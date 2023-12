Phó Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 'Tham gia Đoàn - Hội để thay đổi bản thân'

SVVN - Hoàng Anh Đức - sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn là Phó Chủ tịch Hội sinh viên kiêm Trưởng ban Phát triển khối Liên chi Hội và Tổ trưởng Tổ sinh viên 5 tốt Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Từ một người sống khép kín, ít tham gia các hoạt động tập thể, Anh Đức muốn được học hỏi và khám phá nên chọn Hội Sinh viên để thay đổi bản thân trở nên tích cực hơn.

Hoàng Anh Đức đang ngày một cố gắng cống hiến cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạo ra nhiều sân chơi dành cho các bạn sinh viên hy vọng đưa Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành một tổ chức vững mạnh, trở thành điểm sáng của Hội Sinh viên Việt Nam.

Cơ duyên đưa mình tới Hội có lẽ là vì muốn thay đổi bản thân. Mình muốn tìm đến một môi trường có thể giúp mình cởi bỏ con người cũ – một người sống khép kín, ít tham gia các phong trào, hoạt động của trường học từ cấp 1 đến cấp 3 trở thành một người muốn được học hỏi nhiều điều và khám phá nhiều thứ hơn về thế giới ngoài kia. Ngay sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Học viện, mình đã ngay lập tức tìm kiếm về các phong trào, hoạt động tại trường và tình cờ thay, thứ làm mình ấn tượng nhất vào thời điểm đó chính là phong trào Sinh viên 5 tốt, là fanpage Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Do đó, mình đã ứng tuyển và thật may mắn mình đã trở thành một mảnh ghép của Nhà Xanh (Tên gọi thân thương của Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Do đó, vì muốn thay đổi bản thân nên mình đã trao trọn niềm tin vào Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Công tác Hội đem tới cho mình nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa lắm. Từ những phút giây vui vẻ tại văn phòng Hội thông qua các hoạt động thường nhật như trực văn phòng, dọn dẹp mỗi khi tới Lễ, overnight mỗi khi có chương trình,… hay tới những giây phút căng thẳng tột độ khi chạy deadline của Ban Truyền thông – Kỹ thuật. Tất cả các điều đó đều giúp mình trưởng thành lên rất nhiều, đó cũng là lúc mình thấy câu “Áp lực tạo nên kim cương” là hoàn toàn đúng đắn. Hội sinh viên giúp mình có được những người anh/chị thân thiết như gia đình mà trước giờ mình không hề nghĩ tới, có được những người em ngây ngô mà nhìn vào đó mình thấy được hình ảnh của bản thân những năm về trước và đặc biệt hơn, là có được thanh xuân rực rỡ không hối tiếc.

Có lẽ, khó khăn lớn nhất chính là việc cân bằng giữa công tác Hội và việc học tập. Khi mình vừa phải theo học mảng nội dung của ban Truyền thông – Kỹ thuật mà trước đó mình không có chút kiến thức chuyên môn gì và phải làm quen với cuộc sống học tập ở môi trường mới nên mình mất khá nhiều thời gian để cân bằng và bắt được nhịp sống Đại học. Dần về sau, việc phát triển truyền thông cho Hội là khó khăn lớn nhất của mình, khi dần nắm giữ vai trò quan trọng trong Ban nên sự tin tưởng của mọi người cũng càng nhiều hơn. Nhưng chính giai đoạn đó là lúc mình mắc sai lầm nhiều nhất. Và tới bây giờ, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện năm thứ 2, mình vẫn gặp nhiều khó khăn, từ việc làm thế nào để có thể tổ chức được môi trường năng động, sáng tạo và thú vị cho các bạn sinh viên trong Học viện tới việc truyền lửa cho các thế hệ sau để viết tiếp nên sự thành công của Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tính đến hiện tại là năm thứ 04 mình hoạt động Hội, bản thân mình đã đúc kết được 02 điều mà mình thực sự mong muốn mình sẽ cống hiến được cho công tác Hội và phong trào sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong quãng thời gian đương nhiệm còn lại của mình. Điều đầu tiên đó chính là truyền được ngọn lửa đam mê hoạt động Hội cho các em, cho thế hệ cán bộ Hội kế tiếp của Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam để giúp cho ngôi Nhà Xanh ngày càng, ngày càng vững mạnh và vẻ vang hơn. Điều thứ hai là mình mong muốn làm hơn hoặc chí ít là được như những gì mà anh chị nhiệm kỳ trước làm được đó chính là cờ dẫn đầu thi đua cụm, là sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, là Sao Tháng Giêng.

Đối với cá nhân của mình, là một phần của thế hệ trẻ, thế hệ sắp tới của đất nước mình có một quan niệm về lợi ích xã hội khá là đặc biệt, mình nghĩ rằng không quan tâm việc bạn làm cho xã hội là lớn hay nhỏ, miễn sao là khi bạn thực hiện nó, bạn thực hiện bằng cả tấm lòng, bằng cả sự nỗ lực vì một xã hội tốt đẹp hơn thì những việc làm của bạn đều trở nên có ích, tất nhiên là các hành động đó đều nằm trong phạm vi cho phép của Nhà nước và không vi phạm quy chuẩn chung về xã hội.

Và với mình, hai mùa tình nguyện Tổ dân phố (Chương trình tình nguyện truyền thống của Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam khi tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa bàn 11 tổ dân phố trực thuộc thị trấn Trâu Quỳ) đã giúp mình thực hiện được nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng hơn như: tô đẹp cảnh quan của thị trấn Trâu Quỳ trên các tuyến đường, dọn dẹp các khu vực thường xuyên tập trung nhiều rác thải, hỗ trợ bà con trong việc khai báo y tế, định danh căn cước công dân cho người cao tuổi, dọn dẹp đình/chùa,… Đó đều là những trải nghiệm khó mà có được trong thanh xuân của mình.

Trong tương lai tới đây, mình vẫn sẽ cống hiến cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong Học viện, tạo ra nhiều sân chơi hơn nữa dành cho các bạn sinh viên thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm và thực hiện điều mình thích, qua đó đưa Nhà Xanh – Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành một tổ chức vững mạnh, đi đầu trong khối trường Đại học/Cao đẳng/Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội và trở thành điểm sáng của Hội Sinh viên Việt Nam. Mình và những người đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025 sẽ phấn đấu và cố gắng cống hiến cho công tác Hội tới những ngày cuối cùng của Thanh xuân.

Một số thành tích nổi bật của Hoàng Anh Đức: - Bằng khen do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng khen thưởng cho sinh viên “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 – 2023”; - Giấy Chứng nhận Chương trình “Tập huấn cán bộ Hội chủ chốt năm học 2021-2022” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng; - Bằng khen do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng khen thưởng cho sinh viên “Có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” 2023”; - Bằng khen do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng khen thưởng cho sinh viên “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2018 – 2023”; - Bằng khen do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng khen thưởng cho sinh viên “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2023”; - Bằng khen do Giám đốc Học viện trao tặng khen thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2022”; - Bằng khen do Giám đốc Học viện trao tặng khen thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu “Đã có Thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” nhiệm kỳ 2020 – 2023; - Bằng khen do Giám đốc Học viện trao tặng khen thưởng cho sinh viên "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chương trình Nối vòng tay lớn năm 2021"; - Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao tặng khen thưởng vì "Đã có Có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” năm học 2021 - 2022; - Bằng khen do Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao tặng sinh viên danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Học viện năm 2022”; - Giấy chứng nhận do Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao tặng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Hội Sinh viên năm 2021”; - Giấy khen do Liên chi Đoàn khoa Kinh tế và PTNT trao tặng sinh viên đạt danh hiệu “Bí thư Chi đoàn tiêu biểu 2022”; - Giấy khen do Liên chi Đoàn khoa Kinh tế và PTNT trao tặng sinh viên vì “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Tháng Thanh niên năm 2023”.