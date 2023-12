Theo đuổi mục tiêu hàng ngày như một chiến lược có thể đưa đến những thành tựu lớn trong tương lai

SVVN - Trần Thị Ngọc Anh là sinh viên năm 4 chuyên ngành Kinh tế Quốc tế CLC Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tìm hiểu và được gia đình, thầy cô định hướng, Ngọc Anh nhận thấy tiềm năng việc làm của chuyên ngành “trendy” này trong xu hướng các nước đang ngày càng đẩy mạnh việc hợp tác về kinh tế, văn hóa xã hội. Lúc có thông báo đỗ ngành Kinh tế Quốc tế, cô bạn rất vui, hào hứng và kỳ vọng rằng sẽ học được nhiều kiến thức.

Hiện tại, khi đã học sắp xong năm thứ 4, mình cảm thấy rất may mắn khi lúc đó đã chọn chuyên ngành này. Mình được quen nhiều người bạn đến từ những trường chuyên có tiếng của cả nước, không ít người giữ vị trí cao trong các câu lạc bộ của trường, có profile học bá… và luôn sẵn lòng giúp đỡ mình. Không chỉ bạn cùng lớp, mình còn có những người anh chị, người bạn, các em cùng câu lạc bộ, sự kiện, cuộc thi. Mỗi người đều mang đến cho mình những trải nghiệm mới, những bài học về cuộc sống để mình trưởng thành hơn.

Vì vậy, trong quãng thời gian vừa qua, mình cũng may mắn đạt được một số thành tích như: Đạt được 1 giải Nhất và 2 giải Nhì Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có bài đăng trên Tạp chí Kinh tế Phát triển (có Scopus), nhiều bài nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài nước khác như: Hội thảo Khoa học Quốc gia với Chủ đề: “Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023: Ổn định và phát triển thị trường Bất động sản”, Hội thảo ICSEED 2023, Tạp chí EJBM (European Journal of Business and Management)… Bên cạnh đó thì mình cũng là Admin của Group học tập: Góc ôn thi AEP – NEU shares với hơn 13.000 thành viên được xây từ con số 0.

Không chỉ vậy, mình cũng cân bằng thời gian để tham gia 2 Câu lạc bộ: một câu lạc bộ về đời sống là CLB Phong cách Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NBC) và một Câu lạc bộ về học thuật: CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học AEP (ARC). Mình cảm thấy rất biết ơn những cơ hội, bài học mà 2 câu lạc bộ đã mang lại. Qua đó, mình đã may mắn đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố, nhận được Học bổng Vingroup 2023 và Học bổng loại Xuất sắc NEU. Mặc dù còn rất nhiều thành quả mà mình cảm thấy rất ý nghĩa và biết ơn, nhưng trên đây là những thành tích bản thân thấy tự hào nhất.

Tất nhiên là không có con đường nào trải toàn hoa hồng, để có thể hái được những trái ngọt trên, mình cũng trải qua không ít khó khăn. Mình đã nhiều lần “tranh cãi” với teammates khi làm nghiên cứu khoa học, nhiều ngày tháng thức khuya để có thể hoàn thành được công việc ở CLB, bài tập trên lớp, deadline nghiên cứu khoa học. Vì mình là leader của 2 nhóm nghiên cứu khoa học, nên nhiều lúc mình cảm thấy 1 ngày 24 tiếng là không thể đủ. Đỉnh điểm có những ngày mình bất lực khi giao việc cho teammate thì các bạn không hoàn thành, CLB thì cần mời tài trợ cho sự kiện gấp nhưng không thể tìm được nhà tài trợ nào đáp ứng được. Bài tập nhóm trên lớp thì sát deadline. Lúc đó, mình muốn khóc và buông xuôi hết mọi thứ. Nhưng mình đã bình tĩnh lại, sắp xếp lại công việc và cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất. Mình luôn nỗ lực cố gắng để phát triển bản thân hơn và cũng muốn bố mẹ tự hào. Vì bố mẹ là giáo viên nên mình biết có rất nhiều kỳ vọng vào mình. Nhờ vậy, mình đã bước qua được vòng an toàn của bản thân, để làm được nhiều việc ý nghĩa và có ích hơn.

Thỉnh thoảng, nếu mình bị quá tải, mình sẽ đặt 1 chuyến đi "healing" (chữa lành) để đỡ áp lực với công việc, có nhiều thời gian để nhìn lại bản thân hơn. Mình nghĩ rằng đây là một cách rất tốt với mình để cân bằng lại cảm xúc và công việc. Dường như, sau thời gian "healing", mình có thêm 200% năng lượng để làm việc tiếp.

Đối diện với cuộc sống năng động và đầy thách thức, việc trở thành một người trẻ có ích cho xã hội không chỉ là một trách nhiệm mà còn là cơ hội để chúng ta chia sẻ yêu thương và đồng hành với nhau. Trong thời gian vừa qua, mình đã tìm kiếm những cách nhỏ để góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ. Mình đã tham gia vào những chiến dịch tình nguyện như dọn dẹp môi trường, và giúp đỡ trong các sự kiện từ thiện. Những hành động nhỏ này không chỉ là cách tốt để giúp đỡ người khác mà còn giúp mình nhận ra giá trị của sự hỗ trợ và sự chia sẻ. Ngoài ra, mình còn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kỹ năng với những người có nhu cầu như các bạn sinh viên. Mình tin rằng không có công việc nào là quá nhỏ khi nó mang lại ý nghĩa cho người khác.

Cuối cùng, điều không kém phần quan trọng là xây dựng một kế hoạch cụ thể, không chỉ cho ngắn hạn mà còn cho dài hạn. Vì nếu không có kế hoạch cụ thể, thì thật khó để đánh giá được hiệu quả công việc mà mình làm. Chẳng hạn, như câu nói nổi tiếng của Steve Jobs: "Every morning, I look in the mirror and ask myself: If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?" (Mỗi buổi sáng, tôi nhìn vào gương và tự hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi có muốn làm những gì tôi đang chuẩn bị làm hôm nay không?) Câu này là một minh chứng về việc đặt ra những mục tiêu hàng ngày và hướng dẫn bản thân theo đuổi những gì quan trọng và ý nghĩa nhất. Chính việc xác định và theo đuổi mục tiêu hàng ngày như một chiến lược có thể đưa đến những thành tựu lớn trong tương lai. Điều quan trọng là duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì, vì như Steve Jobs mô tả, "you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward" (bạn không thể kết nối những điểm nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng nhìn về phía sau).