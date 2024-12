Nữ sinh Ulis sử dụng tối đa 4 năm học để tìm hiểu khám phá năng lực bản thân

SVVN - Đứng giữa những lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, sinh viên luôn phải tự đi tìm và khám phá bản thân thông qua học tập, hoạt động xã hội và làm thêm; để cân bằng giữa những điều ấy luôn là sự băn khoăn ở mỗi sinh viên. Vũ Nguyễn Hiếu Thảo sinh viên năm 4 Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tìm cho mình phương pháp hiệu quả giúp cuộc sống học tập và làm việc trở nên dễ dàng hơn.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng tiếng Trung Quốc đang dần phát triển trong thị trường việc làm tại Việt Nam, Hiếu Thảo – người con gái Điện Biên đã lựa chọn học khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc để được sống trọn vẹn với ngôn ngữ suốt 4 năm thay vì học 1 khóa ở trung tâm.

Nữ sinh Ulis bộc bạch: “Thời điểm mới vào đại học mình cũng mông lung không biết bản thân thực sự có năng lực làm công việc gì trong tương lai, vì ngành mình học thuộc về ngôn ngữ mà bản chất ngôn ngữ là phương tiện sử dụng để truyền đạt thông tin ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, mình đã tận dụng tối đa 4 năm học để tìm hiểu và khám phá năng lực thông qua các công việc làm thêm, với mong muốn tìm ra sự phù hợp cho bản thân.”

“Chỉ có thử thì mới biết bản thân thực sự thích và hợp với công việc gì”

Hiếu Thảo chọn đi làm thêm từ năm nhất, công việc đầu tiên liên quan đến Thương mại Điện tử. Tuy lĩnh vực không liên quan đến ngành học nhưng nữ sinh lại được học hỏi nhiều kĩ năng từ các anh chị đồng nghiệp; được chỉ dạy cho tác phong làm việc, sự chỉn chu từ việc nhỏ nhất; bởi vì nếu sai số là sẽ sai cả hệ thống. Đặc biệt, Thảo được chỉ dạy rằng: làm việc nhỏ hay lớn đều phải “đặt cái tâm” mình vào đó thì mới có kết quả tốt.

Năm 2 đại học, Thảo đến với công việc thứ 2 là trở thành CTV truyền thông tại Công ty TTNH Văn hóa & Truyền thông Skybooks Việt Nam. Thảo nhớ lại: “May mắn từ cấp 3 mình có lập kênh Instagram và YouTube để review sách, mong muốn lan tỏa những cuốn sách hay, những bài học giá trị mình học được từ sách tới mọi người nhằm thúc đẩy văn hóa đọc của gen Z. Chính vì vậy khi làm việc ở đây không chỉ cho mình cơ hội đọc nhiều sách hơn mà còn được gặp gỡ và làm việc với chính tác giả, giúp mình mở rộng hiểu biết và nâng cao trải nghiệm của bản thân.”

Hiếu Thảo chia sẻ thêm: “Trước đây làm mảng nghiên cứu thị trường nên mình được học cách sử dụng thành thạo các công cụ trên máy tính, được tiếp xúc với những ứng dụng phân tích dữ liệu và cả trí tuệ nhân tạo. Mình đã sử dụng phần mềm đó phục vụ cho công việc sau này. Ví dụ như khi viết review sách mình phân tích được số liệu người đọc và người mua, hiểu được hành vi khách hàng, từ đó đưa ra những chiến lược truyền thông hiệu quả”.

Năm 3, Hiếu Thảo là CTV sáng tạo nội dung và dịch thuật mảng du học Trung Quốc. Công việc này liên quan đến ngành học của Thảo hơn, giúp Thảo có cơ hội được tiếp xúc và hiểu rõ hơn về ngôn ngữ và đất nước Trung Quốc.

Ở hiện tại, Hiếu Thảo đã đứng lớp dạy tiếng Trung tại trung tâm, hỗ trợ dịch thuật lĩnh vực thời trang cho công ty ở Trung Quốc. Bên cạnh đó cô còn làm KOC, sáng tạo nội dung trên TikTok.

Trải qua gần 4 năm đại học, cũng là khoảng thời gian Hiếu Thảo nhiều lần đi xin việc và cũng không ít lần bị từ chối. Cô gái hiểu rõ, hài lòng và biết ơn với những công việc đã được trải nghiệm vì nó đã giúp Thảo trưởng thành nhiều hơn. Vậy nên “Chỉ có mạnh dạn thử thì mới biết bản thân thực sự thích và hợp với công việc gì.”

Cân bằng giữa học tập và đi làm nhờ áp dụng phương pháp ma trận Eisenhower

“Khó khăn lớn nhất của sinh viên là cân bằng giữa việc học và việc làm thêm. Trong một khoảng thời gian mình cảm thấy yêu thích việc đi làm hơn nên học hành bị xao nhãng. Mình đã stress vì không thể cân bằng được cả hai. Vì vậy để nhanh chóng khắc phục vấn đề và vượt qua mình đã vạch ra các phương pháp nhằm cải thiện tốt hơn:

Phương pháp 1: Viết nhật kí, lên kế hoạch cụ thể và đánh giá kết quả theo từng tháng. Mỗi ngày mình đều lên kế hoạch học tập và làm việc, sau đó áp dụng phương pháp ma trận Eisenhower để sắp xếp lại một cách khoa học, biết cách ưu tiên công việc quan trọng cần phải hoàn thành sớm. Mỗi tháng mình đều nhìn lại, đánh giá và rút kinh nghiệm việc đã hoặc chưa làm, để tháng sau tiến bộ hơn.. Mình nghĩ rằng: khi gặp stress thì cách duy nhất là bắt tay vào giải quyết công việc đó thì mới có thể thoát khỏi trạng thái stress, chứ không trốn tránh để làm việc khác.

Phương pháp 2: Tìm đến những anh chị đi trước để học hỏi kinh nghiệm. Mình luôn cố gắng chủ động học hỏi xin kinh nghiệm từ các “tiền bối”, bởi đó là những người đã có trải nghiệm và có thể đưa ra lời khuyên cho mình, rút ngắn được thời gian cho những sai phạm. Sau mỗi lần vượt qua khó khăn hay đạt được thành tựu thì luôn nhắn tin gửi lời cảm ơn để anh chị thấy rằng mình đã học hỏi và áp dụng thành công.

Phương pháp 3: Tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Người ta có câu “You are what you eat - Bạn là những gì bạn ăn”. Vì vậy mình lựa chọn thực phẩm sạch và ăn uống đủ chất. Kết hợp tập luyện 3 buổi/1 tuần tại phòng gym. Bởi vì tập thể dục không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất mà còn cả sức khỏe tinh thần, giúp rèn luyện tính kiên trì và kỉ luật. Dinh dưỡng cùng tập luyện giúp mình có thêm sức khỏe và năng lượng để học tập và làm việc. Bản thân trước đây là người hay ốm vặt, sức khỏe yếu nên từ khi thay đổi thói quen ăn uống và tập luyện đã thay đổi mình rất nhiều.” – Hiếu Thảo chia sẻ.

Nhờ xây dựng phương pháp tốt mà cô gái không những cân bằng giữa học tập và làm thêm mà còn tham gia các hoạt động ý nghĩa khác như: Tháng 02/2024 Tình nguyện viên Chương trình “Visiting Green One UN House” do iVolunteer Vietnam phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP Việt Nam) tổ chức. Tháng 04/2024 Thành viên ban Lễ tân tại Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư và diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan. Tháng 06/2024 Nhận Học bổng trại hè của Đại học Kinh tế Tài chính Giang Tây - Trung Quốc. Tháng 07/2023 Thảo tham gia giảng dạy tiếng Anh cho người dân tại bản Tả Van (SaPa) theo chương trình “International Collaborative Service Learning program in SaPa” do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và Trường Đại học Soochow Đài Loan tổ chức.

“Từ kinh nghiệm của bản thân, mình nghĩ rằng hiện nay nhiều bạn trẻ hoài nghi, hoang mang về tương lai, không biết làm gì để có thể tìm ra công việc phù hợp với bản thân. Các bạn ấy là những viên ngọc chưa biết cách tỏa sáng. Chính vì vậy, mình hy vọng thế hệ gen Z hãy dám “dấn thân” nhiều hơn, dám thử nhiều công việc khác nhau, dám thách thức chính mình để khám phá niềm đam mê và năng lực thực sự của bản thân.” – Hiếu Thảo bày tỏ.

Sau khi trải nghiệm nhiều công việc thì dự định sắp tới của Hiếu Thảo sau khi ra trường nghề chính là trở thành cô giáo dạy tiếng Trung Quốc, bên cạnh đó sẽ tiếp tục làm TikTok về chủ đề lối sống lành mạnh (dinh dưỡng và tập luyện) để lan tỏa sự tích cực và kiến thức bổ ích đến mọi người.

Ảnh: NVCC