Nam sinh GenZ giành học bổng Đại sứ Vương quốc Anh 100%, trúng tuyển chương trình Khoa học Dữ liệu tại Đại học Stirling

SVO - Nguyễn Ngọc Thuận (sinh năm 2007), sinh viên năm nhất chương trình Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), gây ấn tượng với loạt thành tích học thuật nổi bật như học bổng Global Leaders Scholarship, tham gia sân chơi Đường lên đỉnh Olympia và nhiều giải thưởng học thuật. Trên nền tảng đó, Thuận tiếp tục xuất sắc giành Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh 100% năm 2025 của BUV, theo học chương trình Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo do BUV giảng dạy và cấp bằng trực tiếp từ Đại học Stirling.

Ba lần vấp ngã để chạm tới học bổng Đại sứ Vương quốc Anh 100%

Tốt nghiệp Trường Phổ thông Liên cấp Greenfield, Ngọc Thuận lựa chọn theo đuổi lĩnh vực khoa học dữ liệu và AI ngay từ năm đầu đại học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm tích lũy trải nghiệm thực tiễn và phát triển kỹ năng mềm. Dấu mốc quan trọng trong lộ trình đó là việc Ngọc Thuận xuất sắc giành học bổng Đại sứ Vương quốc Anh 100% năm 2025 để theo học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Ngọc Thuận tham gia Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Học bổng không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục Anh Quốc mà còn tạo điều kiện để Ngọc Thuận tham gia các dự án ứng dụng dữ liệu và AI nhằm giải quyết những vấn đề xã hội. Chia sẻ về lựa chọn ngành học vốn được xem là nhiều thách thức, Ngọc Thuận cho biết: “Mình có đam mê với công nghệ, thích làm việc với các con số, biểu đồ và muốn đào sâu vào một lĩnh vực thay vì chọn hướng đi an toàn. Khi tự tìm hiểu và tự học, mình nhận ra khoa học dữ liệu và AI thực sự phù hợp với mình”.

Ít ai biết rằng, trước khi chạm tới học bổng toàn phần, Ngọc Thuận từng ba lần nhận kết quả không như mong đợi. Những thất bại đó trở thành bước ngoặt quan trọng giúp Thuận điều chỉnh chiến lược học tập và ứng tuyển. “Ba lần ấy khiến mình hiểu rằng học bổng không chỉ đánh giá điểm số, mà còn là sự cân bằng giữa học thuật, hoạt động ngoại khóa và cách kể câu chuyện của chính mình”, Ngọc Thuận chia sẻ. Chính sự kiên trì, khả năng tự nhìn nhận và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp Ngọc Thuận từng bước hoàn thiện hồ sơ, để cuối cùng trở thành gương mặt được hội đồng tuyển chọn đánh giá là phù hợp với tinh thần của học bổng danh giá này.

Ngọc Thuận phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, chia sẻ cảm xúc và định hướng cho chặng đường phía trước.

Từ đấu trường Olympia đến sân chơi học thuật quốc tế

Là học sinh đầu tiên của Trường Phổ thông Liên cấp Greenfield chinh phục sân chơi tri thức Đường lên đỉnh Olympia, Ngọc Thuận sớm trải qua quá trình “tái cấu trúc” tư duy và phương pháp học tập. Môi trường thi đấu đòi hỏi phản xạ nhanh, suy luận chính xác trong thời gian ngắn buộc Ngọc Thuận không chỉ ghi nhớ kiến thức chắc - sâu, mà còn biết xâu chuỗi và vận dụng linh hoạt. Áp lực điểm số từng khiến Thuận dè dặt vì sợ sai, nhưng dần dần, sự bình tĩnh và tập trung vào trận đấu giúp nam sinh kiểm soát cảm xúc, hạn chế tác động từ yếu tố bên ngoài.

Song song với Olympia, các thành tích học thuật và kỹ năng như Huy chương Bạc ASMO, tranh biện, Changemakers… đã góp phần hình thành những năng lực cốt lõi cho hành trình học tập quốc tế. Những cuộc thi buộc Ngọc Thuận chủ động tự học, quản lý thời gian, tìm kiếm nguồn tài liệu và kết nối người hỗ trợ.

Ngọc Thuận tại Workshop chia sẻ kinh nghiệm.

Không dừng ở học thuật, trong dự án phi lợi nhuận “An” về bất bình đẳng giới, với vai trò Trưởng ban Nhân sự, Ngọc Thuận tiếp cận trực diện những câu chuyện đời sống cụ thể. “Mình nhận ra bất bình đẳng không chỉ là con số hay chính sách, mà bắt nguồn từ việc con người chưa thực sự lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt”, Thuận chia sẻ. Nhận thức ấy theo nam sinh vào con đường học thuật, định hình cách tiếp cận nghiên cứu bằng sự thấu cảm, tinh thần cầu thị và tôn trọng đa dạng văn hóa - tư duy trong môi trường quốc tế.

Ngọc Thuận trong Cuộc thi tranh biện.

Lan tỏa tri thức từ trải nghiệm cá nhân

Bên cạnh học tập và các hoạt động xã hội, Ngọc Thuận cũng tham gia chương trình BUV Inspiring Generation và có cơ hội được mời trực tiếp chia sẻ trải nghiệm học tập và định hướng tương lai với học sinh trung học phổ thông. Thông qua những buổi giới thiệu về môi trường đại học và cách học ở bậc cao hơn, Ngọc Thuận giúp các em hình dung rõ hơn về quá trình chọn ngành, lựa chọn nghề nghiệp cũng như hành trình săn học bổng. Theo Thuận, giá trị lớn nhất của việc lan tỏa tri thức không nằm ở những lời khuyên mang tính khuôn mẫu, mà ở sự chân thật của trải nghiệm cá nhân.

Ngọc Thuận tại Lễ nhận học bổng.

Chuẩn bị chính thức bước vào môi trường đại học quốc tế, Ngọc Thuận xác định ưu tiên phát triển năng lực chuyên môn như nền tảng cốt lõi. Với đặc thù ngành công nghệ, việc nắm vững kiến thức chuyên ngành được xem là điều kiện tiên quyết để mở rộng sang nghiên cứu và các dự án xã hội trong giai đoạn sau. “Mình luôn cố gắng cân bằng nhiều yếu tố, nhưng năng lực chuyên môn vẫn là nền móng để có cơ hội thực tập, nghiên cứu và phát triển nhanh hơn trong môi trường quốc tế”, Thuận cho biết.

Ngọc Thuận tham gia hoạt động dự án “Vì ngày mai”.

Gửi thông điệp tới các học sinh đang theo đuổi học bổng nhưng còn e dè trước thất bại, Ngọc Thuận nhấn mạnh: “Không ai bắt đầu hành trình với sự tự tin tuyệt đối. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng; điều quan trọng là mình hiểu rõ bản thân, biết khai thác câu chuyện của chính mình và kiên trì hướng tới mục tiêu đã đặt ra”. Với Ngọc Thuận, lan tỏa tri thức của người trẻ không chỉ là truyền đạt kinh nghiệm, mà còn là trao đi niềm tin để những người đi sau dám bước tiếp.

(Ảnh: NVCC)