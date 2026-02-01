Nữ tính trong sự mạnh mẽ của sinh viên Kiến trúc

SVO - Không chỉ đơn thuần là đam mê, thời trang với Nguyễn Ngọc Minh là hành trình khám phá bản thân và kiến tạo nên một thương hiệu mang đậm dấu ấn cá nhân. Hiện, Ngọc Minh là sinh viên năm hai ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ rằng, đam mê thời trang của cô nảy mầm từ rất sớm, một cách tự nhiên và đầy hứng thú. Từ những lần phối đồ cho búp bê hay ngồi hàng giờ trước tivi xem các chương trình về thời trang, Minh dần hình thành sự tò mò với hình dáng, màu sắc và cách một bộ trang phục có thể kể câu chuyện về con người mặc nó.

Sự tò mò đó dần lớn lên thành tình yêu và sự nhạy cảm với cái đẹp. Với Ngọc Minh, cái đẹp không chỉ giới hạn trong những bộ trang phục lộng lẫy, mà còn ẩn chứa trong những điều bình dị nhất. Cô luôn chủ động quan sát, ghi nhớ và chắt lọc những chi tiết nhỏ nhặt đó để nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của mình.

Không chỉ dừng lại ở việc thiết kế, Ngọc Minh còn ấp ủ ước mơ trở thành một giảng viên thời trang. Cô mong muốn được truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tư duy nghề cho thế hệ sinh viên sau, đồng thời xây dựng một thương hiệu cá nhân mang dấu ấn riêng.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Minh đang tập trung vào việc học tập, nghiên cứu và trau dồi nền tảng chuyên môn. Cô xem đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng để từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu dài hạn của bản thân.

Nhớ lại khoảng thời gian hoang mang vô định trước ngưỡng cửa Trung học phổ thông, Ngọc Minh chia sẻ: "Khi đứng trước ngưỡng cửa Trung học phổ thông, mình từng rất hoang mang vì chưa đủ tự tin để quyết định con đường tương lai. Mình sợ chọn sai, sợ không đủ giỏi để theo đuổi một lĩnh vực sáng tạo vốn nhiều cạnh tranh".

Tuy nhiên, chính gia đình đã luôn ở bên, lắng nghe và tiếp thêm sức mạnh cho Ngọc Minh để dám thử sức với đam mê. Cô bắt đầu luyện thi vẽ từ năm lớp 10. Nhưng con đường chinh phục ước mơ không hề dễ dàng.

Ngọc Minh bộc bạch: “Càng học, mình càng nhận ra khoảng cách giữa thích và làm được là rất lớn. Đó là giai đoạn mình phải đối diện với sự tự ti, áp lực so sánh và cảm giác lạc lõng khi chưa tìm được môi trường phù hợp. Thậm chí, có thời điểm gần như chững lại vì mất đi nhiệt huyết”.

Đến năm lớp 12, Ngọc Minh buộc phải tự mình vượt qua những khó khăn về mặt tinh thần. May mắn thay, vào giai đoạn nước rút, cô đã gặp được những người thầy tận tâm, luôn đồng hành và thúc đẩy cô tiến về phía trước. Nhờ sự nỗ lực và nhiệt huyết của cô gái 17 tuổi khi ấy, Ngọc Minh đã vượt qua giai đoạn khó khăn và chính thức trở thành sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, cái đẹp trong mắt Ngọc Minh khá trực quan và mang đậm dấu ấn cá nhân. Cô thường bị thu hút bởi những gì nổi bật và dễ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, khi được học tập trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, Ngọc Minh dần nhận ra rằng cái đẹp không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài. Cô học được cách nhìn nhận cái đẹp trong mối quan hệ với bối cảnh, công năng và câu chuyện phía sau thiết kế. Một sản phẩm đẹp không chỉ đơn thuần là để "ngắm", mà phải có lý do tồn tại, có tư duy và sự kết nối với con người.

Sự thay đổi này giúp Ngọc Minh làm việc chậm hơn, kỹ lưỡng hơn và có trách nhiệm hơn với mỗi ý tưởng mình đưa ra. Cô quan niệm rằng mỗi sản phẩm thiết kế đều cần có chiều sâu tư duy, chứ không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề ngoài.

Cuộc sống của sinh viên Kiến trúc thường gắn liền với những đêm thức trắng làm đồ án và cường độ làm việc cao. Điều này đôi khi khiến họ có vẻ "bụi bặm" hơn so với các ngành khác. Tuy nhiên, Ngọc Minh không cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc mất đi sự nữ tính, mà đó là hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và nghiêm túc với đam mê. Cô vẫn giữ được sự mềm mại, nữ tính trong cách cảm nhận cái đẹp, nhưng được bao bọc bởi tinh thần dấn thân và kỷ luật của một người làm sáng tạo.

Nếu dùng một phong cách thiết kế để miêu tả tính cách của bản thân, Ngọc Minh chọn phong cách Ethereal Couture. Cô yêu thích những thiết kế nhẹ nhàng, mềm mại, mang đến cảm giác mơ màng và giàu cảm xúc. Đó có thể là những lớp vải mỏng, chuyển động nhẹ theo cơ thể, không quá phô trương nhưng khiến người ta phải dừng lại nhìn lâu hơn.

Phong cách này phản ánh con người Ngọc Minh: sống thiên về cảm xúc, đôi lúc hơi bay bổng, nhưng không tách rời kỷ luật và tư duy. Với cô, thời trang không chỉ là để gây ấn tượng, mà là cách thể hiện thế giới nội tâm của người thiết kế một cách tinh tế và lặng lẽ.

Ngọc Minh hiểu rằng, Fast Fashion (thời trang nhanh) là một phần tất yếu của thị trường, nhưng đó không phải là con đường mà cô muốn theo đuổi lâu dài. Thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn, Ngọc Minh tập trung vào việc xây dựng nền tảng tư duy và bản sắc cá nhân.

Cô đang nỗ lực học hỏi, nghiên cứu về chất liệu, văn hóa, lịch sử và những câu chuyện ẩn sau thời trang. Ngọc Minh tin, trong một thị trường bão hòa, những giá trị mang tính bền vững, chân thật và có chiều sâu mới là yếu tố giúp một nhà thiết kế đứng vững lâu dài.

Trong 5 năm tới, Ngọc Minh mong muốn hoàn thiện bản thân cả về tay nghề lẫn tư duy, tích lũy đủ kinh nghiệm để tự tin bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp trong ngành thời trang. Đặc biệt, mục tiêu lớn nhất trong năm Bính Ngọ của cô là dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm nhiều hơn với những ý tưởng mới và chấp nhận những va vấp trên con đường sự nghiệp.

