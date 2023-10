Nam sinh tiêu biểu trao sự sống cho nhiều hoàn cảnh kém may qua 26 lần hiến máu nhân đạo

SVVN - Nguyễn Phúc Đức (26 tuổi) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Quản trị lữ hành của Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Đối diện với biến cố cuộc đời, Đức đã mạnh mẽ tiếp thêm động lực học tập, rèn luyện trở thành nam sinh tiêu biểu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường. Đồng thời với niềm say mê hoạt động tình nguyện làm đẹp cho đời, chàng trai trẻ đã hiến máu 26 lần, trao cơ hội sống cho nhiều hoàn cảnh kém may.

Nỗ lực vượt qua biến cố về sức khỏe

Là con một trong gia đình thuần nông, Đức từng trải qua khá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ nhỏ, vì mưu sinh bố mẹ phải đi làm xa, Đức được ông bà chăm lo. Đến năm lớp 6, tai nạn xảy đến với Đức khiến anh mất đi một cánh tay phải. Lúc đó, anh chìm trong tiêu cực, mặc cảm và buồn chán. Cuộc sống sinh hoạt nhiều trở ngại sau sự cố bất ngờ và phải mất nhiều thời gian để anh có thể trấn an bản thân để làm quen với thể trạng mới. Mặc dù nhiều khó khăn nhưng Đức vẫn quyết tâm đi học và cố gắng chuyển qua học viết bằng tay trái.

Khi được hỏi về độ tuổi học đại học, Đức tâm sự: “Ở tuổi 26, khi đa phần các bạn đồng trang lứa đều đã đi làm và có một công việc ổn định thì mình vẫn đang là sinh viên năm 3. Trước đây, mình có theo học tại một ngôi trường đại học ở Hà Nội, tuy nhiên bản thân nhận thấy không phù hợp nên mình quyết định dừng lại. Bên cạnh đó, mình được mọi người nhận xét có ưu điểm trong giao tiếp, phù hợp để học theo ngành Du lịch. Cũng được sự động viên của gia đình và làm theo câu nói của Lenin: ‘Học, học nữa, học mãi’ nên mình quyết định theo học tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.”

Môi trường đại học giúp nam sinh viên có thêm rất nhiều kiến thức. Qua các giờ học lý thuyết, Đức lĩnh hội được nhiều bài học, mở mang vốn hiểu biết. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến ham học hỏi, anh đã nhận được học bổng học tập kỳ 1, kỳ 2 năm học 2021 - 2022; và học bổng học tập kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Khoa học. Bên cạnh đó, qua những chuyến thực tế Đức cùng các bạn sinh viên cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ và đáng sống của đất nước Việt Nam thân yêu.

Ngoài kiến thức, chàng sinh viên năm 3 bồi đắp cho bản thân được nhiều kỹ năng mềm thiết yếu như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tự học,… Với sự đam mê, không ngại khó, ngại khổ, Đức không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mà còn luôn tiên phong, gương mẫu, xung kích trong mọi phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đưa Hội Sinh viên trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào thanh niên của trường.

Mặc dù kém may mắn so với các bạn sinh viên khác, nhưng Đức luôn có trong mình ngọn lửa của sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động như: Chủ nhật xanh, mùa hè xanh, hỗ trợ người dân cài ứng dụng VNEID,… Tham gia các cuộc thi do Đoàn - Hội phát động như: Ánh sáng soi đường, thi tìm hiểu về biển đảo.

Không chỉ vậy, Đức còn là người tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình lớn, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia như: Hành trình đỏ, các chương trình hiến máu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,… Ngoài ra còn các chương trình thiện nguyện, nhân đạo khác như: Trung thu cho em, tặng quà cho các bé bị tan máu bẩm sinh, Mùa hè xanh áo đỏ,...

Làm đẹp cho đời qua 26 lần hiến máu nhân đạo

Với cương vị Chi hội phó Chi hội Thanh niên Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Đức đã phát động được nhiều ngày hội hiến máu lớn được tổ chức thường niên, tinh thần xung kích hiến máu nhân đạo được các bạn sinh viên ủng hộ rất cao. Kết quả hiến máu hàng năm của hội đều vượt chỉ tiêu được giao.

Đức cho biết: “Đây là chi hội về tình nguyện và mình hiện tại đang là Chi hội phó. Trong 8 năm tham gia Chi hội đã giúp mình có bước ngoặt và thay đổi cuộc đời. Nhờ môi trường tình nguyện, mình không còn rụt rè, dần cởi mở, năng động và hoạt ngôn hơn. Môi trường tình nguyện không chỉ học hỏi được các kỹ năng trong cuộc sống mà còn kết nối thêm nhiều người bạn, người em, quan trọng nhất là thấu hiểu được về tình yêu thương và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.”

Đức đã hiến máu 26 lần và anh luôn tâm niệm, mình có sức khỏe thì cứ nên hiến máu. Bởi một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại, mỗi người góp một ít thì sẽ cứu sống được bao bệnh nhân đang chờ được cho máu. Anh như là tấm gương để các bạn sinh viên noi theo.

“Là thanh niên gắn bó nhiều với công việc hiến máu tình nguyện mình nghĩ rằng đây là việc làm hết sức thiết thực để mỗi bạn trẻ có thể cống hiến cho xã hội. Hiến máu không chỉ tốt cho bản thân mà còn tốt cho cộng đồng. Việc hiến máu cứu người cũng giống như việc tu tâm tích đức. Vậy nên nếu đủ điều kiện về sức khoẻ các bạn trẻ nên tham gia hiến máu.” - Đức bộc bạch.

Qua mỗi lần hiến máu, anh bắt gặp rất nhiều hoàn cảnh đáng thương và biết thêm nhiều câu chuyện xúc động. Những hình ảnh, câu chuyện ấy đã thôi thúc chàng thanh niên Phúc Đức tiếp tục tham gia tình nguyện hiến máu và tiểu cầu nhiều lần hơn nữa để giúp người bệnh duy trì sự sống mỗi ngày.

Suốt nhiều năm qua, Đức đã tích cực vận động người thân, bạn bè, các đoàn viên, thanh niên ở địa phương cùng tham gia hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ nêu gương, mà anh thường xuyên đến tận nơi gặp gỡ tuyên truyền cho người dân hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, anh còn đăng tải hình ảnh tuyên truyền, bài viết, thông điệp ý nghĩa về hành động hiến máu cứu người qua các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ cảm xúc trước những thành tích bản thân đạt được, Đức nói: “Mình cảm thấy rất tự hào với những nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, mình tham gia các phong trào Đoàn - Hội cùng công việc tình nguyện không phải vì những thành tích đó. Mình nghĩ rằng tuy bản thân khuyết tật nhưng thật ra còn may mắn hơn rất nhiều người. Thế nên, bản thân tham gia vì muốn cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục cố gắng trong học tập và tình nguyện. Không ngừng nâng cao tri thức của bản thân và làm được nhiều chương trình vì cộng đồng hơn nữa.”

Để là một người trẻ có ích cho xã hội thì không nhất thiết phải làm gì đó quá lớn lao. Hãy bắt đầu từ những việc bình thường như: Hiến máu tình nguyện, tham gia các hoạt động cộng đồng, hay đơn giản chỉ là cố gắng học tập thật tốt. “Là một thanh niên khuyết tật, mình muốn gửi đến các bạn trẻ không may bị khuyết tật giống mình: Đừng tự ti, đừng mặc cảm, chỉ cần sống có ích thì bản thân sẽ luôn có giá trị.” - Đức kết lời.

Những thành tích Đức đạt được: Đang giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên;

Nhận học bổng học tập kỳ 1, kỳ 2 năm học 2021 - 2022; và được nhận học bổng học tập kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Khoa học;

Đạt danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp tỉnh Thái Nguyên, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp trường năm 2023;

Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh Thái Nguyên, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp trường năm học 2022 - 2023;

Là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc: Được tuyên dương và được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính năm 2023;

Được Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Hồ Chí Minh;

Được tặng bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo;

Được tặng bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo;

Được tặng giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo;

Được tặng giấy khen của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo;

Được tặng giấy khen của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo;

Tính đến nay anh đã hiến máu tình nguyện được 26 lần;...