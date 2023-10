Phản ứng của V-net khi 'mỹ nhân ngàn năm có một' hát ca khúc 'Flower' bản Việt của Jisoo (BLACKPINK)

SVVN - Fan meeting đầu tiên của Tiểu Vy cũng chính là kỷ niệm 5 năm đăng quang của cô nàng. Tại đây, lần đầu tiên Tiểu Vy trình diễn khả năng hát, nhảy của mình trước khán giả và đặc biệt hơn là được song ca bài hát “Công chúa bong bóng” với ca sĩ Bảo Thy - thần tượng hồi nhỏ của mình.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm đăng quang của mình, Hoa hậu Tiểu Vy đã tổ chức một buổi fan meeting dành để tri ân các bạn fan yêu quý đã theo dõi và ủng hộ cô nàng trong suốt hành trình vừa qua. Ban đầu, Tiểu Vy có chút lo lắng vì sợ không ai tới tham gia hoặc là đăng ký nhưng không đến. Tuy nhiên chỉ vài tiếng ngay khi vừa mở đăng ký thì số lượng đã vượt dự định ban đầu.

Để chuẩn bị những màn trình diễn tốt nhất cho buổi fan meeting đầu tiên của mình, Cô nàng đã chăm chỉ luyện tập rất nhiều không chỉ về vũ đạo mà còn về giọng hát. Khán giả đã cô cùng phấn khích khi được chiêm ngưỡng vũ đạo và khả năng hát của Tiểu Vy với ca khúc Flower và All eyes on me phiên bản lời Việt.

Không những thế, một vị khách mời vô cùng đặc biệt cũng chính là thần tượng lúc nhỏ của ‘nàng Hậu’ cũng đến tham dự. Khán giả như được trở về với thời 8X, 9X và cũng là lần đầu tiên Tiểu Vy được song ca bài hát Công chúa bong bóng cùng với ca sĩ Bảo Thy.

Dù đã lâu không xuất hiện trên sân khấu từ khi lập gia đình nhưng ngay khi Bảo Thy cất giọng hát tái hiện lại ca khúc ‘hit’ một thời này thì khán giả đã nhận ra ngay. Giọng hát ngọt ngào của hai cô nàng đã làm biết bao khán giả phải xuýt xoa và hò reo nồng nhiệt.

Buổi fan meeting diễn ra thành công tốt đẹp trong bầu không khí náo nhiệt, tràn đầy những trận cười cùng các vị khách mời: Lê Dương Bảo Lâm, dàn người đẹpTường San, Thuý An, Thuý Vi, nhà thiết kế Đỗ Long, nhà thiết kế Lê Thanh Hoà, nhóm Loto Hương Nam và phần dẫn dắt chương trình vô cùng duyên dáng đến từ Tina Thảo Thi. Đặc biệt hơn, khi sự kiện có sự xuất hiện của ‘bà trùm Hoa hậu’ Phạm Kim Dung.