Phạm Thu Trang - Đảng viên trẻ với chuỗi thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học

SVO - Phạm Thu Trang (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm cuối lớp Toán ứng dụng, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Giao thông vận tải, là gương mặt sinh viên tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn - Hội. Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024, Giải Nhì Olympic Toán học toàn quốc, Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố cùng chuỗi học bổng uy tín đã ghi dấu hành trình nỗ lực và tinh thần cống hiến của nữ sinh.

Từ niềm yêu thích đến hành trình trưởng thành của sinh viên Toán ứng dụng

Ngay từ những năm tiểu học, Thu Trang đã sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với Toán học. Những con số và bài toán logic không chỉ giúp cô rèn luyện tư duy mà còn mang lại niềm vui thuần khiết trong học tập, từng nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán ở bậc Trung học cơ sở.

Bước ngoặt quan trọng đến khi Thu Trang trở thành sinh viên lớp Toán ứng dụng K63. Tại đây, niềm đam mê Toán học của cô được mở rộng theo một hướng đi mới, gắn liền với phân tích và xử lý dữ liệu, nơi Toán học không còn chỉ là lý thuyết mà trở thành công cụ phục vụ khoa học, kỹ thuật và đời sống thực tiễn. Môi trường học tập thân thiện, hòa đồng nhưng giàu tính học thuật tại Trường Đại học Giao thông vận tải giúp Thu Trang thêm tin tưởng vào lựa chọn ngành học của mình.

Thu Trang vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 Tốt.

Song song với quá trình học tập, Thu Trang tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Hiện nay, Thu Trang là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Giao thông vận tải khóa XX; Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Sinh viên Khoa Khoa học cơ bản khóa I; Bí thư Chi đoàn Toán ứng dụng K63. Bên cạnh đó, Thu Trang còn là thành viên Câu lạc bộ Lễ tân của trường và từng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Truyền thông Sinh viên Khoa Khoa học cơ bản.

Không dừng lại ở các hoạt động phong trào, Thu Trang còn chủ động tham gia nghiên cứu khoa học và thực tập tại nhiều đơn vị chuyên môn như Công ty Cổ phần Phát triển SAHA, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học với vai trò thực tập nghiên cứu, cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải. Những trải nghiệm này giúp cô từng bước rèn luyện tư duy nghiên cứu, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, đồng thời hình thành ý thức trách nhiệm đối với tri thức và con đường học thuật mà bản thân đang theo đuổi.

Thu Trang đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên, Liên Chi hội Trưởng.

Giải Nhì Olympic Đại số và hai năm liên tiếp đạt Giải Nhì Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Khoa

Bước vào môi trường đại học, Thu Trang từng là một sinh viên rụt rè, mang theo nhiều hoang mang và lo lắng khi ngành học không phải là lựa chọn ban đầu. Có những thời điểm, Thu Trang tự đặt câu hỏi cho chính mình: “Liệu mình có đang đi đúng con đường không?”. Chính trong những băn khoăn ấy, sự tận tâm của thầy cô, sự đồng hành của bạn bè cùng môi trường học tập nhân văn tại Trường Đại học Giao thông vận tải đã giúp cô dần tìm thấy câu trả lời, từng bước củng cố niềm tin vào lựa chọn của bản thân.

Thu Trang tham gia sinh hoạt và công tác tại Câu lạc bộ Lễ tân.

Từ một sinh viên còn dè dặt, Thu Trang học cách tin vào chính mình, kiên trì nỗ lực mỗi ngày, dù chỉ là những bước tiến nhỏ. Với sự động viên không ngừng từ gia đình, thầy cô và tập thể, cô từng bước đạt được những kết quả trong học tập và rèn luyện. Nổi bật là Giải Nhì Olympic Đại số - Bảng B tại Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc lần thứ 31; Giải Nhì Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Khoa trong hai năm liên tiếp; danh hiệu Sinh viên Xuất sắc trong ba năm học liên tiếp; cùng nhiều học bổng uy tín từ Nhà trường, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học và các đơn vị xã hội. Thu Trang cũng vinh dự đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố và được tuyên dương là Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024 của Đoàn Thanh niên Trường.

Tuy nhiên, hành trình trưởng thành ấy không chỉ được đánh dấu bằng thành tích. Đến năm thứ ba đại học, gia đình Thu Trang liên tiếp đối mặt với những biến cố về sức khỏe của người thân. Có những giai đoạn, cô buộc phải chậm lại, học cách sắp xếp lại thứ tự ưu tiên giữa học tập, công việc và gia đình. Chính những thử thách ấy đã giúp Thu Trang thấu hiểu sâu sắc hơn về sự cân bằng trong cuộc sống, về lòng biết ơn và giá trị của những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Thu Trang tham gia Olympic dành cho sinh viên.

Trách nhiệm tuổi trẻ và hành trình lan tỏa những giá trị tích cực

Với Thu Trang, sống có ích cho xã hội trước hết là học tập nghiêm túc, rèn luyện đạo đức và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng. Trong những năm tháng sinh viên tại Trường Đại học Giao thông vận tải, Thu Trang luôn nỗ lực sống đúng với tinh thần ấy, hướng tới hình ảnh người sinh viên toàn diện, không chỉ nổi bật trong học tập mà còn tích cực trong các hoạt động phong trào và cống hiến xã hội. “Mình tin rằng trách nhiệm của người trẻ không dừng lại ở thành tích cá nhân, mà còn nằm ở cách mình đóng góp cho tập thể và cộng đồng”, Thu Trang chia sẻ.

Thu Trang tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Từ suy nghĩ đó, Thu Trang tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và chương trình tình nguyện ý nghĩa. Cô từng đồng hành trong các chương trình Đông Ấm, Hương Trăng cho em, sẻ chia với trẻ em tại những địa bàn còn nhiều khó khăn như Mù Cang Chải (Yên Bái), Chi Lăng (Lạng Sơn); tham gia Tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các sĩ tử trong những thời điểm quan trọng của hành trình học tập; đồng thời đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào, học thuật và tình nguyện do Đoàn - Hội các cấp tổ chức. Với Thu Trang, mỗi hoạt động đều là cơ hội để học cách cho đi và trưởng thành hơn trong nhận thức xã hội.

Thu Trang vinh dự được tham gia Khối diễu hành Công nhân A80.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ và thiêng liêng nhất của tuổi trẻ Thu Trang là vinh dự được tham gia Khối diễu hành Công nhân A80. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là trải nghiệm sâu sắc về trách nhiệm công dân, tinh thần kỷ luật, sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Trong những ngày tập luyện nghiêm túc, cô cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đồng lòng và ý chí tập thể, khi mỗi cá nhân góp một phần nhỏ bé vào bức tranh lớn của đất nước.

Là một Đảng viên trẻ, Thu Trang luôn ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và lối sống gương mẫu trong học tập, sinh hoạt và công tác. Thu Trang mong muốn hình ảnh người sinh viên không chỉ gắn với bảng thành tích học tập, mà còn gắn với tinh thần phụng sự cộng đồng, thái độ sống tích cực và khát vọng cống hiến cho xã hội.

Thu Trang tham gia chương trình tình nguyện “Đông Ấm 2024”.

Châm ngôn sống mà Thu Trang luôn theo đuổi là: “Cứ nỗ lực hết mình, thành quả có thể đến chậm, nhưng sẽ không bao giờ phản bội sự cố gắng”. Thu Trang hy vọng câu chuyện của một sinh viên Toán ứng dụng không ngừng học hỏi và cống hiến có thể lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực, để mỗi người trẻ tin rằng bản thân đều có thể tạo nên giá trị cho chính mình, cho cộng đồng và cho nền giáo dục Việt Nam, bắt đầu từ những việc làm thiết thực hôm nay.

(Ảnh: NVCC)