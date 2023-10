Nữ sinh trường ĐH Điều dưỡng Nam Định nhận bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023

SVVN - Nguyễn Thị Thanh Thảo là đoàn viên tiêu biểu có lối sống cống hiến vì cộng đồng xã hội. Vừa qua, Thảo vinh dự được nhận bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023.

Chọn ngành học theo ước mơ và đam mê

Mình được sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã có mong ước lớn lên được chăm sóc và giúp đỡ mọi người. Được biết, ngành điều dưỡng đòi hỏi sự quan tâm, tình yêu thương đối với sức khỏe và sự phục hồi của người khác. Khi còn học dưới mái trường THPT, mình đã có sở thích và mong muốn được chăm sóc và đóng góp vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người khác và mình cũng muốn nghiên cứu thêm về các kiến thức y học trong chăm sóc người bệnh để góp phần nâng cao hơn chất lượng của Y học nước nhà. Vì vậy, mình đã quyết định chọn ngành học Điều Dưỡng sau khi tốt nghiệp THPT.

Mình chọn theo học ở Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định bởi vì đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo chuyên ngành Điều Dưỡng hàng đầu cả nước. Gia đình mình rất ủng hộ ngành học mà mình lựa chọn. Với sự ủng hộ từ gia đình, mình đã có thêm nhiều động lực để theo đuổi ước mơ và đam mê.

Nhiệt huyết cống hiến với phong trào thanh niên

Mình luôn ghi nhớ khẩu hiệu “Sinh viên gắn liền với tình nguyện, thiện nguyện”. Có ai đó hỏi rằng: Chúng ta nhận được gì khi tham gia hoạt động tình nguyện, thiện nguyện? Mình nhận thấy xét ở góc độ vật chất bạn không nhận được gì cả, đôi khi bạn còn phải chấp nhận cho đi về mặt vật chất. Nhưng bạn sẽ nhận được một thứ rất quý giá đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của người khác, là sự tự tin, sự nhạy bén trong công việc. Và hơn thế nữa đó là sự trưởng thành trong quá trình được tôi luyện trong hàng ngũ của Đoàn - Hội.

Mỗi hoạt động tình nguyện, thiện nguyện cho mình nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Đó là những người có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn cần sự sẻ chia, là em bé mồ côi, người khuyết tật hay những người già cô đơn không nơi nương tựa. Mình cảm thấy việc mình làm chỉ là một công việc nhỏ bé, nhưng nó sẽ góp phần bù đắp những hoàn cảnh đang gặp khó khăn và thiệt thòi của nhiều người trong xã hội. Trong các hoạt động tình nguyện đã tham gia, mình ấn tượng nhất với chuyến đi thiện nguyện “Áo ấm vùng cao năm 2022” tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Chuyến đi đã để lại cho mình những cảm xúc vô cùng trân quý. Là khuôn mặt em thơ không đi dép, là ngôi trường chông chênh trên núi, là bữa cơm chưa đủ no của các bạn nhỏ, là em nhỏ bại liệt không có xe lăn đến trường… Mình nhận ra rằng cuộc sống của mình thật may mắn và hạnh phúc khi được đi học, được sống trong môi trường đầy đủ, được cống hiến sức trẻ của mình cho các hoạt động vì cộng đồng. Và đặc biệt mình có thể nhận biết thêm được nhiều hoàn cảnh khác, từ đó có thêm động lực, nhiệt huyết để cống hiến sức trẻ xây dựng đất nước thêm tươi đẹp hơn.

Có thể nói, được tham gia hoạt động tình nguyện là một dấu ấn không thể quên trong hành trình tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mỗi người. Mình tin rằng sau mỗi hoạt động tình nguyện chúng ta sẽ học được cách chung sống, cách làm việc tập thể hiệu quả. Để từ đó thêm hiểu, thêm yêu các hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng. Phong trào thanh niên tình nguyện là nơi tôi luyện nhân cách, đạo đức và bản lĩnh cho mỗi người thanh niên, là nơi tìm thấy nét đẹp, khẳng định bản thân của mỗi chiến sĩ áo xanh.

Vừa qua, mình được nhận bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023. Đây là một vinh dự lớn đối với mình và tất cả bạn trẻ trên khắp đất nước; một sự công nhận đáng tự hào về những nỗ lực và đóng góp của chúng ta trong việc xây dựng và phát triển đất nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên hành trình sắp tới, mình sẽ còn phải học tập và cố gắng nhiều nhiều hơn nữa. Mình tin rằng, tất cả thanh thiếu niên Việt Nam đều xứng đáng là thanh niên tiên tiến nếu chúng ta biết cố gắng và làm theo tấm gương của Bác.

Học tập hiệu quả nhờ phương pháp “tạm dừng 3 lần”

Mình đã áp dụng một phương pháp mà mình học được trên mạng xã hội để áp dụng vào việc học tập và ghi nhớ các kiến thức. Một phương pháp rất hiệu quả đối với mình đó là: “tạm dừng 3 lần”. Lúc học, mình sẽ để vài tờ giấy bên cạnh. Mỗi khi học được hai trang thì dừng lại một lần sau đó dùng 5 phút để hồi tưởng lại nội dung mình đang học.

Khoanh tròn vào những khái niệm và từ khóa chính. Viết tóm tắt những nội dung chính đã học được vào tờ giấy. Chúng ta nên viết những nội dung mà mình cho là quan trọng lên nửa đầu của trang giấy. Sau khi học xong một bài mình sẽ viết những thông tin đó vào nửa dưới của trang giấy tạo thành một logic hoàn chỉnh. Học xong một chương thì sẽ có khoảng 4 đến 5 tờ giấy như vậy, mình sẽ viết lại chúng lên một tờ A4 tạo thành một logic hoàn chỉnh. Cuối cùng lấy tờ giấy A4 này kẹp vào mỗi chương sách, lúc gần đến kỳ thi mình xem lại các tờ giấy kẹp ở từng chương mà không cần phải lật lại sách từ đầu đến cuối. Đây là một phương pháp học hiệu quả đối với mình. Học tập là cả một quá trình không ngừng nhớ lại, ôn tập cả kiến thức cũ và mới. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm ra phương pháp học tập phù hợp với bản thân để đạt được hiệu quả trong học tập.

Bên cạnh đó, việc tham gia hoạt động Đoàn - Hội cũng đã giúp mình phát triển kỹ năng mềm, mở rộng mạng lưới xã hội mà còn tạo cơ hội học hỏi và trải nghiệm mới. Đồng thời, nó cũng giúp mình rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và tăng cường lòng tự tin. Tất cả những điều này đóng góp vào việc hoàn thành tốt việc học của mình. Mình mong muốn bản thân là một sinh viên năng động trong phong trào Đoàn - Hội, học tập và làm việc; trở thành một người tự chủ, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và hòa đồng với mọi người.

Một câu nói mà mình cảm thấy tâm đắc nhất đó là: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là câu nói có ý nghĩa rất sâu sắc. Câu nói đã khuyến khích mình, giúp mình biết tận dụng tuổi trẻ và sự nhiệt huyết để xây dựng cuộc sống, phát triển bản thân và mang sức trẻ cống hiến góp phần làm xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Một số thành tích nổi bật của Thanh Thảo: - Được Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VII năm 2023. - Được Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của tỉnh đoàn Nam Định năm 2023. - Đạt giải Nhất cuộc thi:" Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp" Startup lần V cấp trường năm 2023. - Bằng khen của BCH Đoàn trường năm học 2022-2023 đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Đoàn. - Đạt giải Nhì Cuộc thi: “Tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Nam Định”. - Đạt giải Nhì cuộc thi: “Điều dưỡng - Những người thầm lặng” năm 2023. - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh Nam Định năm học 2022 -2023. - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm học 2022 -2023.