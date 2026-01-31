Nữ sinh ngành Giáo dục Mầm non và hành trình chuẩn bị cho ước mơ đứng lớp bằng trải nghiệm thực tế

Theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên mầm non, Lê Thị Kim Huệ (sinh năm 2007) hiện là sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Sớm xác định con đường nghề nghiệp từ bậc phổ thông, Kim Huệ chủ động tích lũy trải nghiệm thực tế tại các cơ sở trông giữ trẻ, đồng thời phát huy lợi thế từng theo học thanh nhạc để rèn luyện kỹ năng sư phạm, từng bước chuẩn bị hành trang vững chắc cho nghề giáo.

Hình thành ước mơ từ mái trường phổ thông

Xuất phát từ những năm học tại Trường THCS - THPT Thống Nhất, Kim Huệ sớm hình thành tình yêu với lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục dành cho trẻ nhỏ. Những trải nghiệm trong môi trường học tập phổ thông đã giúp nữ sinh nhận ra mong muốn gắn bó lâu dài với nghề giáo và lựa chọn con đường đào tạo chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Kim Huệ đang sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học, Kim Huệ cho biết: “Mình rất yêu thích trẻ con và cũng được mẹ định hướng theo ngành Giáo dục Mầm non. Từ đó, mình quyết định nghiêm túc theo đuổi con đường này”. Theo Kim Huệ, sự ủng hộ từ gia đình là nguồn động viên quan trọng, giúp cô thêm vững tin khi bước vào môi trường học tập mới với nhiều yêu cầu về kỹ năng, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm.

Hiện đang trong năm học đầu tiên, Kim Huệ chủ động tích lũy kinh nghiệm thông qua việc làm thêm, hỗ trợ tại một số cơ sở trông giữ trẻ trên địa bàn. “Mình chưa được đi thực hành nhưng có đi làm thêm, phụ các trường trông trẻ để học hỏi thêm cách chăm sóc và tương tác với các em”, Kim Huệ chia sẻ. Những trải nghiệm thực tế này giúp cô từng bước làm quen với môi trường giáo dục mầm non và rèn luyện sự linh hoạt trong xử lý tình huống. Với tinh thần chủ động học hỏi và không ngừng trau dồi kỹ năng, nữ sinh đang từng bước chuẩn bị hành trang cần thiết để hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên mầm non trong tương lai.

Kim Huệ tham gia hoạt động văn nghệ nhân dịp mùa thi nghiệp vụ sư phạm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Âm nhạc - lợi thế giúp tự tin và gắn kết trong nghề giáo

Việc từng được đào tạo thanh nhạc mang lại cho Kim Huệ nền tảng quan trọng trong quá trình học tập và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm mầm non. Âm nhạc giúp nữ sinh hình thành sự tự tin khi đứng trước tập thể, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong giao tiếp và tương tác với trẻ nhỏ. Theo Kim Huệ, việc hát và sử dụng âm nhạc trong các hoạt động hằng ngày giúp cô dễ tạo sự gần gũi, thu hút sự chú ý và duy trì cảm xúc tích cực cho trẻ. Những kỹ năng này đang trở thành lợi thế khi cô từng bước làm quen với môi trường giáo dục mầm non, nơi cảm xúc, nhịp điệu và sự kết nối đóng vai trò then chốt trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Kim Huệ nhận thấy âm nhạc và kỹ năng biểu đạt cảm xúc đóng vai trò quan trọng đối với giáo viên mầm non. Âm nhạc giúp trẻ dễ tiếp thu bài học, tạo sự hứng thú và tăng mức độ gắn kết giữa cô và trò. “Khi giáo viên biết thể hiện những cảm xúc tích cực, trẻ cũng sẽ cảm nhận được sự an toàn và vui vẻ trong môi trường học tập”, Kim Huệ cho biết, đồng thời nhấn mạnh cảm xúc của giáo viên có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và sự phát triển của trẻ.

Kim Huệ tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Chia sẻ về quá trình học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Kim Huệ cho biết môi trường đào tạo tại đây giúp cô phát triển song song cả kiến thức chuyên môn lẫn thái độ nghề nghiệp. Theo nữ sinh, chương trình học chú trọng thực hành, tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng sư phạm, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm – những yêu cầu cốt lõi của giáo viên mầm non. Kim Huệ bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với các thầy cô đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn từng kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời đồng hành, uốn nắn sinh viên trong quá trình hình thành tác phong và đạo đức nghề giáo. “Những gì thầy cô truyền đạt không chỉ là kiến thức mà còn là cách làm nghề và cách làm người”, Kim Huệ chia sẻ.

Chủ động rèn kỹ năng, tích lũy trải nghiệm cho chặng đường phát triển lâu dài

Bên cạnh việc học tập chuyên môn, Kim Huệ chủ động tham gia nhiều hoạt động phong trào và nghiệp vụ nhằm rèn luyện kỹ năng sư phạm. Trong tháng 11 vừa qua, cô tham gia các hoạt động văn nghệ, hội thi nghiệp vụ sư phạm do nhà trường tổ chức, đồng thời tích cực góp mặt tại các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và chương trình tọa đàm hướng nghiệp “Trường học hay Trường đời”. Những hoạt động này giúp nữ sinh mở rộng trải nghiệm, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm xã hội – những yếu tố cần thiết đối với sinh viên ngành sư phạm.

Kim Huệ tham gia chương trình “Trường học hay Trường đời” với nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Kim Huệ cho biết cô dự định tham gia thêm khóa học tiền tiểu học nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng giảng dạy. “Thời gian tới mình sẽ tham gia khóa học tiền tiểu học để hè này có thể đi dạy thêm các bé từ 5 - 6 tuổi”, Kim Huệ cho biết. Việc chủ động học tập, tích lũy kinh nghiệm từ sớm được nữ sinh xem là cách chuẩn bị cần thiết cho con đường nghề nghiệp lâu dài.

Từ những trải nghiệm cá nhân, Kim Huệ gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ đang cân nhắc lựa chọn ngành Giáo dục Mầm non: “Mình mong rằng các bạn trẻ khi chọn ngành Giáo dục Mầm non hãy xuất phát từ sự yêu thương trẻ và sự kiên nhẫn với nghề. Đây là công việc nhiều thử thách nhưng cũng mang lại rất nhiều niềm vui và ý nghĩa nếu mình thực sự dành tâm huyết”.

(Ảnh: NVCC)