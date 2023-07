Phạm Hương Anh - Gương mặt sáng giá cuộc thi Miss World Vietnam 2023

SVVN - Cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong số hàng ngàn thí sinh tham gia, có một gương mặt đặc biệt nổi bật và nhận được sự quan tâm đặc biệt - Phạm Hương Anh. Với vẻ đẹp tự nhiên, tài năng đa dạng và thành tích học tập ấn tượng, cô đang trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Hoa hậu.

Phạm Hương Anh, sinh năm 2005 đến từ Hà Nội, đã thu hút sự chú ý của công chúng ngay từ vòng sơ khảo của cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Hình ảnh và profile của cô đã tạo được sự tương tác tích cực trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước vẻ đẹp tự nhiên và những thành tích đáng kinh ngạc của cô ấy.

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất của Phạm Hương Anh là thành tích học tập ấn tượng. Cô đã nhận được ba học bổng lớn từ các trường đại học danh tiếng tại Mỹ, bao gồm Đại học Union College, Đại học UMass Amherst và Đại học California, Riverside. Sự kết hợp giữa sắc đẹp và trí tuệ đã khiến cô được mệnh danh là "cỗ máy săn học bổng" và nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo khán giả.

Ngoài thành tích học tập ấn tượng, Phạm Hương Anh còn tỏa sáng trong lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động xã hội. Cô đã giành giải Vàng tại Diễn đàn Phát minh Toàn cầu tại Cyprus - Châu Âu năm 2022 và giải Vàng tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Sáng tạo thuộc Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Thái Lan năm 2023. Đồng thời, cô cũng đồng tác giả của một dự án nghiên cứu về sức khỏe sinh sản phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số Việt Nam, được xuất bản tại một tạp chí quốc tế uy tín.

Không chỉ là một thí sinh xuất sắc, Phạm Hương Anh còn là người sáng lập và là chủ tịch của dự án "Beauty With A Purpose" và câu lạc bộ "Be You". Cô đã đạt chứng nhận quốc tế về bảo vệ an toàn trẻ em từ tổ chức "Child Safe Guarding", cho phép cô tham gia giảng dạy và hướng dẫn học sinh. Bên cạnh đó, cô cũng có kinh nghiệm làm mẫu ảnh và xuất hiện trên sàn diễn thời trang của những nhà thiết kế nổi tiếng.

Trước khi đến với cuộc thi hoa hậu, Phạm Hương Anh đã có thời gian làm quen với kỹ năng trình diễn thời trang tại những sân khấu chuyên nghiệp. Cô tự tin chia sẻ lý do tham gia cuộc thi: "Đối với em, Miss World Vietnam chính là động lực để thôi thúc bản thân hoàn thiện từng ngày. Với sự ham học hỏi và đam mê vượt qua chính mình, em mong muốn cảm xúc của mình sẽ được bùng nổ khi chạm tay tới vương miện Miss World Vietnam năm nay."

Phạm Hương Anh, với vẻ đẹp tự nhiên, tài năng đa dạng và thành tích học tập ấn tượng, đang trở thành gương mặt sáng giá của cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Cô không chỉ là một thí sinh xuất sắc mà còn là người có lòng đam mê và đóng góp tích cực vào xã hội. Hy vọng rằng Phạm Hương Anh sẽ tiếp tục tỏa sáng trong cuộc thi và mang lại niềm tự hào cho đất nước. Chúng ta hãy cùng đồng hành và theo dõi hành trình của cô ấy trong cuộc thi Miss World Vietnam 2023.