và Đan Mạch.

Tất cả đã giúp cho Khánh Linh có một sự chuẩn bị đầy đủ và an toàn nhất trong quá trình thực hiện hoá giấc mơ. Chia sẻ về khoảng thời gian này, cô cho biết, hầu như bản thân không gặp quá nhiều khó khăn vì đã có sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai. “Mình cảm thấy luôn hạnh phúc vì có mẹ ở bên đồng hành và ủng hộ trong những lúc mình cần đưa ra những quyết định cho kế hoạch tương lai. Ngoài ra, bên cạnh mình cũng luôn nhận được sự hỗ trợ, động viên, chia sẻ từ thầy cô, các anh/chị tiền bối và bạn bè”, Khánh Linh tâm sự.

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân, Trần Thị Khánh Linh đã xuất sắc chinh phục cùng lúc 2 học bổng danh giá: YSEALI Academic Fellowships và Mundus Journalism.

YSEALI Academic Fellowships hay còn gọi 'Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á' là chương trình trao đổi do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp cho các thủ lĩnh trẻ tại khu vực Đông Nam Á có mong muốn theo học ngắn hạn về một trong ba chủ đề: Khởi nghiệp và phát triển kinh tế, Công dân tích cực và Môi trường. Khánh Linh đã xuất sắc là một trong 5 bạn trẻ tại Việt Nam tham gia chương trình, chủ đề Môi trường, trong 5 tuần tại bang Montana và Washington DC.

Mundus Journalism là chương trình Thạc sĩ của Liên minh châu Âu về chuyên ngành Báo chí tại nhiều nước trong khối. Khánh Linh đã là một trong 20 bạn trên thế giới được nhận học bổng toàn phần từ chương trình theo học trong 2 năm với giá trị lên tới 49.000 Euro.

Mở rộng vùng an toàn của bản thân

Không chỉ đơn thuần học tập hay làm việc cùng những bạn có chung nền văn hoá, giờ đây, Khánh Linh phải hoà mình và tiếp xúc với hơn 80 bạn đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau, nên sự đa dạng văn hoá là điều không thể tránh khỏi. Cô đã phải bắt đầu cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ, làm quen lại với mọi thứ từ đầu khi môi trường học tập và làm việc xung quanh thay đổi. Đối với Khánh Linh, đây là một cơ hội tuyệt vời để cô có thể bước ra khỏi giới hạn của bản thân, chinh phục những thử thách mới.

Khánh Linh cho biết, có nhiều chủ đề về báo chí mà bản thân cảm thấy rất mới và khác báo chí phương Đông (cụ thể là báo chí Việt Nam) mà mình chưa từng có trải nghiệm trước đó, đơn cử như chủ đề về áp dụng game trong báo chí (gamification in journalism). “Chương trình mình theo học được giảng dạy rất nhiều về lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế, điều mà mình chưa được học quá chuyên sâu ở bậc đại học. Bên cạnh đó, trước mỗi buổi lên lớp, mình thường phải đọc hơn 20 cuốn tài liệu liên quan đến chủ đề bài học để có thể tham gia thảo luận trên lớp”, Khánh Linh cho biết thêm.

Nhớ về những khoảnh khắc đáng nhớ và tự hào của bản thân khi theo học tại trời Âu, Khánh Linh chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui khi được tham gia nhiều hoạt động truyền thông trên fanpage cho chương trình mình theo học. Mình cũng vinh dự khi được chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân trong quá trình du học tại Đan Mạch, cho Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, cũng như thực hiện video truyền thông trên fanpage của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại khu vực ASEAN”.

Chia sẻ thêm về dự định trong tương lai, Khánh Linh cho biết, sau khi kết thúc chương trình học Thạc sĩ, cô sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi đề tài về môi trường và phát triển bền vững. Bởi đây vẫn luôn là ước mơ và mục tiêu theo đuổi của cô trên con đường hoạt động báo chí.