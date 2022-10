Phạm Thùy Trang: Quảng bá hình ảnh con gái vùng đất mỏ Quảng Ninh tại Hoa hậu Việt Nam

SVVN - Phạm Thùy Trang, 19 tuổi, đến từ Quảng Ninh hiện đang là sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô nàng rất năng động trong các hoạt động ngoại khóa. Mới đây, Trang ghi tên mình tại “đấu trường sắc đẹp” Hoa hậu Việt Nam.

Trang chia sẻ, cô nàng có tính cách khá năng động và thích trải nghiệm vì vậy trong những năm học cấp 3, Trang đã từng đi làm thêm những công việc như bán quần áo, bưng bê bàn, hay thử sức với bán hàng online. “Những công việc ấy tuy không đem lại cho mình thu nhập cao nhưng nó cũng giúp mình trở nên trưởng thành nhiều hơn, được gặp gỡ nhiều người, có thêm những kinh nghiệm quý giá và cái nhìn đa chiều hơn về nhiều ngành nghề, từ ấy khiến mình cảm thấy càng thêm tôn trọng và cảm thông cho những người làm trong ngành dịch vụ” - nữ sinh nói.

Cô cũng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, cấp thành phố và đạt được một số thành tựu nho nhỏ nhất định như đạt được giải Ba Duyên dáng áo dài tỉnh Quảng Ninh và giải Nhì Tìm kiếm người mẫu tài năng Quảng Ninh năm 2020-2021.

Trang chia sẻ thêm, những thành tựu ấy tuy không lớn nhưng giúp mình định hướng rõ hơn về những đam mê và ước mơ của bản thân, gặp gỡ những người giỏi và đáng ngưỡng mộ, củng cố thêm niềm đam mê được chinh phục những cuộc thi sắc đẹp.

Lớn lên trong gia đình có bố và mẹ không hạnh phúc nhưng Trang vẫn luôn nhận được đầy đủ tình yêu thương, bao bọc của cả bố và mẹ. “Mình từ bé đã luôn là một đứa dính mẹ, một mình mẹ là người cực khổ nuôi nấng và chăm sóc mình, vì thế khi trưởng thành Trang luôn cố gắng và phát triển bản thân hướng đến hình ảnh một cô gái năng động, độc lập, không ngại khó khăn và có thể khiến cho mẹ mình tự hào. Một chút biến cố nhỏ không thể khiến cho mình dễ dàng bỏ cuộc hay thu mình lại mà đó còn chính là động lực để cố gắng, cố gắng và gắng thật nhiều hơn nữa. Có thể xuất phát điểm không bằng mọi người nhưng em sẽ chứng minh em xuất hiện ở vạch đích bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân” - Trang bộc bạch.

Từ bé Trang đã yêu thích những cuộc thi sắc đẹp, ngưỡng mộ những người có thể đội lên đầu chiếc vương miện danh giá, bước đi thật xinh đẹp trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, tỏa sáng như những cô công chúa trong chuyện cổ tích. Lớn lên rồi cô nàng càng đam mê hơn khi hiểu rằng những “cô công chúa” ấy không chỉ đẹp mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, xã hội từ sức ảnh hưởng của mình.

“Quyết định lựa chọn tham gia thi Hoa hậu Việt Nam đã được mình đắn đo, suy nghĩ từ lâu, không chỉ đơn giản như những cuộc thi nhỏ trước đây mà đây là một cuộc thi có quy mô rất lớn, diễn ra trên toàn quốc và vô cùng danh giá, chính vì vậy việc nộp hồ sơ dự thi cũng chính là một trong những bước tiến lớn trong cuộc đời. Bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm thật nhiều chính là hai lý do khiến mình quyết định tham gia dự thi Hoa hậu Việt Nam, hơn thế nữa đó là có thể tự hào quảng bá hình ảnh con gái vùng đất mỏ Quảng Ninh. Tham gia Hoa Hậu Việt Nam chính là bước tiến đầy can đảm trong quãng đời sinh viên” - cô nàng chia sẻ.

Với sức trẻ nhiệt huyết, với con tim nồng nhiệt, với ý chí cứng rắn, Trang luôn mong muốn có thể mang lại thật nhiều những lợi ích giúp cho cộng đồng, xã hội. “Sinh nhật mừng tuổi 19 vừa rồi mình cũng đã thực hiện chuyến đi từ thiện lần đầu tiên trong cuộc đời, tự tay làm ra những chiếc bánh mì nóng hổi và mang phát cho những người già lang thang, cơ nhỡ trên đường phố Hà Nội. Được chứng kiến và tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn như thế càng khiến mình thương họ nhiều hơn, nhắc nhở bản thân phải thật thành công hơn nữa để có thể giúp đỡ cho nhiều người thiếu may mắn ngoài kia” - Trang nói.